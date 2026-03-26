GSCF presenta C4: Centro de Control de Capital Conectado

Brinda visibilidad y control a grandes empresas, bancos y gestores de activos

NUEVA YORK, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- GSCF, un proveedor mundial líder de soluciones de capital circulante, anunció hoy el lanzamiento del Centro de Control de Capital Conectado o C4 (Centro de Control de Capital Conectado), una plataforma de servicios diseñada para ayudar a bancos, gestores de activos y grandes empresas a generar, gestionar y analizar el capital circulante con mayor visibilidad, control y confianza en múltiples programas.

Diseñada para respaldar el ecosistema Capital Conectado de GSCF y el panorama general del mercado, C4 responde a una necesidad creciente del mercado: las organizaciones están implementando múltiples programas de capital circulante en distintas regiones, con diversos financistas, aseguradoras y proveedores de servicios, pero carecen de una fuente única de información confiable que les permita hacer seguimiento a la exposición, la liquidez, los costos y los riesgos en todo su portafolio de programas.

C4 consolida los datos de los programas y los flujos de trabajo en una capa de control unificada para programas atendidos por GSCF o proveedores externos, lo que permite a las instituciones financieras y empresas escalar el capital circulante de manera más eficiente, a la vez que reducen la fricción operativa y el riesgo.

"A medida que los portafolios de capital circulante se vuelven más complejos, las visiones fragmentadas y la supervisión manual no son sostenibles", afirmó Doug Morgan, director ejecutivo de GSCF. "C4 aporta claridad a nivel de portafolios a las empresas y sus socios financieros, de modo que puedan tomar decisiones con confianza, aplicar límites de manera proactiva y desplegar el capital circulante de forma más estratégica en todo el ecosistema mundial".

C4 para grandes empresas: inteligencia avanzada para la oficina del director financiero

Para las empresas mundiales que dependen de múltiples programas de capital circulante en distintas regiones, financistas y administradores para impulsar la liquidez y fomentar el crecimiento, C4 proporciona una vista única y agregada de toda la actividad del capital circulante para eliminar los silos de datos y permitir una supervisión centralizada.

Las capacidades clave para las empresas incluyen:

Vistas de datos agregados: una única fuente de información veraz que consolida todos los programas de capital circulante, independientemente del financista o la plataforma

una única fuente de información veraz que consolida todos los programas de capital circulante, independientemente del financista o la plataforma Inteligencia a nivel de portafolio: visibilidad holística en todas las regiones, compradores, proveedores y contrapartes para apoyar la toma de decisiones a nivel de director financiero y tesorero

visibilidad holística en todas las regiones, compradores, proveedores y contrapartes para apoyar la toma de decisiones a nivel de director financiero y tesorero Transparencia entre financistas: información clara acerca de los flujos de financiamiento, el uso y los precios en múltiples bancos y socios de capital

información clara acerca de los flujos de financiamiento, el uso y los precios en múltiples bancos y socios de capital Flujos de trabajo operativos mundiales: procesos estandarizados y automatizados diseñados para entornos de múltiples regiones y financistas

procesos estandarizados y automatizados diseñados para entornos de múltiples regiones y financistas Gestión de exposición y concentración: análisis a nivel de programa y de portafolio para identificar riesgos, ajustar límites y optimizar la asignación de capital

Al unificar los datos y la toma de decisiones a nivel de portafolio, C4 permite que las empresas superen los informes reactivos y administren el capital circulante como un activo estratégico.

C4 para bancos: escala el capital circulante con confianza y control

Para los equipos de financiamiento del comercio y capital circulante estructurado, C4 ofrece visibilidad en tiempo real y controles integrados en portafolios de múltiples programas y financistas para permitir una originación más rápida, una gobernanza más sólida y un crecimiento escalable.

Las capacidades clave para los bancos incluyen:

Visibilidad a nivel de portafolio: una vista consolidada en tiempo real de la exposición entre deudores, regiones, aseguradoras y estructuras

una vista consolidada en tiempo real de la exposición entre deudores, regiones, aseguradoras y estructuras Gestión de límites incorporada: límites de crédito integrados, umbrales de concentración, alertas y mecanismos de "pausa" automatizados

límites de crédito integrados, umbrales de concentración, alertas y mecanismos de "pausa" automatizados Cuentas por cobrar optimizadas: procesos de cuentas por cobrar estandarizados que escalan desde programas sencillos hasta estructuras complejas y aseguradas

procesos de cuentas por cobrar estandarizados que escalan desde programas sencillos hasta estructuras complejas y aseguradas Originación conjunta y capacidad ampliada: una combinación única de experiencia en servicios y capacidades de financiamiento que amplía la flexibilidad del balance general

C4 permite a los bancos pasar de un modelo de supervisión de programa por programa a una verdadera gestión de portafolios, lo que reduce los puntos ciegos mientras aumenta la confianza en la capacidad de crecer con eficiencia y disciplina.

Un centro de control diseñado para escalar, no para trabajar en secciones por separado

A diferencia del panorama actual del capital circulante, que puede estar fragmentado entre operaciones, tecnología y datos, C4 está diseñado como una capa de control a nivel de portafolio que integra la tecnología con los servicios gestionados de primer nivel de GSCF. Con el respaldo de más de 30 años de experiencia en la operación de programas complejos de capital circulante a nivel mundial, GSCF incorpora precisión operativa directamente en la plataforma, lo que permite que los clientes deleguen la complejidad mientras mantienen el control total.

"C4 aborda las necesidades actuales de los bancos y las empresas, a la vez que apoya su crecimiento en múltiples programas, socios y jurisdicciones", señaló Shannon Dolan, directora de Productos de GSCF. "Al reunir los datos, límites, flujos de trabajo y toma de decisiones en un único centro de control, C4 ayudará a los equipos a actuar con mayor rapidez, reducir el riesgo y optimizar continuamente el rendimiento del capital circulante a gran escala".

"La evolución de la gestión del capital circulante avanza más allá de la eficiencia de los procesos para centrarse en la gestión de la liquidez". A medida que las empresas y sus socios financieros despliegan programas en un ecosistema cada vez más complejo de financistas, regiones y estructuras, se intensifica la necesidad de visibilidad y control a nivel de portafolio. "C4 refleja hacia dónde se dirige el mercado, una capa de control unificada que permite a los directores financieros y tesoreros gestionar la liquidez no solo como una necesidad operativa, sino como un motor del rendimiento y la resiliencia empresarial", afirmó el director sénior de Investigación de Aplicaciones Empresariales de IDC, Kevin Permenter.

Acerca de GSCF

GSCF es el proveedor líder mundial de soluciones de capital circulante. La empresa permite a las corporaciones y a los socios financieros acelerar el crecimiento, liberar liquidez y gestionar el riesgo y la complejidad del ciclo completo del capital circulante. Creamos, gestionamos y analizamos programas de capital circulante mediante nuestra innovadora oferta de capital circulante como servicio, que combina la potencia de una plataforma tecnológica configurable e integral, servicios expertos y un ecosistema de capital conectado de soluciones de capital alternativas y capital bancario. El equipo de expertos en capital circulante de GSCF opera en más de 75 países para resolver los desafíos de eficiencia del capital circulante a nivel mundial. Visite www.gscf.com para más información.

Contacto para los medios:

Natalie Silverman

Directora de Marketing en GSCF

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FUENTE GSCF