Hisense - новый официальный спонсор Реал Мадрид

ЦИНДАО, Китай, 29 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, мировой производитель бытовой техники и потребительской электроники, объявила о своем намерении стать региональным партнером Реал Мадрид в Испании, Африке и на Среднем Востоке.

Hisense becomes the new official sponsor of Real Madrid. Jerry Liu and Emilio Butragueño during the signing ceremony of Hisense's 3-year sponsorship of Real Madrid

Реал Мадрид и Hisense объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, в соответствии с которым глобальная компания по производству бытовой техники и потребительской электроники станет официальным спонсором Реал Мадрид на следующие три года. Церемония подписания состоялась в зале заседаний Ciudad Real Madrid. В ней приняли участие Эмилио Бутрагеньо (Emilio Butragueño), директор по институциональным отношениям Реал Мадрид, и Джерри Лю (Jerry Liu), вице-президент Hisense International.

В честь подписания соглашения Hisense и Реал Мадрид совместно выпустят телевизор лимитированной серии с диагональю 100 дюймов, предлагающий беспрецедентное качество изображения и объемный звук с эффектом погружения для лучших впечатлений болельщиков по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется, работает более чем в 160 странах мира и специализируется на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальных информационных технологиях.

О Реал Мадрид

Real Madrid C.F. – спортивная организация со 122-летней историей. Это клуб с наибольшим количеством европейских кубков как по футболу (15), так и по баскетболу (11). Он был награжден FIFA как лучший клуб двадцатого века. Реал Мадрид имеет миллионы поклонников во всех уголках мира и более чем 583 миллиона подписчиков в социальных сетях, являясь самым сильным футбольным брендом в мире по версии Brand Finance третий год подряд, а также самым высокодоходным футбольным клубом в мире в сезоне 22-23 (Football Money League by Deloitte). Более подробная информация о футбольном клубе Real Madrid C.F. доступна на сайте www.realmadrid.com, который является самым посещаемым сайтом футбольного клуба седьмой год подряд.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2491334/image.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2491530/2.jpg