Gravity Game Hub anuncia que ya está disponible el registro previo para Ragnarok Idle Adventure Plus

SINGAPUR, 17 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Gravity Game Hub (GGH) PTE.LTD, una filial de GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM: GRVY) comenzó el registro previo para el tan esperado juego para móvil AFK Ragnarok Idle Adventure Plus.

El registro previo para Ragnarok Idle Adventure Plus está disponible a partir del 15 de enero de 2025 en más de 150 países a través de Apple App Store, Google Play Store y Huawei App Gallery.

Registro previo para Ragnarok Idle Adventure Plus (PRNewsfoto/Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd.)

Ragnarok Idle Adventure Plus es un nuevo juego Idle RPG para móvil, con un colorido mundo de fantasía en 3D y un contenido que encarna el ambiente único de Ragnarok. Inicie un viaje a través del amplio y dinámico mundo de Midgard en el que encontrará emblemáticos personajes y monstruos legendarios de la querida franquicia de Ragnarok Online.

Harry Choi, presidente de Gravity Game Hub (GGH), expresó: "Ragnarok Idle Adventure Plus es un videojuego de roles o RPG fácil de jugar que ofrece la comodidad de la experiencia de juego de un MMORPG, pero que proporciona una historia singular y un amplio contenido que representa el entorno de Ragnarok". "Como el juego estará disponible a nivel mundial, para mejorar la accesibilidad del usuario en el mercado global, Ragnarok Idle Adventure Plus aplicó 6 opciones de idiomas: inglés, chino (simplificado), tailandés, indonesio, español y portugués."

Gravity Game Hub ha concebido una serie de fascinantes recompensas para el registro previo que se desbloquearán a medida que se sumen jugadores a la aventura. Esto es lo que puede esperar:

300 GP: desbloqueada después de los 50.000 registros previos

5 llaves lunares y 2 horas de experiencia de personaje principal AFK: desbloqueada después de los 100.000 registros previos

1 plano de gafas de buceo azules: desbloqueada después de los 200.000 registros previos

5 llaves de polvo de estrellas y 1 huevo de mascota morado: desbloqueada después de los 300.000 registros previos

1 plano de resorte de cuerda: desbloqueada después de los 500.000 registros previos

Estas recompensas le darán ventaja en su aventura, al ofrecer objetos exclusivos y bonificaciones que mejoran la experiencia de juego.

Manténgase conectado y al día con las últimas noticias y eventos de Ragnarok Idle Adventure Plus a través del sitio web oficial y las páginas de redes sociales que se muestran a continuación:

Sitio web: https://roidle.gnjoy.asia

Facebook: https://www.facebook.com/ROIdleAdventurePlus

Instagram: https://www.instagram.com/roidleadventureplus

TikTok: https://www.tiktok.com/@roidleadventureplus

Acerca de Gravity Game Hub

Establecida en 2021, Gravity Game Hub (GGH) Pte Ltd. es una compañía distribuidora y desarrolladora de juegos centrada en los juegos en línea y para móviles. Gravity Game Hub tiene el compromiso de proporcionar una experiencia de juego interactiva y crear una comunidad dinámica para todos los jugadores en el sureste asiático.

