A Hisense acelera a estratégia ESG com marcos de sustentabilidade baseados em IA

QINGDAO, China, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em produtos eletrônicos e eletrodomésticos, anunciou hoje o progresso em sua jornada Ambiental, Social e de Governança (ESG), avançando na atualização estratégica descrita em seu Relatório ESG de 2024. Focada em "tecnologia baseada em IA", a Hisense está acelerando a inovação responsável em toda a fabricação, o impacto social e a governança por meio de uma abordagem de "inteligência + desenvolvimento sustentável".

Mais recentemente, a fábrica Huangdao da Hisense Hitachi foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como o primeiro Sustainability Lighthouse do mundo no setor de VRF — e a única fábrica com dupla certificação Lighthouse — marcando uma conquista na aplicação de IA e digitalização para promover a manufatura sustentável.

Atualização estratégica: ESG no núcleo

A Hisense elevou o ESG em suas seis estratégias principais, alinhando o crescimento com uma visão de longo prazo de construir uma empresa e uma marca de nível mundial. A empresa estabeleceu metas ambiciosas de redução de carbono, para atingir o pico de carbono até 2026 e a neutralidade até 2050, e continua a incorporar a sustentabilidade como um dos principais motores da competitividade. Ao combinar IA com desenvolvimento sustentável, a Hisense está reformulando a produção, as cadeias de suprimentos e os produtos para garantir que o progresso tecnológico gere valor compartilhado.

IA para manufatura sustentável

A Hisense está avançando em sua transformação de baixo carbono, integrando a IA à manufatura sustentável. Seu primeiro artigo técnico sobre Neutralidade de Carbono apresenta roteiros e planos de ação. A empresa contribuiu para mais de 130 padrões técnicos ecológicos e de baixo carbono, estabeleceu quatro fábricas com emissão zero de carbono, 17 fábricas sustentáveis nacionais e seis empresas de demonstração de design ecológico, com 41 fábricas certificadas pela ISO 14001, refletindo o compromisso da Hisense com a energia renovável e a sustentabilidade.

Tecnologia com calor: pessoas e propósito

Para a Hisense, a tecnologia sempre deve servir às pessoas. A empresa tem promovido há muito tempo iniciativas de bem-estar público para promover a educação, a inclusão e a vitalidade da comunidade. Ao alavancar plataformas baseadas em IA, a Hisense está aumentando o alcance e a transparência desses programas, garantindo que os recursos sejam entregues de forma eficaz. Esses esforços ganharam reconhecimento, como o Ram Charan Management Practice Award (Grande Prêmio) e o Forbes China Best ESG Employer.

Globalmente, a Hisense fez parceria com a Fundação UEFA para conectar crianças hospitalizadas em 22 países com estrelas do futebol, coorganizou o Campeonato Sem Barreiras para promover a visualização inclusiva de esportes e lançou um programa de futebol na Indonésia que apoia 60 equipes escolares — tudo parte do compromisso da Hisense para "Inovar uma vida mais brilhante" para pessoas em todos os lugares.

Excelência em governança e conformidade

A forte governança sustenta o progresso ESG da Hisense. Em 2024, a empresa obteve a Certificação do Sistema de Gestão de Conformidade GB/T 35770-2022/ ISO 37301, cobrindo sete das principais áreas, incluindo governança, trabalho, proteção ambiental, anticorrupção e conformidade comercial.

Visando o futuro

Como 2025 marca o primeiro ano de capacitação em larga escala da IA em todo o seu ecossistema, a Hisense está acelerando a integração da IA na pesquisa, produção, fornecimento e serviço. Ao unir inovação inteligente com sustentabilidade, a Hisense está comprometida em criar soluções replicáveis para a agenda global de ESG e fornecer tecnologia com calor a milhões de famílias em todo o mundo.

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é uma líder mundialmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. De acordo com a Omdia, a Hisense ocupa o 1º lugar global no segmento de TVs com 100 polegadas ou mais (2023 até o primeiro trimestre de 2025). Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de se conectar com o público em todo o mundo.

