Hisense enregistre des ventes record à l'étranger à l'occasion du Black Friday, grâce à l'essor des téléviseurs grand écran et des innovations en Smart Home

QINGDAO, Chine, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, a démontré son leadership mondial dans le domaine de l'électronique grand public en enregistrant des ventes record pendant la période du Black Friday. Les performances de l'entreprise soulignent sa position dominante dans le segment des téléviseurs grand écran et mettent en évidence la demande croissante pour ses innovations de pointe dans le domaine de la maison intelligente.

La domination de Hisense sur le marché mondial des téléviseurs s'est encore renforcée lors du Black Friday, avec des ventes record sur les principaux marchés. L'accent mis par l'entreprise sur les téléviseurs haut de gamme grand écran, en particulier les téléviseurs de 100 pouces, a été à l'origine de son succès. L'Australie a enregistré une hausse de 106 % de ses ventes, tandis qu'en Afrique du Sud, Hisense s'est hissé à la première place en termes de part de valeur sur les principaux canaux, notamment MAKRO, OKF et HIFI. L'Allemagne a connu une croissance stupéfiante de 220 % d'une année sur l'autre, Hisense se plaçant en première position sur Amazon. Un rapport Circana a révélé qu'aux États-Unis, Hisense a enregistré une hausse remarquable de 94 % de ses ventes d'une année sur l'autre, avec 490 000 unités vendues.

Hisense a fait des progrès considérables dans le segment des téléviseurs grand écran. Le Royaume-Uni a connu une amélioration notable de la demande en technologie ultra-large et MiniLED. Le Mexique a connu une forte augmentation des produits haut de gamme et grand écran, les téléviseurs MiniLED et les téléviseurs de 85 pouces ayant connu une croissance substantielle. Les États-Unis ont enregistré une augmentation stupéfiante de 7 504 % des ventes de téléviseurs de 100 pouces, tandis que l'Italie a connu une percée dans les segments du milieu et du haut de gamme et des grands écrans, les ventes de téléviseurs MiniLED ayant grimpé en flèche de 244 %.

L'engagement de Hisense à améliorer le style de vie des consommateurs grâce à des solutions domestiques intelligentes a également connu un grand succès. L'un des modèles les plus remarquables est le BCD-522, qui offre un mode Wi-Fi intelligent permettant aux utilisateurs de contrôler les paramètres de température du réfrigérateur à distance via l'application ConnectLife. Un système d'inventaire des aliments permet aux utilisateurs de suivre et de gérer les aliments, en fixant des dates de péremption et en recevant des notifications, ce qui permet une gestion intelligente de la cuisine.

Cette approche innovante a trouvé un écho auprès des consommateurs internationaux. En Allemagne, Hisense a enregistré une semaine record pour les ventes de réfrigérateurs, les modèles haut de gamme représentant une part importante du marché. La France a connu une croissance substantielle dans le segment haut de gamme, le BCD-522 ayant été entièrement vendu au Royaume-Uni, tandis qu'en France, les ventes du BCD-522 ont augmenté de 176 % d'une année sur l'autre.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 1 mondial pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et du premier au troisième trimestre 2024. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les produits multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.