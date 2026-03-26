GSCF lança o C4: Connected Capital Control Center

Trazendo visibilidade e controle para empresas, bancos e gestores de ativos

NOVA YORK, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A GSCF, uma das principais fornecedoras globais de soluções de capital de giro, anunciou hoje o lançamento do Connected Capital Control Center(C4) – uma plataforma de serviços projetada para ajudar bancos, gestores de ativos e empresas a originar, gerenciar e analisar o capital de giro com maior visibilidade, controle e confiança em diversos programas.

Desenvolvido para dar suporte ao ecossistema Connected Capital da GSCF e ao panorama geral do mercado, o C4 atende a uma necessidade crescente do mercado: as organizações estão adotando vários programas de capital de giro em diferentes regiões, financiadores, seguradoras e prestadores de serviços, mas ainda não dispõem de uma fonte única e confiável para monitorar a exposição, a liquidez, os custos e os riscos em toda a sua carteira de programas.

O C4 concentra os dados e os fluxos de trabalho dos programas em uma camada de controle unificada para programas administrados pela GSCF ou por prestadores de serviços externos, permitindo que instituições financeiras e empresas aloquem capital de giro de forma mais eficiente, ao mesmo tempo em que reduzem atritos operacionais e riscos.

"À medida que as carteiras de capital de giro se tornam mais complexas, é difícil manter visões fragmentadas e uma supervisão manual", afirmou Doug Morgan, diretor executivo da GSCF. "O C4 proporciona clareza na gestão de carteiras para as empresas e seus parceiros de financiamento – para que as decisões possam ser tomadas com confiança, os limites possam ser aplicados de forma proativa e o capital de giro possa ser alocado estrategicamente em todo o ecossistema global."

C4 para grandes empresas: Inteligência avançada para o escritório do diretor financeiro

Para empresas globais que dependem de diversos programas de capital de giro em diferentes regiões, financiadores e administradores para gerar liquidez e fomentar o crescimento, o C4 traz uma visão única e agregada de todas as atividades de capital de giro, eliminando silos de dados e possibilitando uma supervisão centralizada.

Entre os recursos de destaque para grandes empresas, estão:

Visualizações de dados agregados: Uma fonte única e confiável que concentra todos os programas de capital de giro, independentemente do financiador ou da plataforma

Uma fonte única e confiável que concentra todos os programas de capital de giro, independentemente do financiador ou da plataforma Inteligência ao nível do portfólio: Visibilidade holística sobre regiões, compradores, fornecedores e contrapartes para auxiliar na tomada de decisões ao nível do diretor financeiro e do tesoureiro

Visibilidade holística sobre regiões, compradores, fornecedores e contrapartes para auxiliar na tomada de decisões ao nível do diretor financeiro e do tesoureiro Transparência entre financiadores: Visão clara dos fluxos de financiamento, da utilização dos recursos e dos preços entre vários bancos e parceiros de capital

Visão clara dos fluxos de financiamento, da utilização dos recursos e dos preços entre vários bancos e parceiros de capital Fluxos de trabalho operacionais globais: Processos padronizados e automatizados desenvolvidos para ambientes multirregionais e com vários financiadores

Processos padronizados e automatizados desenvolvidos para ambientes multirregionais e com vários financiadores Gestão de exposição e concentração: Análises em nível de programa e de carteira para identificar riscos, ajustar limites e otimizar a alocação de capital

Ao unificar os dados e a tomada de decisões no nível da carteira, o C4 permite que as empresas não se limitem mais aos relatórios reativos e passem a gerenciar o capital de giro como um ativo estratégico.

C4 para Bancos: ampliação do capital de giro com confiança e controle

Para equipes de financiamento comercial e capital de giro estruturado, o C4 proporciona visibilidade em tempo real e controles integrados em carteiras com múltiplos programas e financiadores, possibilitando uma originação mais rápida, uma governança mais sólida e um crescimento escalável.

Entre os recursos de destaque para bancos, estão:

Visibilidade a nível de carteira: Uma visão consolidada e em tempo real da exposição por devedores, regiões, seguradoras e estruturas

Uma visão consolidada e em tempo real da exposição por devedores, regiões, seguradoras e estruturas Gestão de limites integrada: Limites de crédito incorporados, limites de concentração, alertas e mecanismos automatizados de "pausa"

Limites de crédito incorporados, limites de concentração, alertas e mecanismos automatizados de "pausa" Contas a receber otimizadas: processos padronizados de contas a receber que se adaptam desde programas simples até estruturas complexas e seguras

processos padronizados de contas a receber que se adaptam desde programas simples até estruturas complexas e seguras Co-originação e capacidade ampliada: uma combinação única de experiência em serviços e capacidade de financiamento que amplia a flexibilidade do balanço patrimonial

O C4 permite que os bancos passem de um modelo de supervisão individualizada de cada programa para uma verdadeira gestão de carteira, reduzindo os pontos cegos e aumentando a confiança na capacidade de crescer com eficiência e disciplina.

Um centro de controle concebido para ser escalável, não para criar silos

Ao contrário do atual cenário de capital de giro, que pode estar fragmentado entre operações, tecnologia e dados, o C4 foi desenvolvido como uma camada de controle em nível de carteira que integra a tecnologia aos serviços gerenciados de ponta da GSCF. Com mais de 30 anos de experiência na gestão de programas complexos de capital de giro em todo o mundo, a GSCF incorporou sua precisão operacional diretamente na plataforma, permitindo que os clientes eliminem a complexidade sem perder o controle.

"O C4 atende às necessidades atuais de bancos e empresas, enquanto auxilia seu crescimento por meio de diversos programas, parceiros e jurisdições", afirmou Shannon Dolan, diretora de produtos da GSCF. "Com a consolidação de dados, limites, fluxos de trabalho e processos de tomada de decisão em um único centro de controle, o C4 ajudará as equipes a agir com mais rapidez, reduzir riscos e otimizar de forma contínua o desempenho do capital de giro em grande escala."

"A evolução da gestão do capital de giro está deixando de ser uma questão de eficiência de processos para se tornar uma questão de coordenação da liquidez. À medida que as empresas e seus parceiros financeiros implementam programas em um ecossistema cada vez mais complexo, envolvendo financiadores, regiões e estruturas, a busca por visibilidade e controle ao nível da carteira se intensifica. "O C4 reflete a direção que o mercado está tomando – uma camada de controle unificada que permite que diretores financeiros e tesoureiros controlem a liquidez não apenas como uma necessidade operacional, mas como um fator determinante do desempenho e da resiliência dos negócios", afirmou Kevin Permenter, diretor sênior de pesquisa da IDC Enterprise Applications.

Sobre a GSCF

A GSCF é a principal fornecedora global de soluções de capital de giro. A empresa permite que corporações e parceiros financeiros acelerem o crescimento, liberem liquidez e gerenciem o risco e a complexidade do ciclo completo de capital de giro. Originamos, gerenciamos e analisamos programas de capital de giro por meio de nossa inovadora oferta de Capital de giro como serviço, combinando o poder de uma plataforma tecnológica abrangente e configurável, serviços especializados e um ecossistema Connected Capital de soluções de capital alternativo e capital bancário. A equipe de especialistas em capital de giro da GSCF atua em mais de 75 países para resolver desafios globais de eficiência de capital de giro. Visite www.GSCF.com para saber mais.

Contato com a mídia:

Natalie Silverman

Diretora de Marketing da GSCF

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FONTE GSCF