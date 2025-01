Gravity Game Hub kündigt an: Ragnarok Idle Adventure Plus Vorregistrierung ist jetzt live!

SINGAPUR, 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Gravity Game Hub (GGH) PTE.LTD, eine Tochtergesellschaft von GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) hat mit der Vorregistrierung für sein mit Spannung erwartetes AFK-Handyspiel Ragnarok Idle Adventure Plus begonnen.

Die Vorregistrierung für Ragnarok Idle Adventure Plus ist ab dem 15. Januar 2025 in über 150 Ländern über den Apple App Store, Google Play Store und die Huawei App Gallery möglich.

Ragnarok Idle Adventure Plus Pre-Registration

Ragnarok Idle Adventure Plus ist ein neues Idle-RPG-Handyspiel mit einer farbenfrohen 3D-Fantasy-Welt als Hintergrund und Inhalten, die das einzigartige Ambiente von Ragnarok verkörpern. Begeben Sie sich auf eine Reise durch die riesige und lebendige Welt von Midgard und treffen Sie auf kultige Charaktere und legendäre Monster aus der geliebten Online-Reihe Ragnarok.

Der Präsident von Gravity Game Hub (GGH), Harry Choi, sagte: „Ragnarok Idle Adventure Plus ist ein einfach zu spielendes Rollenspiel, das Komfort in der MMORPG-Spielerfahrung bietet, aber dennoch eine einzigartige Geschichte und umfangreiche Inhalte bietet, die die Atmosphäre von Ragnarok widerspiegeln.", sagte er. „Da das Spiel weltweit verfügbar sein wird, um die Zugänglichkeit für den globalen Markt zu verbessern, bietet Ragnarok Idle Adventure Plus sechs Sprachoptionen: Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Thailändisch, Indonesisch, Spanisch und Portugiesisch."Portugiesisch, um die Benutzerfreundlichkeit für den globalen Markt zu verbessern."

Gravity Game Hub hat eine Reihe spannender Belohnungen für die Vorregistrierung zusammengestellt, die freigeschaltet werden, wenn mehr Spieler dem Abenteuer beitreten. Sie können sich auf Folgendes freuen:

300 GP: Freigegeben bei 50.000 Vorregistrierungen

5x Mondschlüssel & 2x 1Hr AFK Hauptcharakter-Erlebnis: Freigegeben nach 100.000 Vorregistrierungen

1x Blue Scuba Goggles Blueprint: Freigegeben nach 200.000 Vorregistrierungen

5x Sternenstaub-Schlüssel & 1x lila Haustier-Ei: Freigegeben nach 300.000 Vorregistrierungen

1x Aufziehfeder Blaupause: Freigegeben nach 500.000 Vorregistrierungen

Diese Belohnungen verschaffen Ihnen einen Vorsprung auf Ihrer Reise und bieten einzigartige Gegenstände und Boni, die das Spielerlebnis verbessern.

Bleiben Sie in Verbindung und informieren Sie sich über die neuesten Nachrichten und Veranstaltungen zu Ragnarok Idle Adventure Plus auf der offiziellen Website und den unten aufgeführten Social-Media-Seiten:

Website: https://roidle.gnjoy.asia

Facebook: https://www.facebook.com/ROIdleAdventurePlus

Instagram: https://www.instagram.com/roidleadventureplus

TikTok: https://www.tiktok.com/@roidleadventureplus

Informationen zu Gravity Game Hub

Das 2021 gegründete Unternehmen Gravity Game Hub (GGH) Pte Ltd ist ein Spieleverlag und -entwickler mit Schwerpunkt auf Online- und Handyspielen. Gravity Game Hub hat sich zum Ziel gesetzt, ein interaktives Spielerlebnis zu bieten und eine dynamische Gemeinschaft für alle Spieler in Südostasien zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600569/Ragnarok_Idle_Adventure_Plus_Pre_Registration.jpg