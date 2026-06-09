Guild Wars 3, современная эволюция MMORPG, анонсирована для ПК и PlayStation 5 на Summer Game Fest

В официальном дебютном трейлере показаны первые геймплейные видео, созданные на самом движке. Их можно посмотреть ЗДЕСЬ. Первый концепт-арт и другие активы размещены в официальном пресс-ките Guild Wars 3.

«Guild Wars 3 — это новая эра не только для ArenaNet и Guild Wars, но и для MMORPG в целом», — сказал Колин Йохансон (Colin Johanson), геймдиректор Guild Wars 3 и глава студии ArenaNet. «В жанре MMORPG миллионы игроков по всему миру стремятся к новым, современным впечатлениям, и возможность использовать этот энтузиазм огромна. Наш подход к Guild Wars 3 заключается в том, чтобы продвигать MMORPG дальше и создать мир онлайн-игр, похожий на реальный, адаптивный, приносящий удовлетворение и инновационный, в то же время уважая время игроков и предоставляя позитивное, поддерживающее пространство для создания сообщества и наслаждения новыми историями в нашей вселенной».

Действие Guild Wars 3 происходит за тысячу лет до событий оригинальной игры в тирском регионе Орр, на границе дикой природы, пропитанной магией мира. Духи природы с сильными связями с землей, называемые духами Ваэль, воплощают в себе жизненную силу этого пышного, зеленого ландшафта. Различные гильдии участвуют в конфликте по поводу того, как защитить или использовать щедрость за пределами границ цивилизации. Эти многочисленные духи будут различаться по размеру и влиянию в окружающих их экосистемах, причем наиболее заметным из них является Искатель. Как видно из трейлера, Искатель каждого игрока будет служить связующим звеном с духами Орра и скакуном, который будет нести их в путешествиях по открытому миру игры.

Игроки возьмут на себя роль Vaelwarden, члена гильдии авантюристов, приверженных сохранению и защите как духов дикой природы, так и самой земли Орра. Благодаря глубокой настройке персонажа и игровому процессу с накоплением навыков, которым славится франшиза Guild Wars, игроки будут искать приключения и противостоять опасностям в этом роскошном, ярком онлайн-мире, развивая свои отношения с духами дикой природы, жителями Орра и другими игроками Vaelwarden.

Боевая система, разработанная с самого начала для отличной игры как на контроллере, так и на клавиатуре, вознаграждает позиционирование, подчеркивая радость движения и импульса. По мере того, как игроки плавно переключаются между различными режимами движения, они могут использовать свою скорость для нанесения еще большего урона и удара при борьбе со своими врагами.

Более подробная информация о ценах, бета-версиях, дате релиза и особенностях геймплея будет раскрыта позже в 2026 году и в 2027 году. Guild Wars 3 будет доступна непосредственно от разработчиков на GuildWars3.com и может быть добавлена в избранное в Steam и PlayStation Store, начиная с сегодняшнего дня, с дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте игры.

О франшизе Guild Wars

Guild Wars — отмеченная наградами, визуально ошеломляющая франшиза MMORPG, которая первоначально была запущена в 2005 году на ПК. Обладая вневременной эстетикой, воплощенной в жизнь, эпическим величием массивных ролевых сред, быстро развивающимися боевыми действиями, крупномасштабными динамическими событиями, в которых игроки участвуют вместе в открытом мире, командными конкурентными битвами между игроками и обширной сюжетной линией фэнтези, игра часто завоевывает звание самого дружелюбного игрового сообщества в гейминге. Guild Wars была перезапущена как Guild Wars Reforged в 2025 году и расширена до мобильных устройств в 2026 году. Guild Wars 2® вышла в 2012 году на ПК и быстро получила различные награды в отрасли, включая «Игра года» в 2012 году по версии журнала Time. В отличие от большинства конкурентов, в франшизу всегда можно было играть без какой-либо платы за подписку, и на протяжении всей своей истории она приветствовала более 29 миллионов игроков по всему миру.