HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT TRINIDAD CORCEL: EINE EXKLUSIVE VITOLA ZUR FEIER DES CHINESISCHEN NEUJAHRS

Habanos, S.A. präsentiert Trinidad Corcel , die jüngste Ergänzung des angesehenen Portfolios der Marke Trinidad an Vitolas.

, die jüngste Ergänzung des angesehenen Portfolios der Marke Trinidad an Vitolas. Die Trinidad Corcel mit dem Fabriknamen Patricios (55 x 135 mm Länge) wurde am 29. Januar bei einer exklusiven Veranstaltung in Hongkong anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes vorgestellt.

Hergestellt mit Blättern aus den besten Feldern der Zone Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Río* und produziert von erfahrenen kubanischen Zigarrenrollern. Trinidad Corcel bietet ein ausgewogenes und raffiniertes Raucherlebnis und spiegelt das anhaltende Erbe der Marke in Bezug auf Eleganz und Qualität wider.

HAVANA, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. freut sich, die neue Corcel-Vitola vorzustellen, die erste Sonderausgabe der Marke aus Trinidad, die zu Ehren des chinesischen Neujahrsfestes kreiert wurde und von der Stärke und dem unbezwingbaren Geist des Pferdes in dieser alten Tradition inspiriert ist.

Trinidad ist ein Symbol für Innovation und Authentizität. Sein Name ist eine Hommage an die charmante kubanische Stadt, die zum Weltkulturerbe gehört. Dieses Vermächtnis der Exzellenz inspiriert weiterhin jede einzelne Vitola und spiegelt Tradition und Unterscheidungskraft in jedem Detail wider.

Die weltweite Markteinführung von Trinidad Corcel fand am 29. Januar im Emerald & Pearl Pavilion des Hopewell Hotels in Hongkong statt, einer Enklave, die für ihre lebendige Gemeinschaft von Habano-Liebhabern bekannt ist. Die von Pacific Cigar Corporation, dem offiziellen Vertriebspartner von Habanos, organisierte Veranstaltung brachte mehr als 180 Liebhaber aus der ganzen Welt zusammen und markierte den Beginn der Expansion der Vitola in andere Märkte in den kommenden Monaten.

Trinidad Corcel (55 Ringmaß x 135 mm Länge) bietet ein ausgewogenes und angenehmes Raucherlebnis mit einem mittelstarken Profil. Bei der Verbrennung entstehen gleichmäßige Glühringe und eine kompakte, homogene Asche in hellen bis mittleren Grautönen. Seine großzügige Spurweite und angemessene Stärke sorgen für ein raffiniertes und gelassenes Erlebnis, ein wahres Spiegelbild von Trinidads Ruf für diskreten Luxus und tadellose Handwerkskunst.

Präsentiert in eleganten, einzeln nummerierten Kisten mit je 18 Habanos, enthält Trinidad Corcel die NFC-Technologie in der Kiste , um detaillierte Produktinformationen zu liefern und die Echtheit zu garantieren - Schlüsselelemente für anspruchsvolle Sammler.

Ein denkwürdiger Start: Tradition und Innovation in Hongkong zelebrieren

Der offizielle Startschuss fiel am 29. Januar 2026 mit einer exklusiven Abendveranstaltung im Rahmen der Mondneujahrsfeierlichkeiten . Die Gäste erlebten ein umfassendes kulturelles Erlebnis, das mit einer beeindruckenden Darbietung von chinesischen Trommeln und traditionellen Instrumenten begann und eine verheißungsvolle Atmosphäre von Wohlstand, Harmonie und Erneuerung schuf.

Ein Höhepunkt des Abends war eine musikalische Einlage der Erhu und Guzheng, bei der sich Tradition und moderne Elemente vermischten. Die Darbietung spiegelte die festliche Stimmung des Anlasses wider und passte perfekt zum eleganten Erscheinungsbild des Trinidad Corcel.

Dag Holmboe, CEO der Pacific Cigar Corporation, sprach über die Bedeutung der Markteinführung und die Einführung von Trinidad Corcel in ausgewählten globalen Märkten und betonte, wie wichtig es ist, die Tradition zu bewahren und gleichzeitig die Innovation zu fördern.

„Es ist mir eine große Ehre, Sie bei der weltweiten Markteinführung unseres neuesten Mitglieds der Trinidad-Familie begrüßen zu dürfen: Trinidad Corcel, ein Fest zum Gedenken an das Jahr des Pferdes. Heute repräsentieren wir nicht nur die hervorragende Qualität von Habanos, sondern würdigen auch eine reiche kulturelle Tradition, die von Erbe und Werten geprägt ist. Das Jahr des Pferdes symbolisiert Stärke, Freiheit und Ausdauer, Eigenschaften, die Trinidad im Laufe seiner Geschichte verkörpert hat, und Corcel ist da keine Ausnahme. Jede Zigarre, die von erfahrenen Torcedores sorgfältig hergestellt wird, spiegelt die Kunstfertigkeit und das handwerkliche Können wider, die die Marke ausmachen. Jeder Zug an einer Trinidad Corcel ist eine sensorische Reise durch Qualität und Geschmack, ein wahrer Tribut an den unbeugsamen Geist des Pferdes." - Dag Holmboe, Vorstandsvorsitzender, Pacific Cigar Corporation

VERKOSTUNGSNOTIZEN:

Marke: Trinidad

Name der Fabrik: Patricios

Name der Veröffentlichung: Corcel

Abmessungen: 55 x 135 mm lang

Stärke: Medium

Format: Parejo mit Schweineschwanz

Diese Habano hat ein außergewöhnliches Aussehen, mit einem reifen, rotbraunen Deckblatt mit einem seidigen, raffinierten Schimmer.

Erstes Drittel: Ein sehr angenehmer Auftakt mit zarten und anhaltenden Honignoten, die die würzigen und holzigen Aromen perfekt ergänzen. Der Rauch ist frisch, ausgewogen und angenehm, mit mittlerer Stärke.

Zweites Drittel: Ein attraktiver Rauch, bei dem intensivere Tabaknoten auftauchen, begleitet von leichten Röstaromen, die einen frischeren, sanfteren Zug und einen sehr angenehmen Nachgeschmack erzeugen.

Drittes Drittel: Am Gaumen cremig und geschmeidig, mit gut definierter mittlerer Intensität, mit einem entspannenden, angenehmen und überraschenden Abgang.

Zeit zum Rauchen: Eine exzellente Habano, die man am besten in etwa anderthalb Stunden genießt.

*P.A.O. (geschützte Ursprungsbezeichnung)

