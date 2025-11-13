HOYO DE MONTERREY EXPANDE SUA ICÔNICA LINHA LE HOYO COM A ESTREIA GLOBAL DE LE HOYO DE SAN LUIS

O Le Hoyo de San Luis se junta à prestigiosa Série Le Hoyo, celebrada por sua finesse aromática e excepcional artesanato - marcas da marca Hoyo de Monterrey.

"Totalmente feito à mão com enchimento longo" meticulosamente, esta nova vidola oferece uma experiência de fumar equilibrada e suave, com folhas provenientes exclusivamente de San Luis*, epicentro da cultura do tabaco em Vuelta Abajo*, Pinar del Río, Cuba*

O lançamento aconteceu ontem à noite, 12 de novembro, durante um jantar exclusivo no famoso Teatro Alexander Kunz, uma das experiências culturais e gastronômicas mais excepcionais da Alemanha.

HAVANA, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Habanos, S.A. apresentou oficialmente o novo Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Luis (52 x 160 mm) em 12 de novembro, durante um jantar exclusivo no Teatro Alexander Kunz, na Alemanha. O evento, organizado pela Fifth Avenue Products Trading GmbH, distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. para a Alemanha, Áustria e Polónia, recebeu mais de 400 convidados, incluindo distribuidores, meios de comunicação internacionais e aficionados.

HOYO DE MONTERREY EXPANDS ITS ICONIC LE HOYO LINE WITH THE GLOBAL DEBUT OF LE HOYO DE SAN LUIS

Este novo Habano, com o nome de fábrica Fragancias, é a mais recente adição à altamente estimada Série Le Hoyo - uma linha celebrada por sua delicadeza aromática, complexidade e elegância sutil. De caráter suave e meticulosamente "totalmente feito à mão com enchimento longo", cada Habano é feito exclusivamente com folhas de San Luis*, Vuelta Abajo* — uma região conhecida por produzir o que é considerado o melhor tabaco do mundo.

Apresentado em caixas de 10, o Le Hoyo de San Luis (52 x 160 mm) promete uma longa e elegante experiência de fumar, com cada desenho revelando o equilíbrio refinado e o caráter matizado do Hoyo de Monterrey.

UMA NOITE DE ARTE, GASTRONOMIA E SABOR EXCEPCIONAL

A estreia mundial de Le Hoyo de San Luis coincidiu com a celebração do 15º aniversário do Alexander Kunz Theatre — um evento cultural e gastronômico único onde a alta gastronomia encontra entretenimento de classe mundial.

Os convidados foram presenteados com um menu de quatro pratos criado pelo chef premiado com estrelas Michelin Alexander Kunz, seguido por um programa de apresentações exclusivo com artistas internacionais premiados que estrearam no teatro.

A programação da noite incluiu In Your Hands (Rússia), apresentando um ato de berço reconhecido no Festival Nikulin em Moscou; Duo Sweet Darkness (França), artistas de aro aéreo e vencedores do Festival LATINA; Angara (Mongólia), apresentando seu célebre ato de contorção do Kurios do Cirque du Soleil; e Maverik Niemen (Itália), aclamado por seu ato de rola-rola de alta precisão.

A celebração continuou com Ivresse (França), realizando uma rotina de seda aérea criada exclusivamente para a temporada de aniversário; Resurrection (Cuba), uma dupla de acrobatas corpo a corpo treinados no Circo Nacional de Cuba; e a Kevin Richter Troupe (Hungria), realizando suas acrobacias aéreas premiadas.

Apresentada pela apresentadora alemã Kay Scheffel, a noite proporcionou um cenário excepcional para a primeira degustação da nova vitola, uma experiência que reflete a mesma precisão, arte e artesanato que definem Hoyo de Monterrey.

"A série Le Hoyo há muito cativou aficionados de todos os níveis — do curioso recém-chegado ao conhecedor experiente. O Le Hoyo de San Luis aproveita esse legado com uma mistura distinta que oferece caráter e valor excepcionais. A Hoyo de Monterrey continua a incorporar o equilíbrio perfeito no mundo dos charutos premium." — Jorge Pérez Martel, vice-presidente comercial da Habanos, S.A.

NOTAS DE DEGUSTAÇÃO

Marca: Hoyo de Monterrey

Nome da fábrica: Fragancias

Dimensões: 52 x 160 mm

Força: Média

Aparência:

Um Habano excepcionalmente trabalhado, vestido com um invólucro leve cor de caramelo que brilha com um brilho natural e sedoso.

Primeiro terço:

Desenho suave e uma excelente queima, produzindo cinzas compactas e uniformes em tons elegantes de cinza claro. O aroma é refinado e convidativo, oferecendo uma fumaça agradável, fresca e equilibrada, com notas amadeiradas e um amargor sutil e elegante que marca seu sabor.

Segundo terço:

As notas de tabaco e torradas se intensificam, fundindo-se graciosamente com um fundo amadeirado e uma amargura equilibrada.

Terço final:

Notas delicadas de cacau aparecem, juntamente com um sabor residual ligeiramente persistente, característica da marca, proporcionando uma experiência de fumar única e agradável.

Este é um excelente Habano para desfrutar por aproximadamente uma hora.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822443/Habanos.jpg

FONTE Habanos, S.A.