Gravity Game Hub anuncia que a pré-inscrição para Ragnarok Idle Adventure Plus já está aberta!

SINGAPURA, 17 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Gravity Game Hub (GGH) PTE. LTD, subsidiária da GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) iniciou a pré-inscrição para seu aguardado jogo para celular, Ragnarok Idle Adventure Plus.

A pré-inscrição para Ragnarok Idle Adventure Plus está disponível em mais de 150 países por meio da Apple App Store, Google Play Store e Huawei App Gallery, desde 15 de janeiro de 2025.

Pré-inscrição para Ragnarok Idle Adventure Plus (PRNewsfoto/Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd.)

Ragnarok Idle Adventure Plus é um novo jogo do estilo Idle RPG para celular que apresenta um colorido mundo de fantasia em 3D e conteúdo que incorpora a atmosfera única de Ragnarok. Embarque em uma jornada pelo vasto e dinâmico mundo de Midgard, encontrando personagens icônicos e monstros lendários da adorada franquia Ragnarok Online.

O presidente da Gravity Game Hub (GGH), Harry Choi, afirmou: "Ragnarok Idle Adventure Plus é um RPG fácil de jogar que proporciona conforto na experiência de MMORPG, além de oferecer uma história única e um vasto conteúdo que representa a atmosfera de Ragnarok. Como o jogo estará disponível mundialmente, para melhorar a acessibilidade dos usuários no mercado global, Ragnarok Idle Adventure Plus oferece 6 opções de idiomas: inglês, chinês (simplificado), tailandês, indonésio, espanhol e português."

A Gravity Game Hub preparou uma série de recompensas atrativas para a pré-inscrição, que serão desbloqueadas à medida que mais jogadores entrarem na aventura. Veja o que esperar:

300 GP: desbloqueado após 50.000 pré-inscrições

5 chaves lunares e 2 upgrades de 1 hora de AFK ("Away From Keyoboard", ou "Longe do Teclado") de experiência para personagem principal: desbloqueado após 100.000 pré-inscrições

1 projeto de óculos de mergulho azuis: desbloqueado após 200.000 pré-inscrições

5 chaves de pó de estrelas e 1 ovo de pet roxo: desbloqueado após 300.000 pré-inscrições

1 projeto de mola de corda: desbloqueado após 500.000 pré-inscrições

Essas recompensas proporcionarão uma vantagem no início da sua jornada, oferecendo itens exclusivos e bônus que aprimoram a experiência de jogo.

Fique conectado e acompanhe as últimas notícias e eventos de Ragnarok Idle Adventure Plus através do site oficial e das redes sociais abaixo:

Site: https://roidle.gnjoy.asia

Facebook: https://www.facebook.com/ROIdleAdventurePlus

Instagram: https://www.instagram.com/roidleadventureplus

TikTok: https://www.tiktok.com/@roidleadventureplus

Sobre a Gravity Game Hub

Fundada em 2021, a Gravity Game Hub (GGH) Pte Ltd é uma editora e desenvolvedora de jogos com foco em jogos on-line e para celular. A Gravity Game Hub está comprometida em oferecer uma experiência de jogo interativa e em criar uma comunidade dinâmica para todos os jogadores do Sudeste Asiático.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600609/Ragnarok_Idle_Adventure_Plus_Pre_Registration.jpg

FONTE Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd.