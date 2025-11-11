Hollyland stellt die Lyra-4K-UHD-Webcam mit professioneller audiovisueller Integration und erschwinglichem Preis vor

SHENZHEN, China, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Anbieter professioneller audiovisueller Lösungen Hollyland hat seine neueste Innovation, die Lyra-4K-UHD-Webcam, vorgestellt, eine völlig neue professionelle Bildgebungslösung, die neu definiert, was eine Webcam zu einem für Verbraucher erschwinglichen Preis leisten kann. Mit ihrem großen 1/1,5-Zoll-CMOS-Sensor schließt die Lyra die Lücke zwischen Verbraucherfreundlichkeit und professioneller audiovisueller Leistung. Sie wurde für Kreative, Streamer, Ausbilder sowie Remote-Profis gleichermaßen entwickelt und bietet spiegelglatte Qualität sowie mühelose Benutzerfreundlichkeit für die tägliche Inhaltserstellung.

Hollyland Lyra 4K UHD Webcam Hollyland Lyra 4K UHD Webcam

Seit Jahren hat der Markt für Verbraucher-Webcams mit denselben Einschränkungen zu kämpfen: kleine Bildsensoren, schlechte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und komprimierte Tonqualität. Die Lyra behebt diese Unzulänglichkeiten direkt durch drei wichtige technologische Durchbrüche und setzt damit einen neuen Maßstab für Hochleistungs-Webkameras zu einem erschwinglichen Preis.

Das Herzstück der Lyra ist ein 1/1,5-Zoll-CMOS-Sensor, dessen lichtempfindliche Fläche deutlich größer ist als die von Konkurrenzmodellen in derselben Preisklasse. In Kombination mit einer F1.8-Blende sowie einer 4K30-UHD-Ausgabe fängt die Kamera selbst in schwach beleuchteten Umgebungen lebendige Farben und außergewöhnliche Klarheit ein. Außerdem unterstützt sie 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und sorgt so für eine flüssige, naturgetreue Darstellung.

Auch die Klangqualität wurde deutlich verbessert. Die Lyra verfügt über einen integrierten kabellosen Hollyland-LARK-A1-Mikrofonempfänger, der eine direkte Kopplung mit einem LARK-A1-Sender für kabelloses High-Fidelity-Audio ermöglicht. Das integrierte omnidirektionale Mikrofonsystem nimmt mit 48 kHz/24-Bit auf und sorgt für eine klare Aufnahme auf Broadcast-Niveau, während Hintergrundgeräusche durch die intelligente KI-Rauschunterdrückung eliminiert werden. Diese Verschmelzung von Bildgebung und Akustik bildet den charakteristischen Vorteil der Lyra – „4K Vision with Ultra-Voice" für eine synchronisierte, gestochen klare Wiedergabe von Bild und Ton.

Neben ihren leistungsstarken Kernspezifikationen steigert die Lyra die kreative Effizienz durch KI-gestützte Funktionen. Das integrierte AI-Tuning-System passt Helligkeit, Kontrast und Belichtung automatisch an die Umgebung an, während Hollylands eigener Green-Screen-Algorithmus die Kosten für die Nachbearbeitung und Einrichtung reduziert. KI-Tracking und automatischer Bildausschnitt sorgen dafür, dass das Motiv auch bei Bewegungen in der Mitte bleibt, während ein optionaler Schönheitsmodus das Erscheinungsbild subtil verfeinert und für eine bessere Präsentation sorgt. Wenn der Schutz der Privatsphäre wichtig ist, lässt sich die Kamera durch eine drehbare Objektivabdeckung sofort deaktivieren, was für zusätzliche Sicherheit in Pausen oder außerhalb der Sendung sorgt.

Die Lyra ist nicht nur ein Werkzeug für Online-Meetings, sondern auch ein vielseitiges Gerät für die Erstellung von Inhalten in mehreren Szenen, das rund um die Uhr eingesetzt werden kann. Durch die Kombination von professioneller Bildgebung und intelligenter Automatisierung wird die Schwelle für die Erstellung von Inhalten auf Profi-Niveau gesenkt. Sie nimmt gestochen scharfe 4K30-Videoclips bei Livestreams oder Videoanrufen auf. Mit der HollyStudio-Software können Nutzer die Einstellungen ganz einfach feinabstimmen, sodass fortschrittliche Produktions- und Postproduktionsverfahren für mehr Creator erreichbar sind.

Remote-Beschäftigte profitieren von der klaren Porträtdarstellung und den automatischen Anpassungen von Lyra, welche die Professionalität virtueller Meetings erhöhen. Content-Creator und Streamer können sich auf eine präzise Motivverfolgung sowie ein kabelloses Audiosystem verlassen, um reibungslosere und ansprechendere Übertragungen zu ermöglichen. Online-Ausbilder profitieren von einer stabilen, lang anhaltenden Leistung, die eine gleichbleibende Qualität der Unterrichtsaufzeichnungen gewährleistet. Gamer und Videoproduzenten freuen sich über die extrem niedrige Videolatenz sowie die intelligente Rauschunterdrückung der Webcam, welche die Immersion und Interaktivität unterstützen.

Die Lyra wird zu einem erschwinglichen Preis angeboten und setzt neue Maßstäbe, wenn es darum geht, günstige Verbraucherpreise mit professioneller Leistung zu verbinden. Im Einklang mit Hollylands Vision, Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam etwas zu erschaffen, überbrückt die Webcam die Lücke zwischen alltäglichen Geräten sowie Tools auf Studio-Niveau, bringt erstklassige Bild- und Tonqualität in Reichweite und ermöglicht eine nahtlose, synergetische Teamarbeit in unterschiedlichen Umgebungen.

Die Lyra-4K-UHD-Webcam wird ab dem 11. November weltweit über den Hollyland Store, Amazon und autorisierte Händler zu einem Preis ab 149 US-Dollar erhältlich sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.hollyland.com/product/lyra.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2816868/Hollyland_Lyra_4K_UHD_Webcam.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2816869/Hollyland_Lyra_4K_UHD_Webcam.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg