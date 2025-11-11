Hollyland dévoile la webcam Lyra 4K UHD avec une intégration audiovisuelle de niveau professionnel et un prix abordable pour le grand public

SHENZHEN, Chine, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de solutions audiovisuelles professionnelles Hollyland vient de dévoiler sa dernière innovation, la webcam Lyra 4K UHD, une toute nouvelle solution d'imagerie professionnelle qui redéfinit ce que peut offrir une webcam à un prix accessible au grand public. Dotée d'un grand capteur CMOS de 1/1,5 pouce, la Lyra comble le fossé entre la commodité du consommateur et les performances audiovisuelles professionnelles. Conçu pour les créateurs, les diffuseurs, les éducateurs et les professionnels à distance, il offre une qualité sans miroir et une facilité d'utilisation pour la création de contenu au quotidien.

Hollyland Lyra 4K UHD Webcam Hollyland Lyra 4K UHD Webcam

Pendant des années, le marché des webcams grand public s'est heurté aux mêmes limites : de petits capteurs d'image, des performances médiocres en basse lumière et une qualité sonore comprimée. La Lyra remédie directement à ces lacunes grâce à trois avancées technologiques majeures, établissant une nouvelle référence pour les webcams haute performance à un prix accessible.

Au cœur de la Lyra se trouve un capteur CMOS grand format de 1/1,5 pouce, dont la zone sensible à la lumière est nettement plus grande que celle des modèles concurrents dans la même gamme de prix. Associée à une ouverture F1.8 et à une sortie 4K30 UHD, la caméra capture des couleurs vives et une clarté exceptionnelle, même dans des environnements faiblement éclairés. Elle prend également en charge la résolution 1080p à 60 images par seconde, ce qui garantit des images fluides et réalistes.

La qualité du son est également améliorée. La Lyra est équipée d'un récepteur de microphone sans fil Hollyland LARK A1 intégré, permettant un couplage direct avec un émetteur LARK A1 pour un son haute-fidélité sans câble. Son système de microphone omnidirectionnel intégré enregistre à 48 kHz/24 bits, conservant une clarté de qualité diffusion, tout en éliminant les bruits de fond grâce à la réduction intelligente du bruit par l'IA. Cette fusion de l'imagerie et de l'acoustique constitue l'avantage distinctif de la Lyra, la « 4K Vision with Ultra-Voice », apportant une performance synchronisée et cristalline à la fois à la vue et au son.

Au-delà de ses puissantes spécifications de base, la Lyra améliore l'efficacité de la création grâce à des fonctions alimentées par l'IA. Le système de réglage IA intégré ajuste automatiquement la luminosité, le contraste et l'exposition en fonction de l'environnement, tandis que l'algorithme d'écran vert propriétaire de Hollyland réduit les coûts de post-production et de configuration. Le suivi IA et le cadrage automatique garantissent que le sujet reste centré, même en cas de mouvement, tandis qu'un mode beauté optionnel affine subtilement l'apparence pour une présentation plus soignée. Lorsque le respect de la vie privée est essentiel, une protection physique rotative de l'objectif désactive instantanément la caméra, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité pendant les pauses ou les moments hors antenne.

La Lyra n'est pas seulement un outil pour les réunions en ligne, c'est aussi un dispositif polyvalent de création de contenu multi-scène conçu pour une utilisation 24/7. En combinant l'imagerie professionnelle et l'automatisation intelligente, elle le niveau d'entrée pour la création de contenu de qualité professionnelle. La caméra enregistre des clips vidéo 4K30 d'une grande netteté lors de diffusions en direct ou d'appels vidéo. Avec le logiciel HollyStudio, les utilisateurs peuvent facilement affiner les réglages, mettant ainsi la production et la post-production avancées à la portée d'un plus grand nombre de créateurs.

Les travailleurs à distance bénéficient du rendu clair des portraits et des ajustements automatiques de Lyra, qui rehaussent le professionnalisme des réunions virtuelles. Les créateurs de contenu et les diffuseurs en continu peuvent compter sur un suivi précis des sujets et un système audio sans fil pour des diffusions plus fluides et plus attrayantes. Les éducateurs en ligne bénéficient d'une performance stable et de longue durée qui permet aux enregistrements pédagogiques de conserver une qualité constante. De leur côté, les joueurs et les vidéastes apprécient la vidéo à très faible latence et la suppression intelligente du bruit de la webcam, qui favorisent l'immersion et l'interactivité.

Proposé à un prix accessible, la Lyra établit une nouvelle référence en matière d'accessibilité pour les consommateurs et de performance pour les professionnels. Conformément à la vision de Hollyland, qui consiste à permettre aux gens de se connecter, de collaborer et de cocréer, la webcam comble le fossé entre les appareils de tous les jours et les outils de niveau studio, en mettant à la portée de tous une qualité d'image et de son supérieure et en permettant un travail d'équipe plus homogène et synergique dans divers environnements.

La webcam Lyra 4K UHD sera disponible dans le monde entier à partir du 11 novembre dans la boutique Hollyland, sur Amazon et chez les revendeurs agréés, au prix de 149 dollars.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.hollyland.com/product/lyra.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2816868/Hollyland_Lyra_4K_UHD_Webcam.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816869/Hollyland_Lyra_4K_UHD_Webcam.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg