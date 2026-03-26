GSCF lanceert C4: Connected Capital Control Center

Biedt zichtbaarheid en controle voor ondernemingen, banken en vermogensbeheerders

NEW YORK, 26 maart 2026 /PRNewswire/ -- GSCF, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van werkkapitaaloplossingen, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Connected Capital Control Center (C4), een serviceplatform dat is ontworpen om banken, vermogensbeheerders en ondernemingen te helpen werkkapitaal op te zetten, te beheren en te analyseren met meer zichtbaarheid, controle en vertrouwen over meerdere programma's heen.

Gebouwd om het Connected Capital-ecosysteem van GSCF en het bredere marktlandschap te ondersteunen, richt C4 zich op een groeiende marktbehoefte: organisaties implementeren meerdere werkkapitaalprogramma's in verschillende regio's, financiers, verzekeraars en dienstverleners, maar hebben nog steeds geen centrale en betrouwbare informatiebron om blootstelling, liquiditeit, kosten en risico's in hun volledige programmaportefeuille te volgen.

C4 consolideert programmagegevens en workflows in één uniforme controlelaag voor programma's die door GSCF of externe aanbieders worden beheerd, waardoor financiële instellingen en ondernemingen werkkapitaal efficiënter kunnen opschalen en tegelijk de operationele complexiteit en risico's kunnen beperken.

"Naarmate werkkapitaalportefeuilles complexer worden, zijn versnipperde overzichten en handmatig toezicht niet langer houdbaar", aldus Doug Morgan, Chief Executive Officer van GSCF. "C4 biedt ondernemingen en hun financieringspartners duidelijkheid op portefeuilleniveau, zodat beslissingen met vertrouwen kunnen worden genomen, limieten proactief kunnen worden gehandhaafd en werkkapitaal strategischer binnen het wereldwijde ecosysteem kan worden ingezet."

C4 voor ondernemingen: Geavanceerde inzichten voor het kantoor van de CFO

Voor wereldwijde ondernemingen die gebruikmaken van meerdere werkkapitaalprogramma's in verschillende regio's, met diverse financiers en beheerders, om hun liquiditeit te sturen en groei te ondersteunen, biedt C4 één geaggregeerd overzicht van alle werkkapitaalactiviteiten. Zo worden datasilo's weggewerkt en wordt gecentraliseerd toezicht mogelijk gemaakt.

De belangrijkste mogelijkheden voor ondernemingen zijn:

Geaggregeerde gegevensoverzichten: Eén centrale en betrouwbare informatiebron waarin alle werkkapitaalprogramma's worden samengebracht, ongeacht de financier of het platform

Holistische zichtbaarheid over regio's, afnemers, leveranciers en tegenpartijen heen ter ondersteuning van besluitvorming op CFO- en treasuryniveau

Holistische zichtbaarheid over regio's, afnemers, leveranciers en tegenpartijen heen ter ondersteuning van besluitvorming op CFO- en treasuryniveau Transparantie over verschillende financiers heen: Duidelijk inzicht in financieringsstromen, benutting en prijsstelling bij meerdere banken en kapitaalpartners

Gestandaardiseerde en geautomatiseerde processen die zijn ontworpen voor omgevingen met meerdere regio's en financiers

Gestandaardiseerde en geautomatiseerde processen die zijn ontworpen voor omgevingen met meerdere regio's en financiers Beheer van blootstelling en concentratie: Analyses van programma's en portefeuilles om risico's te identificeren, limieten aan te passen en kapitaaltoewijzing te optimaliseren

Door data en besluitvorming op portefeuilleniveau te bundelen, kunnen ondernemingen met C4 verdergaan dan reactieve rapportage en werkkapitaal als strategisch bedrijfsmiddel beheren.

C4 voor banken: Werkkapitaal opschalen met vertrouwen en controle

Voor teams die zich bezighouden met handelsfinanciering en gestructureerd werkkapitaal biedt C4 realtime zichtbaarheid en ingebouwde controles over portefeuilles met meerdere programma's en financiers heen voor snellere opzet, sterkere governance en schaalbare groei.

De belangrijkste mogelijkheden voor banken zijn onder meer:

Zichtbaarheid op portefeuilleniveau: Een geconsolideerd realtime overzicht van de blootstelling over debiteuren, regio's, verzekeraars en structuren heen

Een geconsolideerd realtime overzicht van de blootstelling over debiteuren, regio's, verzekeraars en structuren heen Ingebouwd limietbeheer: Ingebouwde kredietlimieten, concentratiedrempels, waarschuwingen en geautomatiseerde pauzemechanismen

Ingebouwde kredietlimieten, concentratiedrempels, waarschuwingen en geautomatiseerde pauzemechanismen

Gestandaardiseerde debiteurenprocessen die schaalbaar zijn van eenvoudige programma's tot complexe, verzekerde structuren Gezamenlijke opzet en uitgebreide capaciteit: Een unieke combinatie van expertise in servicing en financieringscapaciteiten die de flexibiliteit van de balans vergroot

Met C4 kunnen banken overschakelen van een model van toezicht per programma naar echt portefeuillebeheer, waardoor hiaten in het overzicht worden verminderd en het vertrouwen in een efficiënte en gedisciplineerde groei toeneemt.

Een controlecentrum gebouwd voor schaal, niet voor silo's

In tegenstelling tot het huidige werkkapitaallandschap, dat versnipperd kan zijn over operationele processen, technologie en data, is C4 ontworpen als een controlelaag op portefeuilleniveau die technologie integreert met de toonaangevende beheerdiensten van GSCF. GSCF steunt op meer dan 30 jaar ervaring met het wereldwijd beheren van complexe werkkapitaalprogramma's en verankert operationele precisie rechtstreeks in het platform, zodat klanten complexiteit kunnen uitbesteden en tegelijk de volledige controle behouden.

"C4 speelt in op de huidige behoeften van banken en ondernemingen en ondersteunt tegelijk hun groei over meerdere programma's, partners en rechtsgebieden heen", aldus Shannon Dolan, Chief Product Officer van GSCF. "Door data, limieten, workflows en besluitvorming in één controlecentrum te bundelen, kunnen teams met C4 sneller handelen, risico's beperken en de prestaties van werkkapitaal op schaal continu optimaliseren".

"De evolutie van werkkapitaalbeheer gaat verder dan procesefficiëntie en verschuift naar liquiditeitsbeheer. Nu ondernemingen en hun financiële partners programma's inzetten binnen een steeds complexer ecosysteem van financiers, regio's en structuren, neemt de vraag naar zichtbaarheid en controle op portefeuilleniveau toe. C4 weerspiegelt de richting waarin de markt zich ontwikkelt: een uniforme controlelaag die CFO's en treasurers in staat stelt liquiditeit niet alleen te beheren als een operationele noodzaak, maar ook als motor voor bedrijfsprestaties en veerkracht", aldus Kevin Permenter, Senior Research Director, IDC Enterprise Applications.

Over GSCF

GSCF is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van werkkapitaaloplossingen. Het bedrijf stelt ondernemingen en financiële partners in staat om groei te versnellen, liquiditeit vrij te maken en de risico's en complexiteit van de volledige werkkapitaalcyclus te beheren. Wij zetten werkkapitaalprogramma's op, beheren en analyseren die via ons innovatieve aanbod 'Working Capital as a Service' worden geleverd. Daarbij combineren we de kracht van een configureerbaar en uitgebreid technologieplatform met deskundige diensten en een Connected Capital-ecosysteem van alternatieve kapitaaloplossingen en bancair kapitaal. Het team van werkkapitaalexperts van GSCF is actief in meer dan 75 landen en helpt wereldwijde uitdagingen op het gebied van werkkapitaalefficiëntie op te lossen. Ga naar www.gscf.com voor meer informatie.

Contactpersoon voor de media:

Natalie Silverman

Chief Marketing Officer bij GSCF

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2418575/GSCF_Logo.jpg