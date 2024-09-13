Hillstone Networks отмечена в аналитическом отчете по решениям для микросегментации

САНТА-КЛАРА, штат Калифорния, 13 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hillstone Networks, мировой лидер в области решений для кибербезопасности, отмечена в обзорном отчете по решениям для микросегментации The Forrester Wave™ за 3-й квартал 2024 года (The Forrester Wave™: Microsegmentations Solutions, Q3 2024) за свои передовые разработки в области микросегментации, включая CloudHive и CloudArmour. Оценка поставщиков решений для микросегментации осуществлялась по 23 критериям. Анализ включал в себя выявление, исследование, анализ и оценку наиболее значимых поставщиков на рынке. Отчет предлагает подробное сравнительное описание по каждому поставщику, помогая профессионалам выбрать наиболее подходящее решение для их конкретных потребностей.

Это признание подчеркивает способность компании Hillstone предоставлять передовые решения в области кибербезопасности, которые адаптируются к сложным и динамичным средам.

«Мы гордимся тем, что Forrester признает наши разработки в области микросегментации. Наши решения предназначены для обеспечения эффективной защиты в различных средах, от физических и виртуальных серверов до облачных приложений», — прокомментировал Тим Лю (Tim Liu), технический директор и соучредитель компании Hillstone Networks.

Hillstone Networks предлагает передовые решения для микросегментации посредством сервисов CloudHive и CloudArmour. CloudHive специализируется на микросегментации для виртуальных сред в частных облаках, таких как VMware. Интеграция с коммутатором гипервизора позволяет эффективно применять политику микросегментации для обеспечения полноценного взаимодействия внутри виртуальной среды. Способность CloudHive заменить NSX облегчает переход пользователей, а интегрированная система обнаружения и предотвращения вторжений обеспечивает надежную и прочную защиту.

CloudArmour распространяет микросегментацию на контейнеры, серверы без ОС и облачные хосты, обеспечивая комплексную защиту в различных технологических средах. Hillstone Networks предлагает оба решения на основе модели бессрочной лицензии, что выгодно отличает их от конкурентов и повышает их гибкость и адаптивность на рынке.

Мы живем в эпоху расцвета микросегментации, когда решения уже вышли за рамки центров обработки данных и включают в себя архитектуры микросервисов, публичные облака, операционные технологический среды (OT) и даже 7-й (прикладной) уровень сетевой модели OSI. Это позволяет применять политики, учитывающие идентификацию пользователей и процессов. Ведущие решения теперь позволяют организациям быстро внедрять политики без программного обеспечения и использовать такие технологии, как обнаружение и нейтрализация атак на конечные точки (Endpoint Detection and Response, EDR), для повышения безопасности.

Новые технологии, такие как искусственный интеллект и автоматизация, трансформируют кибербезопасность. В ответ на эти тенденции Hillstone Networks разработала решение, которое не только усиливает защиту от угроз, но и интегрируется с другими критически важными технологиями, такими как SD-WAN и Zero Trust Network Access (ZTNA), предлагая масштабируемую и готовую к будущим вызовам архитектуру безопасности.

О компании Hillstone Networks

Комплексный подход Hillstone Networks к кибербезопасности обеспечивает охват, контроль и консолидацию для обеспечения цифровой трансформации более 28.000 предприятий во всем мире. Hillstone Networks — надежный лидер в области кибербезопасности, защищающий критически важные активы и инфраструктуру от периферии до облака, независимо от того, где находится рабочая нагрузка. Более подробная информация доступна на веб-сайте www.hillstonenet.com.

Контакты для СМИ

Валерия Дюран (Valeria Duran)

+1 4085086750

[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/765968/Hillstone_Logo.jpg