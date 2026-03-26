GSCF 推出 C4：Connected Capital 控制中心

讓企業、銀行及資產管理公司有更高可視性、加強控制

紐約2026年3月26日 /美通社/ -- 全球頂尖的營運資本解決方案供應商 GSCF 今日宣佈推出 Connected Capital（互聯資本）控制中心 (C4)，此服務平台專為協助銀行、資產管理公司及大型企業而設，以便更具可視性、更穩妥地控制營運資本，在多項計劃中發起、管理和分析相關資本。

C4 專為支援 GSCF 的互聯資本生態系統及整體市場而建，回應市場上日益增長的需求：企業雖在多個地區、融資方、保險公司與服務供應商之間推行多項營運資本計劃，卻欠缺可靠統一的數據來源，去追蹤整項計劃組合的風險敞口、流動性、成本及風險。

C4 把由 GSCF 或外部供應商提供服務的計劃數據及工作流程，整合至統一的控制層，讓金融機構及企業更高效地擴展營運資本，同時降低營運阻力及風險。

GSCF 行政總裁 Doug Morgan 說：「營運資本組合漸趨複雜，零散資訊及依賴人工監管已難以持續。 C4 為企業及其融資合作夥伴帶來組合層面的清晰視野，使決策更添信心，限額得以主動設定，營運資本亦能在全球生態系統中從容部署，進一步發揮策略價值。」

C4 企業版：為財務總監辦公室而設的先進智能方案

全球企業往往倚賴多個遍及不同地區、融資方及管理機構的營運資本計劃，以加強流動性並推動增長。C4 為這些企業提供所有營運資本活動的統一整合視圖，消除數據孤島，實現中央統籌監察。

為企業而設的關鍵功能包括：

整合數據視圖： 可靠統一的數據來源，匯集所有營運資本計劃，不受融資方或平台所限

可靠統一的數據來源，匯集所有營運資本計劃，不受融資方或平台所限 組合層面智能： 全面掌握地區、買家、供應商及交易對手的情況，協助財務總監及司庫作出決策

全面掌握地區、買家、供應商及交易對手的情況，協助財務總監及司庫作出決策 跨融資方透明度： 清楚掌握資金流向、使用率及定價，涵蓋多間銀行及資本合作夥伴

清楚掌握資金流向、使用率及定價，涵蓋多間銀行及資本合作夥伴 全球營運工作流程： 為多地區、多融資方的複雜環境而設的標準化及自動化流程

為多地區、多融資方的複雜環境而設的標準化及自動化流程 風險敞口與集中度管理：透過計劃及組合層面的分析，識別風險、調整限額、完善資本配置

C4 在組合層面統一數據與決策，使企業能擺脫被動報告模式，將營運資本視為策略資產來管理。

C4 銀行版：以信心與控制力擴展營運資本規模

對於貿易融資及結構性營運資本團隊而言，C4 在多項計劃及融資方組合中，提供實時可視呈現及內置管控功能，有助加快業務發起、強化治理並實現可擴展的增長。

為銀行而設的關鍵功能包括：

組合層面的可視性： 整合並實時顯示跨債務人、地區、保險公司及結構的風險敞口

整合並實時顯示跨債務人、地區、保險公司及結構的風險敞口 內置限額管理： 系統內置信貸限額、集中度門檻、警報及自動「暫停」機制

系統內置信貸限額、集中度門檻、警報及自動「暫停」機制 精簡應收賬款： 標準化應收賬款 (AR) 流程，從簡單計劃以至複雜的投保結構均可靈活應用

標準化應收賬款 (AR) 流程，從簡單計劃以至複雜的投保結構均可靈活應用 聯合發起及擴展能力：結合服務專業知識與融資能力，獨闢蹊徑地為資產負債表增添靈活彈性

C4 協助銀行從逐項計劃監督的模式，過渡至真正的組合管理，在減少盲點的同時，更能滿懷信心地實現具規範的高效增長。

為規模化而設的控制中心，而非數據孤島

現今營運資本領域在營運、技術及數據上支離破碎，C4 則截然不同，是個組合層面的控制層，糅合技術與 GSCF 世界級管理服務。 GSCF 擁有超過 30 年營運全球複雜營運資本計劃的經驗，將精準的營運能力直接嵌入平台，讓客戶能夠卸下複雜操作，而主導權始終在握。

GSCF 產品總監 Shannon Dolan 指出：「C4 既能滿足銀行及企業當下的需求，同時亦能支援其在多項計劃、合作夥伴及司法管轄區的增長。 透過把數據、限額、工作流程與決策整合至一個控制中心，有助團隊行動更敏捷、降低風險，並持續在規模化層面完善營運資本表現。」

IDC Enterprise Applications 高級研究總監 Kevin Permenter 表示：「營運資本管理的演變，正跨越流程效率的範疇，邁向流動性編排。 隨著企業及其金融合作夥伴在日益複雜的融資方、地區及結構生態系統中部署計劃，對組合層面可視性與控制的需求亦日趨強烈。 C4 體現市場的未來方向，此統一控制層讓財務總監及司庫能夠管理流動性，不只將其視為營運所需，更可推動業務表現及提升穩健性。」

關於 GSCF

GSCF 是全球領先的營運資本解決方案供應商。 公司協助企業及金融合作夥伴加速增長、釋放流動資金，並有效管理整個營運資本週期中的風險及複雜因素。 我們透過創新的營運資本即服務，提供營運資本計劃的發起、管理與分析，其結合了靈活全面的技術平台、專業服務，以及由另類資本解決方案與銀行資本構成的互聯資本生態系統。 GSCF 的營運資本專家團隊於超過 75 個國家提供服務，致力解決全球營運資本效率方面的挑戰。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.gscf.com。

媒體聯絡人：GSCF 市場推廣總監

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SOURCE GSCF