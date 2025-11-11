Hollyland Luncurkan Lyra 4K UHD Webcam yang Memadukan Performa Audio-Visual Berstandar Profesional dan Harga Terjangkau

Selama ini, pasar webcam sering terkendala ukuran sensor kamera yang kecil, performa terbatas dalam kondisi gelap, dan kualitas suara yang terkompresi. Untuk itu, Lyra mengatasi semua kendala tersebut melalui tiga terobosan teknologi utama sehingga menjadi standar baru untuk webcam berperforma tinggi dengan harga terjangkau.

Lyra dilengkapi sensor CMOS besar 1/1.5 inci dengan area tangkapan cahaya yang jauh lebih luas dibandingkan produk lain pada rentang harga yang sama. Dengan aperture F1.8 dan output 4K30 UHD, Lyra mampu menghasilkan warna yang tajam dan jernih, bahkan dalam kondisi pencahayaan minim. Lyra juga mendukung kualitas gambar 1.080p 60fps sehingga dapat menangkap gerakan yang halus dan alami.

Kualitas suara juga mengalami peningkatan signifikan. Lyra dilengkapi receiver mikrofon nirkabel Hollyland LARK A1 yang dapat langsung terpasang dengan alat pemancar LARK A1 untuk hasil audio bermutu tinggi tanpa kabel. Selain itu, mikrofon internal tipe omnidirectional pada Lyra merekam dengan kualitas 48 kHz/24-bit, menghadirkan kejernihan yang setara mutu tayangan profesional dan didukung fitur AI noise reduction agar mampu menghilangkan suara bising di latar subjek. Kombinasi visual 4K dan audio jernih ini menjadi keunggulan utama Lyra — menghadirkan "4K Vision with Ultra-Voice" dengan gambar dan suara yang tersinkronisasi.

Untuk mendukung efisiensi pembuatan konten, Lyra dilengkapi berbagai fitur AI. Sistem AI secara otomatis menyesuaikan tingkat kecerahan, kontras, dan eksposur gambar sesuai dengan kondisi lingkungan. Algoritma green screen Hollyland ikut mengurangi biaya dan mempersingkat waktu penyuntingan gambar. Fitur AI tracking dan auto framing menjaga posisi subjek tetap berada di tengah frame meski bergerak. Sementara, fitur beauty mode memberikan tampilan gambar yang lebih halus. Saat privasi dibutuhkan, penutup lensa fisik dapat diputar untuk menonaktifkan kamera secara instan.

Lyra tidak hanya cocok untuk rapat virtual (online meeting), namun juga ideal sebagai perangkat praktis untuk membuat konten di berbagai situasi. Dengan memadukan kualitas profesional dan otomatisasi cerdas, Lyra memudahkan setiap pengguna yang ingin menghasilkan konten berkualitas tinggi. Melalui perangkat lunak HollyStudio, pengguna bisa mengatur parameter gambar dan suara dengan mudah, menghadirkan hasil produksi dan pascaproduksi yang lebih profesional.

Pekerja jarak jauh akan memperoleh tampilan yang lebih jelas dan profesional dalam rapat virtual. Kreator konten dan streamer juga dapat memanfaatkan sistem audio nirkabel dan pelacakan otomatis yang memperlancar proses siaran. Di sisi lain, pengajar daring memanfaatkan kinerja stabil dan kualitas rekaman yang konsisten, sedangkan gamer dan produser video memperoleh latensi rendah dan peredam kebisingan pintar yang mewujudkan pengalaman interaktif.

Dengan harga terjangkau, Lyra menjadi standar baru yang memadukan akses produk dan performa profesional. Sejalan dengan visi Hollyland untuk memberdayakan setiap orang agar dapat terhubung, berkolaborasi, dan berkreasi bersama, Lyra menjembatani kesenjangan antara perangkat harian dan alat produksi studio profesional — membuka peluang baru bagi kolaborasi dan kreativitas di berbagai bidang.

Lyra 4K UHD Webcam tersedia secara global mulai 11 November melalui Hollyland Store, Amazon, dan distributor resmi di seluruh dunia dengan harga $149.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi https://www.hollyland.com/product/lyra.

