Firma Hillstone Networks wyróżniona w najnowszym raporcie analitycznym poświęconym rozwiązaniom z zakresu mikrosegmentacji

SANTA CLARA, Kalifornia, 12 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, globalny lider rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, został wyróżniony w raporcie za III kw. 2024 r. „The Forrester Wave™: Microsegmentations Solutions" za zaawansowaną ofertę rozwiązań do mikrosegmentacji, która obejmuje CloudHive i CloudArmour . Ocena dostawców rozwiązań do mikrosegmentacji opiera się na 23 kryteriach. Analiza obejmowała wskazanie, zebranie danych, analizę i ocenę najważniejszych dostawców na rynku. Raport oferuje szczegółowe porównanie każdego z dostawców, dzięki czemu specjaliści mogą wybrać rozwiązanie najlepiej dostosowane do ich potrzeb.

Uważamy, że to wyróżnienie zwraca uwagę na zdolność Hillstone do dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa przystosowanych do złożonych, dynamicznych środowisk.

„Jesteśmy dumni z przyznanego przez Forrester wyróżnienia dla naszej oferty z zakresu mikrosegmentacji. Nasze rozwiązania powstały w celu zapewnienia skutecznej ochrony w zróżnicowanym środowisku, od serwerów fizycznych i wirtualnych po chmurę" - skomentował Tim Liu, dyrektor ds. technicznych i współzałożyciel Hillstone Networks.

Hillstone Networks oferuje zaawansowane rozwiązania z zakresu mikrosegmentacji za pośrednictwem CloudHive i CloudArmour. CloudHive specjalizuje się w mikrosegmentacji środowisk wirtualnych w chmurach prywatnych, takich jak VMware. Integracja z przełącznikiem wirtualnym umożliwia efektywną mikrosegmentację oraz pełną komunikację w środowisku wirtualnym. Możliwość zastąpienia NSX przez CloudHive ułatwia użytkownikom migrację, a zintegrowany system wykrywania i zapobiegania włamaniom zapewnia solidną i niezawodną ochronę.

Z kolei CloudArmour rozszerza mikrosegmentację na kontenery, serwery typu bare metal i hosty w chmurze, zapewniając kompleksową ochronę w różnych środowiskach technologicznych. Hillstone Networks oferuje obydwa rozwiązania w ramach licencji wieczystej, co wyróżnia je wśród innych oraz zwiększa ich elastyczność i możliwość adaptacji na rynku.

Znajdujemy się na najbardziej zaawansowanym etapie mikrosegmentacji, kiedy rozwiązania wyszły poza centra danych i obejmują architektury mikrousług, chmury publiczne, środowiska technologii operacyjnych (OT), a nawet warstwę siódmą. To umożliwia wprowadzanie polityk, które uwzględniają tożsamość użytkowników i procesów. Czołowe rozwiązania umożliwiają obecnie organizacjom szybkie wdrażanie polityk bez oprogramowania i korzystanie z technologii takich jak wykrywanie i reagowanie w punktach końcowych (ang. Endpoint Detection and Response, EDR), aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Rozwijające się technologie, takie jak sztuczna inteligencja i automatyka, zmieniają oblicze cyberbezpieczeństwa. W odpowiedzi na te trendy firma Hillstone Networks opracowała rozwiązanie, które nie tylko wzmacnia ochronę przed zagrożeniami, ale także łączy się z innymi kluczowymi technologiami, takimi jak SD-WAN i Zero Trust Network Access (ZTNA), oferując skalowalną, przyszłościową architekturę bezpieczeństwa.

Integracyjne podejście do cyberbezpieczeństwa firmy Hillstone Networks zapewnia zasięg, kontrolę i konsolidację z myślą o bezpieczeństwie dla ponad 28000 przedsiębiorstw na świecie. Hillstone to zaufany partner w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który chroni krytyczne zasoby i infrastrukturę od brzegu sieci po chmurę, wszędzie tam, gdzie występują obciążenia. Więcej informacji pod adresem: www.hillstonenet.com .

