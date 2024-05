Homestyler rekrutiert die erste Gruppe von globalen Partnern in 20 Ländern

MAILAND, 6. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Homestyler, eine führende All-in-one-Plattform für 3D-Design und Kreativ-Community für globale Designer, in die die Easyhome New Retail Group und die Alibaba Group investiert haben, veranstaltete vom 18. bis 19. April erfolgreich die Homestyler Global Partners Conference und die Gorgeous Home Imported Brand Investment Promotion Conference am Rande der weltweit führenden Möbelmesse Salone del Mobile Milano 2024.

Easyhome steht an vorderster Front und treibt die Umwandlung der Einrichtungsbranche in eine Full-Service-Plattform voran. Es hat eine maßgeschneiderte Lösung für globale Marken mit dem Namen Gorgeous Home entwickelt, die unterstützende Maßnahmen beinhaltet, und lokale Vertriebs- und Servicenetze in internationalen Märkten aufgebaut. Während der Konferenz stellte Homestyler eine Reihe digitaler Produkte vor, die durch 3D- und KI-Technologien verbessert wurden. Dazu gehören unter anderem Cloud-basierte Design-Tools, virtuelles Livestreaming, das Einrichtungsszenen maßstabsgetreu verändern und wiederherstellen kann, ein 3D-Bodenplaner, ein virtuelles 3D-Studio und ein interaktives 3D-Panorama. Bei der Veranstaltung wurde auch die Unterzeichnung mit der ersten Gruppe von globalen Partnern gefeiert.

Das Global Partners Program ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Homestyler zur weltweiten Vermarktung. Es hat enge Partnerschaften mit rund 1.000 globalen Einrichtungsunternehmen und Designinstitutionen aufgebaut, um Lösungen für die digitale Transformation anzubieten. Die ersten globalen Partner aus mehr als 20 Ländern und Regionen werden zusammenarbeiten, um das Potenzial für die Erstellung von Inhalten und die Vermarktung zu erkunden und so ein effektives Wachstum zu erzielen.

Darüber hinaus stellte Homestyler die einzigartigen Vorteile seiner Software und seiner Cloud-Design-Tools vor, insbesondere in Bezug auf Cloud-Rendering, freie Modellierungsmöglichkeiten, 3D-Modell- und Materialbibliotheken, Arbeitsabläufe aus einer Hand und Benutzerfreundlichkeit.

„Die Kerntechnologien und -produkte von Homestyler erstrecken sich über alle Verbindungen, sowohl online als auch offline, und verbinden physische Erfahrungen mit digitalen Technologien, wie z. B. Kundengewinnung, Content-Design und -Erstellung, interaktive Szenen, Check-out-Tracking und vieles mehr. Wir optimieren und verbessern weiterhin das 3D-Szenario-Einkaufserlebnis, um die Transformation und Verbesserung der globalen Einrichtungsbranche zu unterstützen", sagte Ma Xingjian, Leiter des Auslandsgeschäfts von Homestyler.

Mit Blick auf die Zukunft wollen Easyhome und Homestyler ein internationales Service-, regionales Vertriebs- und Händlersystem aufbauen, das als Brücke zwischen globalen Designern und Einrichtungsunternehmen weltweit dient, um Designern in verschiedenen Ländern und Regionen die Möglichkeit zu geben, ihre 3D-Designlösungen zu präsentieren und das Einkaufserlebnis für Verbraucher zu verbessern.

Als kreative Drehscheibe für globale Designer erweitert Homestyler kontinuierlich seine Modellbibliothek mit Einrichtungsprodukten aus der ganzen Welt und bietet die neuesten 3D- und KI-Technologien, um Unternehmen bei der Vermarktung ihrer Produkte über verschiedene Kanäle zu unterstützen. Unternehmen wie P Life Concept London, Lahoma Ltd. und Tecnobit S.r.l. setzen Homestyler Produkte ein, um das Online-Shopping-Erlebnis zu verbessern und die Effizienz ihrer Websites zu steigern. Homestyler plant die Einführung weiterer digitaler B2B-Produkte und -Dienste, darunter fortschrittliche 3D-Tools für Design, Modellierung, Rendering, virtuelle Studioaufnahmen und Livestreaming. „Homestyler wird unsere internationale Entwicklung weiter vorantreiben: Wir planen eine Zusammenarbeit zwischen Industrie und Akademie mit Italiens führender Designinstitution, der Polytechnischen Universität von Mailand, und die Zusammenarbeit mit ADI. Mit dem Start des Global Partners Program wird Homestyler weiterhin in unterstützende Maßnahmen investieren und den internationalen Einfluss durch verschiedene Kooperationsprogramme stärken, um das Ziel zu erreichen, den Nutzern weltweit bessere Designdienstleistungen zu bieten", so Xu Min, General Manager von Homestyler.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.homestyler.com.

Informationen zu Homestyler

Homestyler wurde von der Easyhome New Retail Group und der Alibaba Group gemeinsam finanziert. Es widmet sich der Bereitstellung von 3D-Cloud-Design-Tools für Designer auf der ganzen Welt und liefert der Möbel- und Einrichtungsbranche eine umfassende Suite von digitalen 3D+AI-Lösungen.