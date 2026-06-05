Guild Wars 3, nowoczesne rozwinięcie formuły MMORPG, zapowiedziane na PC i PlayStation 5 podczas Summer Game Fest

Oficjalny zwiastun zawiera pierwsze ujęcia z gameplayu na silniku gry. Można go obejrzeć TUTAJ. Pierwsze grafiki koncepcyjne i inne materiały są dostępne w pakiecie prasowym Guild Wars 3.

„Guild Wars 3 otwiera nową erę nie tylko dla ArenaNet i serii Guild Wars, lecz także dla całego MMORPG" – powiedział Colin Johanson, Game Director odpowiadający za Guild Wars 3 oraz Studio Head w ArenaNet. „Gatunek MMORPG przyciąga miliony graczy na całym świecie, którzy czekają na nową jakość. Możliwość wykorzystania tego entuzjazmu jest ogromna. Nasze podejście do Guild Wars 3 polega na rozwijaniu MMORPG i tworzeniu świata online, który będzie wiarygodny, satysfakcjonujący, responsywny i innowacyjny, jednocześnie szanując czas graczy oraz zapewniając pozytywną, wspierającą przestrzeń do budowania społeczności i odkrywania nowych historii w naszym uniwersum".

Akcja Guild Wars 3 rozgrywa się ponad tysiąc lat przed wydarzeniami z pierwszej części, w tyryjskim regionie Orr – rozległym, dzikim pograniczu przesyconym magią świata. Obecne w tej krainie i silnie związane z nią duchy Vael uosabiają żywotność obfitego, pełnego zieleni krajobrazu. Pomiędzy funkcjonującymi tu gildiami trwa konflikt o to, jak chronić lub eksploatować bogactwa znajdujące się poza granicami cywilizacji. Licznie występujące tu duchy różnią się wielkością i tym, jak wpływają na otaczające je ekosystemy, a najważniejszym z nich jest Seeker. Jak można zobaczyć w zwiastunie, Seeker każdego gracza posłuży za łącznika z duchami Orr oraz wierzchowca, na którym gracze przemierzać będą otwarty świat gry.

Gracze wcielą się w Vaelwardena, członka gildii poszukiwaczy przygód oddanych misji ochrony zarówno żyjących w dziczy duchów, jak i samej krainy Orr. Dzięki pogłębionej personalizacji postaci oraz gameplayowi opartemu na rozwijaniu umiejętności, z którego słynie seria Guild Wars, gracze będą mogli poszukiwać przygód i mierzyć się z różnymi niebezpieczeństwami, w tym zachwycającym, tętniącym życiem świecie online, rozwijając relacje z duchami dziczy, mieszkańcami Orr oraz innymi graczami wcielającymi się w Vaelwardenów.

System walki, zaprojektowany tak, by sprawdzać się zarówno na kontrolerze, jak i na klawiaturze, podkreśla przyjemność płynącą z ruchu i rozpędu. Płynnie przechodząc między różnymi trybami poruszania się, gracze mogą wykorzystać prędkość i przekuć ją na silniejsze obrażenia w starciach z przeciwnikami.

Więcej informacji o cenie, beta-testach, dacie premiery i elementach gameplayu zostanie ujawnionych pod koniec 2026 roku i w 2027 roku. Guild Wars 3 będzie dostępne bezpośrednio na stronie dewelopera (GuildWars3.com), a od dziś grę można dodać do listy życzeń na Steam i w PlayStation Store. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej gry.

O serii Guild Wars

Guild Wars to nagradzana, zachwycająca wizualnie seria MMORPG, która pierwotnie ukazała się w 2005 roku na PC. Seria wyróżnia się ponadczasową estetyką przywodzącą na myśl ożywione dzieła sztuki, epickim rozmacemi ogromnych środowisk RPG, dynamicznym system walki, dynamicznymi i wielkoskalowymi wydarzeniom, z którymi gracze mierzą się wspólnie w otwartym świecie, drużynowymi rywalizacjami PvP oraz rozbudowaną fabułą fantasy seria, a skupiona wokół niej społeczność często określana jest jako najprzyjaźniejsza w świecie gier. W 2025 roku Guild Wars zostało ponownie wydane jako Guild Wars Reforged, a w 2026 roku rozszerzone na urządzenia mobilne. Guild Wars 2® zadebiutowało w 2012 roku na PC i szybko zdobyło uznanie w całej branży, w tym tytuł Gry Roku 2012 magazynu Time. W przeciwieństwie do większości konkurencyjnych tytułów seria zawsze była dostępna bez obowiązkowej opłaty abonamentowej, przyciągając na przestrzeni lat ponad 29 mln graczy.