Hillstone Networks Reconhecida no Último Relatório de Analistas por Soluções de Microssegmentação

SANTA CLARA, Califórnia, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Hillstone Networks, líder global em soluções de segurança cibernética, foi reconhecida no relatório The Forrester Wave™: Microsegmentations Solutions, Q3 2024 por suas ofertas avançadas de microssegmentação, incluindo CloudHive e CloudArmour. A avaliação considerou 23 critérios para avaliar os provedores de soluções de microssegmentação. Essa análise consistiu em identificar, pesquisar, analisar e classificar os provedores mais importantes do mercado. O relatório oferece uma comparação detalhada de cada provedor, ajudando os profissionais a selecionar a solução mais adequada às suas necessidades específicas.

Acreditamos que esse reconhecimento ressalta a capacidade da Hillstone de fornecer soluções de segurança cibernética de ponta que se adaptam a ambientes complexos e dinâmicos.

"Estamos orgulhosos pelo reconhecimento da Forrester em relação às nossas ofertas de microssegmentação. Nossas soluções são desenvolvidas para fornecer proteção eficaz em uma série de ambientes, desde servidores físicos e virtuais até a nuvem", comentou Tim Liu, CTO e cofundador da Hillstone Networks.

A Hillstone Networks oferece soluções avançadas de microssegmentação por meio do CloudHive e do CloudArmour. O CloudHive é especializada em microssegmentação para ambientes virtuais em nuvens privadas, como o VMware. Sua integração com o switch do hipervisor permite uma política de microssegmentação eficaz para uma comunicação completa dentro do ambiente virtual. A capacidade do CloudHive de substituir o NSX facilita a transição do usuário, enquanto seu sistema integrado de detecção e prevenção de intrusões garante proteção robusta e confiável.

Enquanto isso, o CloudArmour estende a microssegmentação para contêineres, servidores bare-metal e hosts em nuvem, fornecendo proteção abrangente em vários ambientes tecnológicos. A Hillstone Networks oferece ambas as soluções sob um modelo de licença perpétua, uma característica diferenciada que aumenta sua flexibilidade e adaptabilidade no mercado.

Estamos na era mais avançada da microssegmentação, onde as soluções se expandiram além dos data centers para incluir arquiteturas de microsserviços, nuvens públicas, ambientes de tecnologia operacional (OT) e até mesmo a camada sete. Isso permite políticas que consideram a identidade do usuário e do processo. As soluções líderes agora permitem que as organizações implementem políticas rapidamente sem software e aproveitem tecnologias como Detecção e Resposta de Endpoint (EDR) para aumentar a segurança.

Tecnologias emergentes como inteligência artificial e automação estão transformando a segurança cibernética. Em resposta a essas tendências, a Hillstone Networks desenvolveu uma solução que não apenas fortalece a proteção contra ameaças, mas também se integra a outras tecnologias críticas, como SD-WAN e Zero Trust Network Access (ZTNA), oferecendo uma arquitetura de segurança escalável e pronta para o futuro.

