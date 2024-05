Homestyler va recruter un premier groupe de partenaires mondiaux dans 20 pays

MILAN, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- Homestyler, plateforme de conception 3D tout-en-un et communauté créative pour les designers internationaux, investie par Easyhome New Retail Group et Alibaba Group, a organisé avec succès la Conférence des partenaires mondiaux de Homestyler et la Conférence de promotion des investissements dans les marques importées de Gorgeous Home, les 18 et 19 avril, en marge du 2024 Salone del Mobile Milano, le plus grand salon de l'ameublement au monde.

Easyhome est à l'avant-garde de la transformation de l'industrie de l'ameublement en une plateforme de services complets. Elle a développé une solution sur mesure pour les marques internationales, appelée Gorgeous Home, qui comprend des politiques de soutien et a établi des réseaux locaux de distribution et de service sur les marchés internationaux. Au cours de la conférence, Homestyler a dévoilé une série de produits numériques améliorés par les technologies 3D et IA, y compris des outils de design basés sur le cloud, un livestreaming virtuel qui peut modifier et restaurer des scènes d'ameublement à l'échelle réelle, un planificateur d'étage en 3D, un studio virtuel en 3D et un panorama interactif en 3D, entre autres. L'événement a également marqué la cérémonie de signature avec le premier groupe de partenaires mondiaux.

Le programme de partenariat mondial est une étape clé de la feuille de route d'Homestyler vers une commercialisation mondiale. Homestyler a établi des partenariats étroits avec environ 1 000 entreprises mondiales d'ameublement et institutions de design afin de fournir des solutions pour la transformation numérique. Les premiers partenaires mondiaux, issus de plus de 20 pays et régions, collaboreront pour explorer le potentiel de création de contenu et de marketing afin d'assurer une croissance efficace.

En outre, Homestyler a partagé les avantages uniques de son logiciel et de ses outils de conception cloud, en particulier en ce qui concerne le rendu cloud, les capacités de modélisation libre, les bibliothèques de modèles et de matériaux 3D, le flux de travail à guichet unique et la convivialité.

« Les technologies de base et les produits de Homestyler s'étendent à tous les liens en ligne et hors ligne et font profondément converger l'expérience physique avec les technologies numériques, comme l'attraction des clients, la conception et la création de contenu, la scène interactive, le suivi du passage en caisse et bien plus, et nous continuons à optimiser et à améliorer l'expérience d'achat du scénario 3D pour favoriser la transformation et la modernisation de l'industrie mondiale de l'ameublement », a déclaré Ma Xingjian, responsable des activités d'Homestyler à l'étranger.

À l'avenir, Easyhome et Homestyler visent à établir un service international, une distribution régionale et un système de concession, qui serviront de passerelle entre les designers mondiaux et les entreprises d'ameublement du monde entier, afin de permettre aux designers résidant dans différents pays et régions de mettre en valeur leurs solutions de design 3D et d'améliorer l'expérience d'achat pour les consommateurs.

En tant que centre de création pour les designers du monde entier, Homestyler enrichit continuellement sa bibliothèque de modèles avec des produits d'ameublement provenant des quatre coins du monde et fournit les dernières technologies 3D et d'IA pour aider les entreprises à promouvoir leurs produits sur différents canaux. Des entreprises telles que P Life Concept London, Lahoma Ltd. et Tecnobit S.r.l. utilisent les produits Homestyler pour améliorer l'expérience d'achat en ligne et accroître l'efficacité de leurs sites web. Homestyler prévoit de lancer d'autres produits et services numériques B2B, notamment des outils 3D avancés pour la conception, la modélisation, le rendu, le tournage en studio virtuel et le livestreaming. « Homestyler poursuivra son développement international : nous prévoyons d'établir une coopération industrie-académie avec la meilleure institution de design d'Italie, l'Université polytechnique de Milan, ainsi qu'une relation avec l'ADI. Avec le lancement du programme de partenaires mondiaux, Homestyler continuera à investir dans des politiques de soutien et à renforcer son influence internationale par le biais de divers programmes de coopération, afin d'atteindre son objectif de fournir de meilleurs services de conception aux utilisateurs du monde entier », a indiqué Xu Min, directeur général de Homestyler.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.homestyler.com .

À propos de Homestyler

Homestyler a été investi conjointement par Easyhome New Retail Group et Alibaba Group. Homestyler a pour mission de fournir des outils de conception 3D cloud aux designers du monde entier et de proposer une suite complète de solutions numériques 3D+IA à l'industrie de l'ameublement et de la décoration d'intérieur.