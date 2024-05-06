Homestyler набирает первую группу глобальных партнеров в 20 странах

МИЛАН, 6 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Homestyler, ведущая универсальная платформа 3D-дизайна и творческое сообщество мировых дизайнеров, инвесторами которой являются Easyhome New Retail Group и Alibaba Group, успешно провела конференцию для глобальных партнеров (Homestyler Global Partners Conference) и конференцию по продвижению инвестиций в бренд (Gorgeous Home Imported Brand Investment Promotion Conference) с 18 по 19 апреля в рамках крупнейшей мировой мебельной ярмарки Salone del Mobile Milano 2024.

Easyhome находится в авангарде трансформации индустрии товаров для дома в полнофункциональную платформу. Компания разработала индивидуальное решение с программой поддержки для мировых брендов под названием Gorgeous Home и создала на международных рынках локальные сети для дистрибуции товаров и обслуживания клиентов. В ходе конференции Homestyler представила набор цифровых продуктов, дополненных технологиями 3D и возможностями искусственного интеллекта, включая облачные инструменты проектирования, виртуальную онлайн-трансляцию, позволяющую изменять и восстанавливать интерьеры в реальном масштабе, 3D-планировщик этажей (3D Floor Planner), виртуальную 3D-студию (3D Virtual Studio) и интерактивную 3D-панораму (3D Interactive Panorama). На мероприятии также состоялась церемония подписания соглашения с первой группой глобальных партнеров.

Глобальная партнерская программа (Global Partners Program) является ключевой вехой дорожной карты Homestyler на пути к глобальной коммерциализации. Работая над предоставлением решений для цифровой трансформации, Homestyler установила тесные партнерские отношения с мировыми компаниями по производству мебели для дома и дизайнерскими компаниями, число которых уже достигает 1000. Сотрудничество с первыми глобальными партнерами из свыше 20 стран и регионов мира будет направлено на изучение возможностей по созданию контента и маркетингового потенциала для обеспечения эффективного роста.

Homestyler также поделилась информацией об уникальных преимуществах своего программного обеспечения и облачных инструментов проектирования, таких как облачный рендеринг, бесплатные функции моделирования, библиотеки 3D-моделей и материалов, единый рабочий процесс и удобство для пользователя.

«Основные технологии и продукты Homestyler задействуют все каналы связи, как онлайн, так и оффлайн, и тесно сочетают физический опыт с цифровыми технологиями для привлечения клиентов, разработки и создания контента, интерактивного взаимодействия, отслеживания оформления заказов и т. д.; мы также продолжаем оптимизировать и совершенствовать 3D-сценарии для шопинга, способствуя трансформации и модернизации мировой индустрии товаров для дома», — сказал Ма Синцзянь (Ma Xingjian), руководитель отдела зарубежных проектов Homestyler.

В перспективе Easyhome и Homestyler намерены создать международную систему обслуживания, региональной дистрибуции и дилерских центров, которая станет связующим звеном между мировыми дизайнерами и компаниями по производству мебели для дома, независимо от их местонахождения, позволяя дизайнерам, работающим в разных странах и регионах мира, знакомить потребителей со своими решениями для 3D-дизайна и стимулировать совершение ими покупок.

Являясь творческим центром для мировых дизайнеров, Homestyler постоянно расширяет свою библиотеку моделей за счет товаров для дома от международных производителей и предоставляет новейшие технологии 3D и возможности искусственного интеллекта для помощи компаниям в продвижении их продукции по различным каналам. Такие компании, как P Life Concept London, Lahoma Ltd. и Tecnobit S.r.l., используют преимущества продуктов Homestyler для совершенствования процесса онлайн-шопинга и повышения эффективности своих веб-сайтов. Homestyler намерена расширить ассортимент цифровых продуктов и услуг B2B, включая передовые 3D-инструменты для проектирования, моделирования, рендеринга, виртуальной студийной съемки и онлайн-трансляции. «Homestyler будет и дальше развивать свою международную деятельность: мы планируем наладить промышленно-академическое сотрудничество с ведущим дизайнерским вузом Италии — Миланским политехническим университетом — и установить отношения с Ассоциацией промышленного дизайна (ADI). С запуском Глобальной партнерской программы Homestyler продолжит развитие своей политики поддержки и усиления международного влияния с помощью различных программ сотрудничества для достижения основной цели — предоставления более качественных дизайнерских услуг пользователям во всем мире», — сказал Сюй Мин (Xu Min), генеральный менеджер Homestyler.

За дополнительной информации обращайтесь на веб-сайт https://www.homestyler.com.

О компании Homestyler

Homestyler — результат совместных инвестиций Easyhome New Retail Group и Alibaba Group. Компания занимается разработкой 3D-инструментов облачного проектирования для дизайнеров во всем мире и комплексного набора цифровых решений 3D+ИИ для мебельной промышленности и индустрии товаров для дома.