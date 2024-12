Hisense osiąga rekordową sprzedaż za granicą w Czarny Piątek dostarczając mnóstwo innowacji w dziedzinie telewizorów z dużym ekranem i urządzeń inteligentnego domu

QINGDAO, Chiny, 16 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa globalna marka w dziedzinie elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, pokazała swoją czołową pozycję na światowym rynku elektroniki użytkowej, notując rekordową sprzedaż w okresie Czarnego Piątku. Wyniki firmy podkreślają jej dominację w segmencie telewizorów z dużym ekranem i świadczą o rosnącym popycie na wprowadzane przez markę innowacje w segmencie inteligentnego domu.

Dominacja Hisense na światowym rynku telewizorów została jeszcze wzmocniona podczas Czarnego Piątku, w ramach którego mieliśmy do czynienia z rekordowymi wynikami sprzedaży na kluczowych rynkach. Do sukcesu przyczyniła się koncentracja firmy na telewizorach premium z dużym ekranem, w szczególności 100-calowych. Wzrost sprzedaży w Australii wyniósł 106%, a w RPA Hisense zajął czołowe miejsce w zakresie udziału wartości w głównych kanałach, takich jak MAKRO, OKF i HIFI. W Niemczech odnotowano oszałamiający wzrost rok do roku o 220%, a Hisense zajął pierwsze miejsce w serwisie Amazon. Raport firmy Circana pokazał, że w USA firma Hisense osiągnęła imponujący wzrost sprzedaży o 94% rok do roku, przy 490 tys. sprzedanych urządzeń.

Hisense poczynił znaczące postępy w segmencie telewizorów z dużym ekranem. Popyt na technologie ultra wielkoformatowe i MiniLED w Wielkiej Brytanii wyraźnie wzrósł. W Meksyku skoczył popyt na duże ekrany i produkty najwyższej klasy, a istotny wzrost nastąpił w segmencie MiniLED TV i telewizorów 85-calowych. W USA odnotowano wzrost sprzedaży telewizorów 100-calowych o oszałamiające 7504%, a we Włoszech doszło do przełomu w segmentach średnim-najwyższym i dużych ekranów, ze sprzedażą telewizorów MiniLED wyższą aż o 244%.

Zaangażowanie firmy Hisense w ulepszanie stylu życia klientów dzięki rozwiązaniom inteligentnego domu również przyniosło duże sukcesy. Jednym z głównych modeli był BCD-522, oferujący tryb inteligentnego Wi-Fi, który pozwala użytkownikom sterować ustawieniami temperatury lodówki zdalnie poprzez aplikację ConnectLife. System inwentaryzacji żywności pozwala użytkownikom na śledzenie i zarządzanie produktami żywnościowymi, ustawianie daty ważności i otrzymywanie powiadomień, co umożliwia inteligentne zarządzanie kuchnią.

Innowacyjne podejście spodobało się międzynarodowym konsumentom. W Niemczech Hisense osiągnął rekordowy tydzień w zakresie sprzedaży lodówek, przy znaczącym udziale w rynku modeli premium. We Francji nastąpił znaczący wzrost w segmencie premium, przy czym w Wielkiej Brytanii seria BCD-522 wyprzedała się w całości, a we Francji jej sprzedaż wzrosła o 176% rok do roku.

Hisense

Hisense to czołowa globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Według rankingu Omdia, Hisense zajmował 1. miejsce na świecie w kategorii „telewizorów 100" w 2023 r. oraz w okresie od I do III kwartału 2024 r. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa już w przeszło 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.