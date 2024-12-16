Компания Hisense бьет рекорды продаж в Черную пятницу за рубежом благодаря всплеску интереса к телевизорам с большим экраном и инновациям в области умного дома

ЦИНДАО, Китай, 17 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, продемонстрировала свое глобальное лидерство в сегменте потребительской электроники рекордными продажами в период Черной пятницы. Показатели компании подчеркивают ее доминирование в сегменте телевизоров с большим экраном и растущий спрос на ее передовые инновации в области умного дома.

Доминирование Hisense на мировом рынке телевизоров еще больше укрепилось в Черную пятницу с рекордными продажами на ключевых рынках. Ориентация компании на телевизоры премиум-класса с большим экраном, в частности на 100-дюймовые телевизоры, способствовала ее успеху. В Австралии продажи взлетели на 106 %, а в Южной Африке компания Hisense заняла первое место по доле рынка в основных каналах, включая MAKRO, OKF и HIFI. В Германии наблюдался ошеломляющий рост на 220 % относительно прошлого года, в результате чего компания Hisense заняла первое место по продажам на Amazon. Отчет Circana показал, что в США продажи Hisense выросли на 94 % относительно прошлого года, достигнув 490 000 единиц.

Компания Hisense добилась значительных успехов в сегменте телевизоров с большим экраном. В Великобритании наблюдалось заметное повышение спроса на телевизоры сверхбольшого размера с технологией MiniLED. В Мексике наблюдался всплеск продаж высококлассных телевизоров с большим экраном: значительно выросли продажи телевизоров с экраном MiniLED и 85-дюймовых телевизоров. В США наблюдался ошеломляющий рост продаж 100-дюймовых телевизоров на 7504 %, в то время как в Италии произошел прорыв в сегментах среднего и высокого уровня и больших экранов, при этом продажи телевизоров MiniLED выросли на 244 %.

Приверженность компании Hisense улучшению стиля жизни потребителей за счет решений для умного дома также принесла большой успех. Одной из выдающихся стала модель BCD-522, предлагающая интеллектуальный режим Wi-Fi, который позволяет пользователям удаленно управлять настройками температуры холодильника через приложение ConnectLife. Система инвентаризации пищевых продуктов позволяет пользователям отслеживать запасы пищевых продуктов и управлять ими, устанавливать сроки годности и получать уведомления, обеспечивая интеллектуальное управление кухней.

Этот инновационный подход нашел отклик среди зарубежных потребителей. В Германии компания Hisense достигла рекордной недели по продажам холодильников, причем первоклассные модели заняли значительную долю рынка. Во Франции наблюдался существенный рост в премиум-сегменте: модель BCD-522 была полностью распродана в Великобритании, а во Франции продажи BCD-522 возросли на 176 % по сравнению с прошлым годом.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia, компания Hisense заняла 1-е место в мире в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в 1–3 квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.