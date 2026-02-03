HABANOS, S.A. PRESENTA TRINIDAD CORCEL: UNA VITOLA EXCLUSIVA PARA CELEBRAR EL AÑO NUEVO CHINO

Habanos, S.A. presenta Trinidad Corcel , la última incorporación a la distinguida cartera de vitolas de la marca Trinidad.

, la última incorporación a la distinguida cartera de vitolas de la marca Trinidad. Presentada con el nombre de la fábrica Patricios (55 x 135 mm de longitud), Trinidad Corcel hizo su debut mundial el 29 de enero en un evento exclusivo celebrado en Hong Kong para celebrar el Año Nuevo Chino.

Elaborado con hojas de los mejores campos de la zona de Vuelta Abajo* en la región de Pinar del Río* y producido por expertos rollos de cigarros cubanos. Trinidad Corcel ofrece una experiencia de fumar equilibrada y refinada, que refleja el legado duradero de elegancia y calidad de la marca.

LA HABANA, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. se complace en presentar la nueva vitola Corcel, el primer lanzamiento especial de la marca Trinidad creado en honor al Año Nuevo Lunar Chino, inspirándose en la fuerza y el espíritu indomable que encarna el caballo en esta antigua tradición.

Trinidad es un símbolo de innovación y autenticidad, y su nombre rinde homenaje a la encantadora ciudad cubana reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Este legado de excelencia sigue inspirando cada vitola, reflejando la tradición y la distinción en cada detalle.

Habanos, S.A. presents Trinidad Corcel: an exclusive vitola to celebrate the Chinese New Year

El lanzamiento mundial de Trinidad Corcel tuvo lugar el 29 de enero en el Emerald & Pearl Pavilion del Hopewell Hotel en Hong Kong, un enclave famoso por su vibrante comunidad de aficionados al Habano. Organizado por Pacific Cigar Corporation, el distribuidor oficial de Habanos, el evento reunió a más de 180 entusiastas de todo el mundo, marcando el comienzo de la expansión de la vitola a otros mercados en los próximos meses.

Trinidad Corcel (calibre de anillo 55 x 135 mm de longitud) ofrece una experiencia de fumar equilibrada y agradable con un perfil de resistencia media. Durante la combustión, desarrolla anillos brillantes uniformes y una ceniza compacta y homogénea en tonos grises claros a medios. Su calibre generoso y su fuerza medida ofrecen una experiencia refinada y serena, un verdadero reflejo de la reputación de Trinidad por su lujo discreto y su artesanía impecable.

Presentado en elegantes cajas numeradas individualmente de 18 Habanos cada una, Trinidad Corcel incorpora la tecnología NFC en la caja para proporcionar información detallada del producto y garantizar la autenticidad, elementos clave para los coleccionistas más exigentes.

Un lanzamiento memorable: celebrando la tradición y la innovación en Hong Kong

El lanzamiento oficial tuvo lugar el 29de enero de 2026 con un evento nocturno exclusivo como parte de las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Los invitados disfrutaron de una experiencia cultural inmersiva, que comenzó con una sorprendente interpretación de tambores e instrumentos tradicionales chinos, creando una atmósfera auspiciosa de prosperidad, armonía y renovación.

Un punto culminante de la noche fue un interludio musical con Erhu y Guzheng, mezclando tradición con elementos contemporáneos. La actuación capturó el espíritu festivo de la ocasión mientras complementaba perfectamente la sofisticación del lanzamiento de Trinidad Corcel.

Dag Holmboe, CEO de Pacific Cigar Corporation, habló sobre la importancia del lanzamiento y la introducción de Trinidad Corcel en mercados globales seleccionados, enfatizando la importancia de preservar la tradición y al mismo tiempo abrazar la innovación.

"Es un gran honor darle la bienvenida al lanzamiento mundial de nuestra última incorporación a la familia Trinidad: Trinidad Corcel, una celebración que conmemora el Año del Caballo. Hoy en día, no solo representamos la excelencia de los Habanos, sino que también rendimos homenaje a una rica tradición cultural, impregnada de patrimonio y valores. El Año del Caballo simboliza la fuerza, la libertad y la resistencia, cualidades que Trinidad ha encarnado a lo largo de su historia, y Corcel no es una excepción. Meticulosamente elaborados por torcedores expertos, cada cigarro refleja el arte y la artesanía que definen a la marca. Cada bocanada de Trinidad Corcel es un viaje sensorial a través de la calidad y el sabor, un verdadero homenaje al espíritu indomable del caballo ". - Dag Holmboe, director ejecutivo de Pacific Cigar Corporation

NOTAS DE CATA:

Marca: Trinidad

Nombre de la fábrica: Patricios

Nombre de lanzamiento: Corcel

Dimensiones: 55 x 135 mm de largo

Resistencia: Medio

Formato: Parejo con cola de cerdo

Este Habano tiene un aspecto excepcional, con una envoltura madura de color marrón rojizo con un brillo sedoso y refinado.

Primer tercio: Apertura muy agradable, con notas melosas delicadas y sostenidas que complementan a la perfección los aromas sabrosos y amaderados. El humo es fresco, equilibrado y agradable, con una fuerza media.

Segundo tercio: Un humo atractivo en el que emergen notas de tabaco más intensas, acompañadas de ligeros sabores tostados que crean un sorteo más fresco, suave y un regusto muy agradable.

Tercero tercero: Una experiencia cremosa y suave en el paladar, con una intensidad media bien definida, que ofrece un final relajante, agradable y sorprendente.

Tiempo para fumar: un excelente Habano, que se disfruta mejor durante aproximadamente una hora y media.

*P.A.O. (Denominación de Origen Protegida)

Detalles del distribuidor

Pacific Cigar Corporation es el socio exclusivo de Habanos, S.A. en la región Asia-Pacífico. La compañía opera boutiques minoristas y salas de fumadores en Hong Kong, Macao, Taiwán, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda.

Notas para los editores

Las imágenes de productos de alta resolución se pueden encontrar AQUÍ

Precio de venta recomendado:

1516.50 USD / 1405.50 EUR por caja de 18

84,25 USD / 78,00 EUR por Habano individual

*Los precios pueden variar en función del mercado

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875087/TRINIDAD_THE_YEAR_OF_THE_HORSE.jpg

