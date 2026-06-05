Guild Wars 3, nowoczesne rozwinięcie formuły MMORPG, zapowiedziane na PC i PlayStation 5 podczas Summer Game Fest

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NCSOFT

Jun 05, 2026, 18:54 ET

Po raz pierwszy gra z legendarnej serii trafi na konsole.

BELLEVUE, Waszyngton, 6 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- renomowane studio deweloperskie ArenaNet® ogłosiło dziś wieczorem Guild Wars 3™, trzecią odsłonę legendarnej i uwielbianej serii MMORPG Guild Wars®. Jest to pierwsza nowa produkcja ArenaNet® od 2012 roku. Gra trafi do światowej sprzedaży w wersjach na PC, Steam i PlayStation 5, co oznacza, że po raz pierwszy tytuł z serii Guild Wars pojawi się na konsolach domowych. Pierwsze beta-testy zaplanowano na jesień 2027 roku.

Oficjalny zwiastun zawiera pierwsze ujęcia z gameplayu na silniku gry. Można go obejrzeć TUTAJ. Pierwsze grafiki koncepcyjne i inne materiały są dostępne w pakiecie prasowym Guild Wars 3.

„Guild Wars 3 otwiera nową erę nie tylko dla ArenaNet i serii Guild Wars, lecz także dla całego MMORPG" – powiedział Colin Johanson, Game Director odpowiadający za Guild Wars 3 oraz Studio Head w ArenaNet. „Gatunek MMORPG przyciąga miliony graczy na całym świecie, którzy czekają na nową jakość. Możliwość wykorzystania tego entuzjazmu jest ogromna. Nasze podejście do Guild Wars 3 polega na rozwijaniu MMORPG i tworzeniu świata online, który będzie wiarygodny, satysfakcjonujący, responsywny i innowacyjny, jednocześnie szanując czas graczy oraz zapewniając pozytywną, wspierającą przestrzeń do budowania społeczności i odkrywania nowych historii w naszym uniwersum".

Akcja Guild Wars 3 rozgrywa się ponad tysiąc lat przed wydarzeniami z pierwszej części, w tyryjskim regionie Orr – rozległym, dzikim pograniczu przesyconym magią świata. Obecne w tej krainie i silnie związane z nią duchy Vael uosabiają żywotność obfitego, pełnego zieleni krajobrazu. Pomiędzy funkcjonującymi tu gildiami trwa konflikt o to, jak chronić lub eksploatować bogactwa znajdujące się poza granicami cywilizacji. Licznie występujące tu duchy różnią się wielkością i tym, jak wpływają na otaczające je ekosystemy, a najważniejszym z nich jest Seeker. Jak można zobaczyć w zwiastunie, Seeker każdego gracza posłuży za łącznika z duchami Orr oraz wierzchowca, na którym gracze przemierzać będą otwarty świat gry.

Gracze wcielą się w Vaelwardena, członka gildii poszukiwaczy przygód oddanych misji ochrony zarówno żyjących w dziczy duchów, jak i samej krainy Orr. Dzięki pogłębionej personalizacji postaci oraz gameplayowi opartemu na rozwijaniu umiejętności, z którego słynie seria Guild Wars, gracze będą mogli poszukiwać przygód i mierzyć się z różnymi niebezpieczeństwami, w tym zachwycającym, tętniącym życiem świecie online, rozwijając relacje z duchami dziczy, mieszkańcami Orr oraz innymi graczami wcielającymi się w Vaelwardenów.

System walki, zaprojektowany tak, by sprawdzać się zarówno na kontrolerze, jak i na klawiaturze, podkreśla przyjemność płynącą z ruchu i rozpędu. Płynnie przechodząc między różnymi trybami poruszania się, gracze mogą wykorzystać prędkość i przekuć ją na silniejsze obrażenia w starciach z przeciwnikami.

Więcej informacji o cenie, beta-testach, dacie premiery i elementach gameplayu zostanie ujawnionych pod koniec 2026 roku i w 2027 roku. Guild Wars 3 będzie dostępne bezpośrednio na stronie dewelopera (GuildWars3.com), a od dziś grę można dodać do listy życzeń na Steam i w PlayStation Store. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej gry.

O serii Guild Wars
Guild Wars to nagradzana, zachwycająca wizualnie seria MMORPG, która pierwotnie ukazała się w 2005 roku na PC. Seria wyróżnia się ponadczasową estetyką przywodzącą na myśl ożywione dzieła sztuki, epickim rozmacemi ogromnych środowisk RPG, dynamicznym system walki, dynamicznymi i wielkoskalowymi wydarzeniom, z którymi gracze mierzą się wspólnie w otwartym świecie, drużynowymi rywalizacjami PvP oraz rozbudowaną fabułą fantasy seria, a skupiona wokół niej społeczność często określana jest jako najprzyjaźniejsza w świecie gier. W 2025 roku Guild Wars zostało ponownie wydane jako Guild Wars Reforged, a w 2026 roku rozszerzone na urządzenia mobilne. Guild Wars 2® zadebiutowało w 2012 roku na PC i szybko zdobyło uznanie w całej branży, w tym tytuł Gry Roku 2012 magazynu Time. W przeciwieństwie do większości konkurencyjnych tytułów seria zawsze była dostępna bez obowiązkowej opłaty abonamentowej, przyciągając na przestrzeni lat ponad 29 mln graczy.

O ArenaNet
ArenaNet jest producentem bestsellerowego Guild Wars Reforged oraz serii przełomowych gier MMORPG multiplayer z serii Guild Wars 2 na PC. Misją studia jest tworzenie innowacyjnych światów online, rozwijanie tętniącej życiem i zaangażowanej globalnej społeczności graczy oraz wplatanie ręcznie dopracowanej warstwy artystycznej w każdy aspekt tworzonych przez nie gier. ArenaNet powstało w 2000 roku, a prasa i fani konsekwentnie określają Guild Wars i Guild Wars 2 jako jedne z najlepszych MMO i RPG wszech czasów. ArenaNet ma siedzibę w Bellevue w stanie Waszyngton i jest spółką w całości zależną od koreańskiego giganta gamingowego NC.

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