شبكات Hillstone تحظى بالاعتراف لحلول التجزئة الدقيقة في أحدث تقرير محلل

سانتا كلارا، كاليفورنيا, 13 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- حازت شبكات Hillstone، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن السيبراني، على الاعتراف في تقرير The Forrester Wave™: Microsegmentations Solutions، Q3 2024 لعروضها المتقدمة في مجال التجزئة الدقيقة، بما في ذلك CloudHive و CloudArmour. أخذ التقييم في الاعتبار 23 معيارًا لتقييم مقدمي حلول التجزئة الدقيقة. وشمل هذا التحليل تحديد أهم مقدمي الخدمات في السوق وأبحاثهم، بالإضافة إلى تحليلهم وتقييمهم. يقدم التقرير مقارنة مفصلة لكل مزود، مما يساعد المهنيين على اختيار الحل الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم المحددة.

نعتقد أن هذا الاعتراف يؤكد على قدرة Hillstone على توفير حلول الأمن السيبراني المتطورة التي تتكيف مع البيئات المعقدة والديناميكية.

قال Tim Liu، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشبكات Hillstone: "نحن فخورون بأن تمنحنا Forrester الاعتراف لما قدمناه في مجال التجزئة الدقيقة. صُممت حلولنا لتوفير حماية فعالة عبر مجموعة متنوعة من البيئات، من الخوادم المادية والافتراضية إلى السحابة".

تقدم شبكات Hillstone حلول تجزئة دقيقة متطورة من خلال CloudHive و CloudArmour. تتخصص CloudHive في التجزئة الدقيقة للبيئات الافتراضية في السحب الخاصة، مثل VMware. يتيح دمجها مع محول المشرف المراقب سياسة تجزئة دقيقة فعالة للتواصل الكامل داخل البيئة الافتراضية. إن كفاءة CloudHive في استبدال NSX سهلت انتقال المستخدم، في حين وفر نظام الكشف عن الاختراق والوقاية منه حماية قوية وموثوقة.

في هذه الأثناء، توسع CloudArmour نطاق التجزئة الدقيقة إلى الحاويات وخوادم المعادن العارية ومضيفي السحابة، مما يوفر حماية شاملة عبر بيئات تكنولوجية مختلفة. تقدم شبكات Hillstone كلا الحلين بموجب نموذج ترخيص دائم، وهي ميزة مميزة تعزز مرونتها وقدرتها على التكيف في السوق.

نحن في العصر الأكثر تقدمًا للتجزئة الدقيقة، إذ توسعت الحلول إلى ما وراء مراكز البيانات لتشمل هياكل الخدمات الدقيقة، والسحب العامة، وبيئات التكنولوجيا التشغيلية (OT)، وحتى الطبقة السابعة. يتيح هذا وضع سياسات تأخذ في الاعتبار هوية المستخدم والعملية. تسمح الحلول الرائدة الآن للمنظمات تنفيذ السياسات بسرعة دون الحاجة للبرامج وتقنيات الاستفادة مثل الكشف التلقائي والاستجابة على النقاط النهائية (EDR) لتعزيز الأمن.

تعمل التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة على تحقيق نقلة نوعية في الأمن السيبراني. طورت شبكات Hillstone في سعيها لمواكبة هذه الاتجاهات حلًا لا يحسّن من حماية التهديدات فحسب، بل يتكامل أيضًا مع التقنيات الحيوية الأخرى مثل SD-WAN ووصول الشبكة القائم على انعدام الثقة (ZTNA)، مما يوفر بنية أمنية قابلة للتطوير ومستعدة للمستقبل.

نبذة عن شركة شبكات Hillstone

يوفر النهج المتكامل للأمن السيبراني لشركة شبكات Hillstone التغطية والتحكم والتوحيد لتأمين التحوّل الرقمي لأكثر من 28,000 شركة في جميع أنحاء العالم. وتعد شبكات Hillstone شركة رائدة موثوق بها في مجال الأمن السيبراني، وتحمي الأصول والبنية التحتية الحيوية، من الحافة إلى السحابة، بغض النظر عن مكان وجود أحمال العمل وتنفيذ المهام. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على www.hillstonenet.com.

للتواصل الإعلامي:

Valeria Duran

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