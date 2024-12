Hisense bate recorde de vendas na Black Friday no exterior com explosão de inovações em TVs de tela grande e casas inteligentes

QINGDAO, China, 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, comprovou sua liderança global em eletrônicos de consumo com o recorde de vendas durante o período da Black Friday. O desempenho da empresa evidencia seu domínio no segmento de TVs de tela grande e aponta a crescente demanda por suas inovações de ponta para casas inteligentes.

O domínio da Hisense no mercado global de TVs foi ainda mais consolidado durante a Black Friday, registrando recordes de vendas nos principais mercados. O foco da empresa em televisores premium de tela grande, especialmente TVs de 100 polegadas, impulsionou seu sucesso. A Austrália registrou um aumento de 106% nas vendas, enquanto na África do Sul a Hisense conquistou o primeiro lugar em participação de valor nos principais canais, incluindo MAKRO, OKF e HIFI. A Alemanha obteve um crescimento impressionante de 220% em relação ao ano anterior, com a Hisense assumindo o primeiro lugar na Amazon. Um relatório da Circana revelou que, nos Estados Unidos, a Hisense alcançou um notável aumento de 94% nas vendas de um ano para o outro, vendendo 490.000 unidades.

A Hisense fez avanços significativos no segmento de TVs de tela grande. O Reino Unido registrou um aumento notável na demanda pela tecnologia de tamanho ultragrande e MiniLED. O México apresentou um aumento nos produtos de tela grande e de alta qualidade, com a TV MiniLED e as TVs de 85 polegadas apresentando um crescimento substancial. Os Estados Unidos registraram um aumento impressionante de 7.504% nas vendas de TVs de 100 polegadas, enquanto a Itália observou um avanço nos segmentos de tela média a alta e grande, com um aumento de 244% nas vendas de TVs MiniLED.

O compromisso da Hisense de promover a melhoria do estilo de vida dos consumidores por meio de soluções domésticas inteligentes também foi um grande sucesso. Um dos modelos de destaque é o BCD-522, que oferece um modo Wi-Fi inteligente que permite aos usuários controlar as configurações de temperatura do refrigerador remotamente por meio do aplicativo ConnectLife. Um sistema de inventário de alimentos permite que os usuários rastreiem e gerenciem os gêneros alimentícios, definindo datas de validade e recebendo notificações, possibilitando o gerenciamento inteligente da cozinha.

Essa abordagem inovadora repercutiu entre os consumidores internacionais. Na Alemanha, a Hisense registrou uma semana recorde de vendas de refrigeradores, com os modelos premium liderando uma parcela significativa do mercado. A França registrou um crescimento substancial no segmento premium, com o BCD-522 se esgotando completamente no Reino Unido, enquanto na França as vendas do BCD-522 aumentaram 176% em relação ao ano anterior.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e do 1º ao 3º trimestre de 2024. A empresa se expandiu rapidamente, passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

