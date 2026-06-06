Guild Wars 3, Modern Evolution of the MMORPG, anunciado no Summer Game Fest para PC e PlayStation 5

O trailer oficial de estreia apresenta as primeiras imagens do jogo no motor e pode ser visualizado AQUI. A primeira arte conceitual e outros recursos estão hospedados no kit de imprensa oficial do Guild Wars 3.

"Guild Wars 3 é uma nova era não apenas para ArenaNet e Guild Wars, mas também para MMORPGs como um todo", disse Colin Johanson, Diretor de Jogos de Guild Wars 3 e Chefe de Estúdio da ArenaNet. "O gênero MMORPG tem milhões de jogadores em todo o mundo ansiosos por experiências novas e modernas, e a oportunidade de aproveitar essa emoção é imensa. Nossa abordagem com o Guild Wars 3 é impulsionar os MMORPGs, criar um mundo de jogos online que pareça crível, gratificante, responsivo e inovador, ao mesmo tempo em que respeita o tempo dos jogadores e fornece um espaço positivo e de apoio para construir uma comunidade e desfrutar de novas histórias em nosso universo."

Ocorrendo mais de mil anos antes dos eventos do jogo original, Guild Wars 3 se passa na região tíria de Orr, uma vasta fronteira selvagem imbuída da magia do mundo. Entidades da natureza com fortes conexões com a terra chamada espíritos Vael incorporam a vitalidade desta paisagem exuberante e verdejante. Várias guildas estão envolvidas em conflitos sobre como proteger ou explorar a recompensa além das fronteiras da civilização. Esses inúmeros espíritos variam em tamanho e influência dentro dos ecossistemas ao seu redor, sendo o mais notável deles o Seeker. Como visto no trailer, o Seeker de cada jogador servirá como uma conexão com os espíritos de Orr e uma montaria que os levará em suas jornadas pelo mundo aberto do jogo.

Os jogadores assumirão o papel de um Vaelwarden, um membro de uma guilda de aventureiros comprometidos em preservar e proteger os espíritos da natureza e a própria terra de Orr. Através da profunda personalização de personagens e da jogabilidade de construção de habilidades pela qual a franquia Guild Wars é conhecida, os jogadores buscarão aventura e enfrentarão o perigo neste mundo online suntuoso e vibrante, aumentando suas relações com os espíritos da natureza, os habitantes de Orr e outros jogadores de Vaelwarden.

Um sistema de combate projetado desde o início para se sentir bem em um controle e teclado recompensa o posicionamento, enfatizando a alegria do movimento e do impulso. À medida que os jogadores transitam facilmente entre vários modos de movimento, eles podem aproveitar sua velocidade e transformá-la em maior dano e impacto ao lutar contra seus inimigos.

Mais informações sobre preços, testes beta, data de lançamento e recursos de jogabilidade serão reveladas no final de 2026 e em 2027. Guild Wars 3 estará disponível diretamente dos desenvolvedores em GuildWars3.com, e pode ser colocado na lista de desejos no Steam e na PlayStation Store a partir de hoje, com mais informações disponíveis no site oficial do jogo.

Sobre a Guild Wars Franchise

Guild Wars é a premiada franquia MMORPG visualmente impressionante que foi lançada originalmente em 2005 para PC. Com uma estética atemporal trazida à vida pela arte, a grandeza épica de enormes ambientes de RPG, combate de ação em ritmo acelerado, eventos dinâmicos de grande escala que os jogadores enfrentam juntos no mundo aberto, batalhas competitivas entre jogadores baseadas em equipes e um amplo enredo de fantasia, a série é frequentemente proclamada como a comunidade de jogadores mais amigável dos jogos. Guild Wars foi relançado como Guild Wars Reforged em 2025 e expandido para dispositivos móveis em 2026. Guild Wars 2® foi lançado em 2012 para PC e rapidamente ganhou elogios em todo o setor, incluindo o Jogo do Ano de 2012 da Time Magazine. Ao contrário da maioria dos concorrentes, a franquia sempre foi jogável sem necessidade de taxa de assinatura, recebendo mais de 29 milhões de jogadores em toda a sua história.

Sobre a ArenaNet

A ArenaNet é a desenvolvedora dos best-sellers Guild Wars Reforged e dos inovadores jogos de RPG multiplayer online para PC Guild Wars 2. A missão do estúdio é criar mundos online inovadores, cultivar uma comunidade global de jogadores vibrante e engajada e incorporar arte artesanal em todos os aspectos de seus jogos. A ArenaNet foi formada em 2000, com a imprensa e os fãs chamando consistentemente Guild Wars e Guild Wars 2 de dois dos melhores MMOs e RPGs de todos os tempos. Com sede em Bellevue, WA, a ArenaNet é uma subsidiária integral da gigante coreana de jogos NC.

FONTE NCSOFT