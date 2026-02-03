Habanos, S.A. presenta Trinidad Corcel: una vitola exclusiva para celebrar el Año Nuevo Chino

Habanos, S.A. presenta Trinidad Corcel , la última incorporación a la distinguida cartera de vitolas de la marca Trinidad.

, la última incorporación a la distinguida cartera de vitolas de la marca Trinidad. Presentado con el nombre de la fábrica Patricios (55 x 135 mm de largo), Trinidad Corcel hizo su debut mundial el 29 de enero en un evento exclusivo celebrado en Hong Kong para celebrar el Año Nuevo Chino.

Elaborado con hojas de los mejores campos de Vuelta Abajo* en la región de Pinar del Río* y producido por expertos torcedores cubanos, Trinidad Corcel ofrece una experiencia de fumar equilibrada y refinada, que refleja el legado de elegancia y calidad de la marca.

HABANA, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. se complace en presentar la nueva vitola Corcel, el primer lanzamiento especial de la marca Trinidad creado en honor al Año Nuevo Lunar chino, inspirado en la fuerza y el espíritu indomable que encarna el caballo en esta antigua tradición.

Trinidad es un símbolo de innovación y autenticidad, y su nombre rinde homenaje a la encantadora ciudad cubana, declarada Patrimonio de la Humanidad. Este legado de excelencia sigue inspirando cada vitola, reflejando tradición y distinción en cada detalle.

Habanos, S.A. presents Trinidad Corcel: an exclusive vitola to celebrate the Chinese New Year

El lanzamiento mundial de Trinidad Corcel tuvo lugar el 29 de enero en el Pabellón Esmeralda y Perla del Hotel Hopewell de Hong Kong, un enclave reconocido por su vibrante comunidad de aficionados al Habano. Organizado por Pacific Cigar Corporation, distribuidor oficial de Habanos, el evento reunió a más de 180 aficionados de todo el mundo, marcando el inicio de la expansión de la vitola a otros mercados en los próximos meses.

Trinidad Corcel (calibre 55 x 135 mm de longitud) ofrece una experiencia de fumar equilibrada y placentera con un perfil de intensidad media. Durante la combustión, desarrolla anillos incandescentes uniformes y una ceniza compacta y homogénea en tonos grises claros a medios. Su generoso calibre y su moderada intensidad brindan una experiencia refinada y serena, fiel reflejo de la reputación de Trinidad de lujo discreto y artesanía impecable.

Presentado en elegantes estuches de 18 Habanos cada uno numerados individualmente, Trinidad Corcel incorpora tecnología NFC para proporcionar información detallada del producto y garantizar su autenticidad, elementos clave para los coleccionistas más exigentes.

Un lanzamiento memorable: Celebrando la tradición y la innovación en Hong Kong

El lanzamiento oficial tuvo lugar el 29 de enero de 2026 con una exclusiva velada en el marco de las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Los invitados disfrutaron de una experiencia cultural inmersiva, que comenzó con una impactante actuación de tambores chinos e instrumentos tradicionales, creando una atmósfera auspiciosa de prosperidad, armonía y renovación.

Un momento culminante de la velada fue un interludio musical con Erhu y Guzheng, que fusionó la tradición con elementos contemporáneos. La actuación capturó el espíritu festivo de la ocasión y complementó a la perfección la sofisticación del lanzamiento de Trinidad Corcel.

Dag Holmboe, consejero delegado de Pacific Cigar Corporation, habló sobre la importancia del lanzamiento y la introducción de Trinidad Corcel en mercados globales selectos, enfatizando la importancia de preservar la tradición a la vez que se fomenta la innovación.

"Es un gran honor darles la bienvenida al lanzamiento mundial de nuestra última incorporación a la familia Trinidad: Trinidad Corcel, una celebración que conmemora el Año del Caballo. Hoy, no solo representamos la excelencia de los Habanos, sino que también rendimos homenaje a una rica tradición cultural, arraigada en su herencia y valores. El Año del Caballo simboliza fuerza, libertad y resistencia, cualidades que Trinidad ha encarnado a lo largo de su historia, y Corcel no es la excepción. Meticulosamente elaborado por hábiles torcedores, cada puro refleja el arte y la artesanía que definen a la marca. Cada calada de un Trinidad Corcel es un viaje sensorial a través de la calidad y el sabor, un verdadero homenaje al espíritu indomable del caballo", dijo Dag Holmboe, consejero delegado, Pacific Cigar Corporation

NOTAS DE DEGUSTACIÓN:

Marca: Trinidad

Nombre de la fábrica: Patricios

Nombre de lanzamiento: Corcel

Dimensiones: 55 x 135 mm de largo

Fuerza: Media

Formato: Parejo con cola de cerdo

Este Habano posee una apariencia excepcional, con una capa madura de color marrón rojizo y un brillo sedoso y refinado.

Primer tercio: Una entrada muy agradable, con delicadas y sostenidas notas de miel que complementan a la perfección los aromas sabrosos y amaderados. El humo es fresco, equilibrado y agradable, con una intensidad media.

Segundo tercio: Un humo atractivo en el que emergen notas de tabaco más intensas, acompañadas de ligeros tostados que crean una calada más fresca y suave, y un retrogusto muy agradable.

Tercer tercio: Una experiencia cremosa y suave en el paladar, con una intensidad media bien definida, que ofrece un final relajante, agradable y sorprendente.

Tiempo de fumada: Un Habano excelente, que se disfruta mejor durante aproximadamente una hora y media.

.*P.A.O. (Denominación de Origen Protegida)

Datos del distribuidor

Pacific Cigar Corporation es socio exclusivo de Habanos, S.A. en la región de Asia-Pacífico. La compañía opera boutiques minoristas y salones para fumadores en Hong Kong, Macao, Taiwán, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda.

Notas para los editores

Puede encontrar imágenes del producto en alta resolución AQUÍ

Precio de venta recomendado:

1.516,50 dólares / 1.405,50 euros por caja de 18

84,25 dólares / 78,00 euros por Habano individual

*Los precios pueden variar según el mercado