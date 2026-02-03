HABANOS, S.A. APRESENTA TRINIDAD CORCEL: UMA VITOLA EXCLUSIVA PARA CELEBRAR O ANO NOVO CHINÊS

A Habanos, S.A. apresenta Trinidad Corcel , a mais recente adição ao distinto portfólio de vitolas da marca Trinidad.

, a mais recente adição ao distinto portfólio de vitolas da marca Trinidad. Apresentada no nome da fábrica Patricios (55 x 135 mm de comprimento), a Trinidad Corcel fez sua estreia mundial em 29 de janeiro em um evento exclusivo realizado em Hong Kong para celebrar o Ano Novo Chinês.

Feito com folhas dos melhores campos da zona de Vuelta Abajo* na região de Pinar del Río* e produzido por especialistas em enroladores de charutos cubanos. A Trinidad Corcel oferece uma experiência de fumar equilibrada e refinada, refletindo o legado duradouro de elegância e qualidade da marca.

HAVANA, 3 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Habanos, S.A. tem o prazer de apresentar a nova vitola Corcel, o primeiro lançamento especial da marca Trinidad criado em homenagem ao Ano Novo Lunar chinês, inspirando-se na força e no espírito indomável incorporados pelo cavalo nesta antiga tradição.

Trinidad é um símbolo de inovação e autenticidade, seu nome presta homenagem à encantadora cidade cubana reconhecida como Patrimônio da Humanidade. Esse legado de excelência continua a inspirar cada vitola, refletindo tradição e distinção em cada detalhe.

O lançamento global do Trinidad Corcel ocorreu em 29 de janeiro no Pavilhão Esmeralda e Pérola do Hopewell Hotel em Hong Kong, um enclave conhecido por sua vibrante comunidade de aficionados por Habano. Organizado pela Pacific Cigar Corporation, distribuidora oficial da Habanos, o evento reuniu mais de 180 entusiastas de todo o mundo, marcando o início da expansão da vitola para outros mercados nos próximos meses.

Trinidad Corcel (55 anéis x 135 mm de comprimento) oferece uma experiência de fumar equilibrada e agradável com um perfil de força média. Durante a combustão, desenvolve anéis brilhantes uniformes e uma cinza compacta e homogênea em tons de cinza claro a médio. Seu calibre generoso e força medida proporcionam uma experiência refinada e serena, um verdadeiro reflexo da reputação de Trinidad de luxo discreto e artesanato impecável.

Apresentado em estojos elegantes e numerados individualmente de 18 Habanos cada, o Trinidad Corcel incorpora a tecnologia NFC no estojo para fornecer informações detalhadas sobre o produto e garantir a autenticidade - elementos-chave para colecionadores exigentes.

Um lançamento memorável: celebrando a tradição e a inovação em Hong Kong

O lançamento oficial ocorreu em 29de janeiro de 2026 com um evento noturno exclusivo como parte das celebrações do Ano Novo Lunar. Os hóspedes foram presenteados com uma experiência cultural imersiva, começando com uma impressionante apresentação de tambores chineses e instrumentos tradicionais, criando uma atmosfera auspiciosa de prosperidade, harmonia e renovação.

Um destaque da noite foi um interlúdio musical com o Erhu e o Guzheng, misturando tradição com elementos contemporâneos. O desempenho capturou o espírito festivo da ocasião, complementando perfeitamente a sofisticação do lançamento do Trinidad Corcel.

Dag Holmboe, CEO da Pacific Cigar Corporation, falou sobre a importância do lançamento e da introdução da Trinidad Corcel em mercados globais selecionados, enfatizando a importância de preservar a tradição e, ao mesmo tempo, abraçar a inovação.

"É uma grande honra recebê-los no lançamento global de nossa mais recente adição à família Trinidad: Trinidad Corcel, uma celebração que comemora o Ano do Cavalo. Hoje, representamos não apenas a excelência dos Habanos, mas também prestamos homenagem a uma rica tradição cultural, rica em patrimônio e valores. O Ano do Cavalo simboliza força, liberdade e resistência, qualidades que Trinidad incorporou ao longo de sua história, e Corcel não é exceção. Meticulosamente trabalhada por torcedores habilidosos, cada charuto reflete a arte e o artesanato que definem a marca. Cada sopro de um Trinidad Corcel é uma jornada sensorial através da qualidade e do sabor, uma verdadeira homenagem ao espírito indomável do cavalo." - Dag Holmboe, CEO da Pacific Cigar Corporation

NOTAS DE DEGUSTAÇÃO:

Marca: Trinidad

Nome da Fábrica: Patricios

Nome da versão: Corcel

Dimensões: 55 x 135 mm de comprimento

Resistência: Média

Formato: Parejo com rabo de porco

Este Habano tem uma aparência excepcional, com um invólucro castanho-avermelhado maduro com um brilho sedoso e refinado.

Primeiro terço: Uma abertura muito agradável, com notas meladas delicadas e sustentadas que complementam perfeitamente os aromas salgados e amadeirados. A fumaça é fresca, equilibrada e agradável, com força média.

Segundo terço: Um fumo atraente no qual emergem notas de tabaco mais intensas, acompanhadas por sabores tostados leves que criam um sabor mais fresco e suave e um sabor muito agradável.

Terceiro terço: Uma experiência cremosa e suave no paladar, com intensidade média bem definida, oferecendo um final relaxante, agradável e surpreendente.

Tempo de fumar: um excelente Habano, melhor apreciado ao longo de aproximadamente uma hora e meia.

*P.A.O. (Denominação de Origem Protegida)

Detalhes do distribuidor

A Pacific Cigar Corporation é a parceira exclusiva da Habanos, S.A. na região da Ásia-Pacífico. A empresa opera boutiques de varejo e lounges para fumantes em Hong Kong, Macau, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia.

Preço de venda recomendado:

1516,50 USD / 1405,50 EUR por caixa de 18

84,25 USD / 78,00 EUR por Habano individual

*Os preços podem variar de acordo com o mercado

