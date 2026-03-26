GSCF、「C4：Connected Capital Control Center」を発表

企業・銀行・資産運用会社に可視性と統制機能を提供

ニューヨーク、2026年3月26日 /PRNewswire/ -- 運転資本ソリューションの世界的リーディングプロバイダーであるGSCFは本日、Connected Capital Control Center （C4）の提供開始を発表しました。これは、銀行、資産運用会社および企業が、複数のプログラムにわたり、より高い可視性・統制・信頼性のもとで運転資本の組成・管理・分析を実行できるサービスプラットフォームです。

GSCFのコネクテッド・キャピタル・エコシステムおよびより広範な市場環境を支えるために構築されたC4は、拡大する市場ニーズに対応します。具体的には、企業は地域、資金提供者、保険会社、サービスプロバイダーにまたがって複数の運転資本プログラムを導入している一方で、ポートフォリオ全体にわたるエクスポージャー、流動性、コストおよびリスクを一元的に把握するための単一の信頼できるデータ基盤（single source of truth）を欠いているという課題があります。

C4は、GSCFまたは外部プロバイダーによって運用されるプログラムのデータおよびワークフローを、単一の統合された統制レイヤーに集約します。これにより、金融機関および企業は、業務上の摩擦やリスクを低減しながら、運転資本の活用をより効率的に拡大することが可能になります。

「運転資本ポートフォリオがより複雑化する中で、断片的な視点や手作業による監督・管理は持続可能ではありません」と、GSCFの最高経営責任者（CEO）であるDoug Morgan氏は述べました。「C4は、企業およびその資金提供パートナーにポートフォリオ全体の可視性と明確性をもたらします。これにより、確信を持って意思決定を行うことが可能となり、限度額を事前に確実に適用し、グローバルなエコシステム全体にわたり、運転資本をより戦略的に活用することができます。」

企業向けC4：CFO組織向けの高度なインテリジェンス

地域、資金提供者および管理者にまたがる複数の運転資本プログラムに依存し、流動性の確保と成長の促進を図るグローバル企業に対し、C4は、すべての運転資本活動を単一の統合ビューとして可視化します。これにより、データのサイロ化を解消し、一元的な統制を可能にします。

企業向けの主な機能は以下のとおりです。

統合データビュー： 資金提供者やプラットフォームに関係なく、すべての運転資本プログラムを統合した単一の信頼できるデータ基盤（single source of truth）を提供します

資金提供者やプラットフォームに関係なく、すべての運転資本プログラムを統合した単一の信頼できるデータ基盤（single source of truth）を提供します ポートフォリオレベルのインテリジェンス： 地域、バイヤー、サプライヤーおよび取引先全体にわたる包括的な可視性を提供し、最高財務責任者（CFO）および財務担当者レベルでの意思決定を高度化します

地域、バイヤー、サプライヤーおよび取引先全体にわたる包括的な可視性を提供し、最高財務責任者（CFO）および財務担当者レベルでの意思決定を高度化します 資金提供者横断の透明性： 複数の銀行および資本パートナーにわたる資金フロー、利用状況および価格条件を明確に把握できます

複数の銀行および資本パートナーにわたる資金フロー、利用状況および価格条件を明確に把握できます グローバルな業務ワークフロー： 複数地域および複数の資金提供者に対応する環境向けに設計された、標準化および自動化されたプロセスを提供します

複数地域および複数の資金提供者に対応する環境向けに設計された、標準化および自動化されたプロセスを提供します エクスポージャーおよび集中度管理： プログラムおよびポートフォリオレベルの分析により、リスクの特定、限度額の調整、および資本配分の最適化を可能にします

データと意思決定をポートフォリオレベルで統合することにより、C4は、企業が後追い型のレポーティングに依存する状態から脱却し、運転資本を戦略的資産として管理することを可能にします。

銀行向けC4：確信と統制のもとで運転資本を拡大

トレードファイナンスおよびストラクチャード運転資本チーム向けに、C4は、複数のプログラムおよび複数の資金提供者にまたがるポートフォリオ全体において、リアルタイムの可視性と組み込み型統制機能を提供します。これにより、より迅速な案件組成、より強固なガバナンス体制、およびスケーラブルな成長を実現します。

銀行向けの主な機能は以下のとおりです。

ポートフォリオレベルの可視性： 債務者、地域、保険会社およびストラクチャー全体にわたるエクスポージャーを統合的に把握し、リアルタイムで可視化します

債務者、地域、保険会社およびストラクチャー全体にわたるエクスポージャーを統合的に把握し、リアルタイムで可視化します 組み込み型リミット管理： クレジット限度額、集中度の閾値、アラート、および自動停止メカニズムを組み込んでいます

クレジット限度額、集中度の閾値、アラート、および自動停止メカニズムを組み込んでいます 売掛金（AR）業務の効率化： シンプルなプログラムから複雑な保険付きストラクチャーまで対応可能な、標準化された売掛金プロセスを提供します

シンプルなプログラムから複雑な保険付きストラクチャーまで対応可能な、標準化された売掛金プロセスを提供します 共同組成と拡張された資金供給能力： サービス提供に関する専門性と資金供給能力を独自に組み合わせることで、バランスシートの柔軟性を高めます

C4は、銀行が個別プログラム単位の管理モデルから、真のポートフォリオ管理へと移行することを可能にします。これにより、可視性の死角を減らしながら、効率性と規律を両立した成長に対する確信を高めることができます。

サイロ化ではなくスケールを前提に設計された統制センター

現在の運転資本の環境は、オペレーション、テクノロジー、データにまたがって分断されていることが多いですが、C4は、GSCFの世界水準のマネージドサービスとテクノロジーを統合した、ポートフォリオレベルの統制レイヤーとして設計されています。世界各地で複雑な運転資本プログラムを運営してきた30年以上の実績に基づき、GSCFは業務運用の精緻性をプラットフォームに直接組み込んでいます。これにより、顧客は複雑な業務負担を軽減しつつ、完全な統制を維持することが可能になります。

「C4は、銀行および企業の現在のニーズに対応するとともに、複数のプログラム、パートナーおよび法域にわたる成長を支援します」と、GSCFの最高製品責任者（CPO）であるShannon Dolan氏は述べました。「データ、限度額、ワークフローおよび意思決定プロセスを1つの統制センターに統合することで、C4は、チームがより迅速に行動し、リスクを低減し、大規模に運転資本のパフォーマンスを継続的に最適化することを支援します。」

「運転資本管理の進化は、プロセス効率の向上を超え、流動性の最適統合管理へと移行しています。企業およびその金融パートナーが、資金提供者、地域、ストラクチャーがますます複雑化するエコシステム全体にわたってプログラムを展開する中で、ポートフォリオレベルの可視性および統制に対する需要は一層高まっています。「C4は市場の方向性を反映しています。すなわち、CFOおよびトレジャリー責任者が、流動性を単なる業務上の必要性としてではなく、事業パフォーマンスおよびレジリエンスを推進する要素として管理することを可能にする、統合された統制レイヤーです」と、IDC Enterprise Applicationsのシニア・リサーチ・ディレクターであるKevin Permenter氏は述べました。

GSCFについて

GSCFは、運転資本ソリューションを提供する世界的リーディングプロバイダーです。企業や金融パートナーが、成長を加速し、流動性を創出し、運転資本サイクル全体にわたるリスクおよび複雑性を管理できるよう支援しています。同社は、調整可能な包括的テクノロジープラットフォーム、専門家によるサービス、オルタナティブ・キャピタル・ソリューションと銀行資本で構成されるコネクテッド・キャピタル・エコシステムの力を結集した、革新的なサービスとしての運転資本（WCaaS）の提供を通じて、運転資金プログラムの組成、管理、分析を行っています。GSCFの運転資金専門家チームは75カ国以上に展開し、グローバルな運転資金効率化の課題を解決しています。詳しくは、 www.gscf.com をご覧ください。

メディア連絡先：

Natalie Silverman

GSCF最高マーケティング責任者（CMO）

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SOURCE GSCF