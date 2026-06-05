Guild Wars 3, une version modernisée du MMORPG, annoncée au Summer Game Fest pour PC et PlayStation 5

Jetez un œil à la première bande-annonce ICI pour découvrir un aperçu du gameplay et du moteur du jeu. Les premières illustrations conceptuelles et d'autres visuels sont disponibles dans le dossier de presse officiel de Guild Wars 3.

« Guild Wars 3 ne marque pas seulement une nouvelle ère pour ArenaNet et Guild Wars, mais également pour tous les MMORPG », a déclaré Colin Johanson, le directeur du jeu de Guild Wars 3 et l'homme à la tête du studio ArenaNet. « Des millions de joueurs de MMORPG du monde entier attendent de nouvelles expériences plus modernes, et c'est une opportunité incroyable que de répondre à cette demande. Avec Guild Wars 3, nous avons l'intention de faire progresser le genre du MMORPG en créant un monde virtuel crédible, satisfaisant, réactif et innovant. Nous voulons également respecter le temps des joueurs et leur offrir un espace positif et propice à la coopération, où ils pourront bâtir une communauté et raconter de nouvelles histoires dans notre univers. »

L'histoire de Guild Wars 3 se déroule plus d'un millénaire avant les événements du premier jeu, dans le vaste monde sauvage et imprégné de magie d'Orr en Tyrie. Les esprits vael, des créatures naturelles profondément liées à ces terres, sont la manifestation même de ces paysages verdoyants. Différentes guildes s'affrontent pour déterminer comment protéger ou exploiter au mieux les richesses du monde extérieur à la civilisation. Ces esprits de toutes tailles sont innombrables et influencent les écosystèmes qui les entourent à plus ou moins grande échelle. Les plus remarquables d'entre eux sont les animages. Comme montré dans la bande-annonce, les joueurs disposeront chacun d'un animage qui leur permettra de se lier aux esprits d'Orr et leur servira également de monture pour explorer le vaste monde ouvert du jeu.

Les joueurs deviendront des gardevaels, membres d'une guilde d'aventuriers ayant juré de préserver et protéger les esprits de la nature ainsi que les terres d'Orr. Grâce aux options de personnalisation de personnage très complètes et au gameplay de perfectionnement de compétences pour lesquels la franchise Guild Wars est réputée, les joueurs pourront se lancer à l'aventure et affronter les dangers de ce monde en ligne riche et somptueux. Ils pourront également tisser des liens avec les esprits de la nature, les habitants d'Orr et les gardevaels incarnés par les autres joueurs.

Le système de combat a été conçu pour être agréable que l'on joue à la manette ou au clavier, et pour récompenser les joueurs qui savent bien se placer en mettant l'accent sur le plaisir ressenti lors des déplacements et sur le fait de garder la cadence. Il sera possible de transitionner facilement entre les différents modes de déplacement et en utilisant la vitesse pour infliger plus de dégâts aux ennemis.

Les détails concernant le prix, les bêtas, la date de sortie et les éléments de gameplay seront dévoilés dans les prochains mois et au cours de l'année 2027. Guild Wars 3 sera disponible sur le site des développeurs : GuildWars3.com, mais il est également possible d'ajouter le jeu à liste de souhaits sur Steam et sur le PlayStation Store dès aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel.

La saga Guild Wars

Guild Wars est une série de MMORPG passionante, plusieurs fois récompensée, qui est sortie pour la première fois sur PC en 2005. Elle est connue pour ses graphismes artistiques intemporels, ses environnements de jeu de rôle épiques, ses combats rapides, ses événements dynamiques de grande envergure que les joueurs affrontent ensemble en monde ouvert, ses combats JcJ par équipe et son histoire fantastique riche. Elle est aussi réputée comme ayant la communauté la plus conviviale du monde du jeu vidéo. Guild Wars est ressorti dans une nouvelle version, Guild Wars Reforged, en 2025 et est devenu disponible sur mobile en 2026. Guild Wars 2® est sorti sur PC en 2012 et a rapidement été salué par l'industrie. Il a notamment été nommé Game of The Year par Time Magazine en 2012. Contrairement à la plupart de ses concurrents, la franchise a toujours été jouable sans frais d'abonnement et a accueilli plus de 29 millions de joueurs au cours de son histoire.