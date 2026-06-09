Guild Wars 3, moderná evolúcia hry MMORPG, ohlásená na Summer Game Fest pre PC a PlayStation 5

Oficiálny debutový trailer obsahuje prvé zábery z hry priamo v engine a môžete si ho pozrieť TU. Prvé vizuály koncepcie a ďalšie materiály sú k dispozícii v oficiálnej tlačovej súprave pre Guild Wars 3.
„Guild Wars 3 predstavuje novú éru nielen pre štúdiu ArenaNet Guild Wars, ale aj pre segment MMORPG ako celok," povedal Colin Johanson, herný riaditeľ Guild Wars 3 a vedúci štúdia ArenaNet. „Žáner MMORPG má milióny hráčov po celom svete, ktorí túžia po nových, moderných zážitkoch a príležitosť využiť toto vzrušenie je obrovská. Naším prístupom ku hre Guild Wars 3 sa snažíme posúvať MMORPG vpred, vytvárať online herný svet, ktorý pôsobí uveriteľne, obohacujúco, responzívne a inovatívne, pričom zároveň rešpektuje čas hráčov a poskytuje pozitívny a podporný priestor na budovanie komunity a užívanie si nových príbehov v našom vesmíre."
Dej epizódy Guild Wars 3 sa odohráva viac ako tisíc rokov pred udalosťami pôvodnej hry v tyrskom regióne Orr, rozsiahlej divočine presiaknutej mágiou sveta. Vitalitu tejto bujnej, zelenej krajiny stelesňujú prírodné entity so silným prepojením s krajinou, nazývané duchovia Vael. Rôzne cechy sa zapájajú do konfliktu o to, ako chrániť alebo využívať poklady za hranicami civilizácie. Početní duchovia budú mať rôzne veľkosti a vplyv v ekosystémoch okolo seba, pričom najvýznamnejším z nich je Seeker (Hľadač). Ako je vidieť v traileri, Seeker každého hráča bude slúžiť ako spojenie s duchmi Orru a ako mount, ktorý ich bude sprevádzať na ich cestách otvoreným svetom hry.
Hráči sa ujmú úlohy Vaelwardena, člena cechu dobrodruhov, ktorí sa zaviazali chrániť duchov divočiny aj samotnú krajinu Orr. Vďaka rozsiahlym možnostiam prispôsobenia postáv a hrateľnosti zameranej na budovanie zručností, ktorými je séria Guild Wars známa, budú hráči hľadať dobrodružstvo a čeliť nebezpečenstvu v prepychovom a pulzujúcom online svete. Popritom si budú rozvíjať vzťahy s duchmi divočiny, obyvateľmi Orru a ďalšími hráčmi Vaelwardenu.
Bojový systém, ktorý bol od začiatku navrhnutý tak, aby sa skvele ovládal na konzole aj na klávesnici, odmeňuje umiestnenie hráča tým, že zdôrazňuje radosť z pohybu a hybnosť. Ako hráči plynule prechádzajú medzi rôznymi režimami pohybu, môžu využiť svoju rýchlosť a premeniť ju na väčšie straty a dopad pri boji s nepriateľmi.
Podrobnejšie informácie o cenách, beta testoch, dátume vydania a herných funkciách budú zverejnené neskôr v roku 2026 a 2027. Hra Guild Wars 3 bude k dispozícii priamo od vývojárov na stránke GuildWars3.com a od dnešného dňa si ju môžete pridať na zoznam želaní na Steam a v obchode PlayStation Store. Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke hry.
O sérii Guild Wars
Guild Wars je oceňovaná, vizuálne ohromujúca herná séria žánru MMORPG, ktorá pôvodne vyšla v roku 2005 na PC. Vďaka nadčasovej estetike oživenej umením, veľkolepej vznešenosti rozsiahlych prostredí na hranie rolí, rýchlym akčným súbojom, rozsiahlym dynamickým udalostiam, ktoré hráči spoločne riešia v otvorenom svete, tímovým súbojom hráčov proti hráčom a rozsiahlemu fantasy príbehu je táto séria často vyhlasovaná za sériu s najpriateľskejšou hráčskou komunitou v hernom svete. Séria Guild Wars bola v roku 2025 znovu vydaný pod názvom Guild Wars Reforged a v roku 2026 bola rozšírený aj pre mobilné zariadenia. Guild Wars 2® bola vydaná v roku 2012 na PC a rýchlo si získala uznanie v celom odvetví, vrátane ocenenia Hra roka 2012 od časopisu Time. Na rozdiel od väčšiny konkurentov bola táto séria vždy hrateľná bez plateného predplatného a počas svojej histórie si získala viac ako 29 miliónov hráčov.
O spoločnosti ArenaNet
ArenaNet je vývojárom najpredávanejšej hry Guild Wars Reforged a prelomovej masívnej online hry na hrdinov pre viacero hráčov na PC, Guild Wars 2. Zámerom štúdia je vytvárať inovatívne online svety, pestovať živú a angažovanú globálnu komunitu hráčov a začleňovať ručne vyrobené umenie do každého aspektu svojich hier. Spoločnosť ArenaNet vznikla v roku 2000, pričom tlač a fanúšikovia opakovane označujú hry Guild Wars a Guild Wars 2 za dve z najlepších MMO a RPG hier všetkých čias. ArenaNet sídli v Bellevue, WA a je stopercentnou dcérskou spoločnosťou kórejského herného giganta NC.
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