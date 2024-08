Hisense, nova patrocinadora oficial do Real Madrid

QINGDAO, China, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca líder global de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, divulgou que se tornará uma parceira regional do Real Madrid na Espanha, África e no Oriente Médio.

Hisense becomes the new official sponsor of Real Madrid. Jerry Liu and Emilio Butragueño during the signing ceremony of Hisense's 3-year sponsorship of Real Madrid

O Real Madrid e a Hisense anunciaram um acordo de colaboração sob o qual a empresa global de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos se tornará uma patrocinadora oficial do Real Madrid pelos próximos três anos. A cerimônia de assinatura ocorreu na sala de reuniões da Ciudad Real Madrid e teve participação de Emilio Butragueño, diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, e Jerry Liu, vice-president da Hisense International.

Para comemorar o acordo, a Hisense e o Real Madrid lançarão em conjunto uma televisão de edição limitada de 100 polegadas, fornecendo qualidade de imagem sem precedentes e som imersivo para aprimorar a experiência dos fãs ao redor do mundo.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Sobre o Real Madrid

O Real Madrid C.F. é uma entidade esportiva com 122 anos de história. É o clube com mais taças europeias tanto no futebol (15) quanto no basquete (11) e foi premiada pela FIFA como o Melhor Clube do século vinte. O Real Madrid tem milhões de fãs em todos os cantos do mundo, com mais de 583 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo a marca de futebol mais forte do mundo, de acordo com a Brand Finance, pelo terceiro ano consecutivo, como também o clube de maior orçamento no mundo nas temporadas de 2022 e 2023 (Football Money League da Deloitte). Mais informações sobre o Real Madrid C.F. estão disponíveis em www.realmadrid.com, o site de clube de futebol mais visitado pelo sétimo ano consecutivo.

