Le Hoyo de San Luis gehört zu der prestigeträchtigen Le Hoyo Serie, die für ihre aromatische Finesse und außergewöhnliche Handwerkskunst bekannt ist - Markenzeichen der Marke Hoyo de Monterrey.

Diese neue Vitola wurde sorgfältig "Totally Handmade with Long Filler" hergestellt und bietet ein ausgewogenes und sanftes Raucherlebnis. Die Blätter stammen ausschließlich aus San Luis*, dem Epizentrum der Tabakkultur in Vuelta Abajo*, Pinar del Río, Kuba*.

Der Startschuss fiel gestern Abend, am 12. November, während einer exklusiven Dinnershow im berühmten Alexander Kunz Theater, einem der außergewöhnlichsten kulturellen und gastronomischen Erlebnisse in Deutschland.

HAVANA, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. stellte die neue Hoyo deMonterrey Le Hoyo de San Luis (52 x 160 mm) am 12. November während einer exklusiven Dinnershow im Alexander Kunz Theater in Deutschland offiziell vor. Die Veranstaltung, die von der Fifth Avenue Products Trading GmbH, dem exklusiven Vertriebspartner von Habanos, S.A. für Deutschland, Österreich und Polen, organisiert wurde, begrüßte über 400 Gäste, darunter Händler, internationale Medien und Aficionados.

HOYO DE MONTERREY ERWEITERT SEINE KULTIGE LE HOYO LINE MIT DEM GLOBALEN DEBÜT VON LE HOYO DE SAN LUIS

Diese neue Habano, die den Namen der Manufaktur Fragancias trägt, ist die jüngste Ergänzung der hochgeschätzten Le Hoyo Serie - einer Linie, die für ihre aromatische Finesse, Komplexität und subtile Eleganz gefeiert wird. Mild im Charakter und sorgfältig „Totally Handmade with Long Filler", wird jede Habano ausschließlich aus Blättern aus San Luis*, Vuelta Abajo* hergestellt - einer Region, die für die Produktion dessen bekannt ist, was als der beste Tabak der Welt gilt.

Die in 10er-Kisten präsentierte Le Hoyo de San Luis (52 x 160 mm) verspricht ein langes und elegantes Raucherlebnis, wobei jeder Zug die raffinierte Ausgewogenheit und den nuancierten Charakter von Hoyo de Monterrey offenbart.

EIN ABEND MIT KUNST, GASTRONOMIE UND AUSSERGEWÖHNLICHEM GESCHMACK

Die Weltpremiere von Le Hoyo de San Luis fiel mit der 15-Jahr-Feier des Alexander Kunz Theaters zusammen - ein einzigartiges kulturelles und gastronomisches Ereignis, bei dem Haute Cuisine auf Weltklasse-Unterhaltung trifft.

Die Gäste wurden mit einem Vier-Gänge-Menü des Sternekochs Alexander Kunz verwöhnt, gefolgt von einem exklusiven Performance-Programm mit preisgekrönten internationalen Künstlern, die ihr Debüt im Theater gaben.

Zum Programm des Abends gehörten In Your Hands (Russland), die eine beim Nikulin-Festival in Moskau anerkannte Wiegennummer präsentierten, das Duo Sweet Darkness (Frankreich), Luftreifenartisten und Gewinner des LATINA-Festivals, Angara (Mongolei), die ihre gefeierte Kontorsionsnummer aus Kurios vom Cirque du Soleil zeigten, und Maverik Niemen (Italien), der für seine hochpräzise Rola-Rola-Nummer bekannt ist.

Die Feierlichkeiten wurden fortgesetzt mit Ivresse (Frankreich), die eine exklusiv für die Jubiläumssaison kreierte Seidenkunstdarbietung zeigten, Resurrection (Kuba), ein Duo von Hand-zu-Hand-Akrobaten, das am Nationalzirkus von Kuba ausgebildet wurde, und der Kevin Richter Troupe (Ungarn), die ihre preisgekrönte Luftakrobatik präsentierte.

Der von der deutschen Moderatorin Kay Scheffel moderierte Abend bot einen außergewöhnlichen Rahmen für die erste Verkostung der neuen Vitola, ein Erlebnis, das die gleiche Präzision, Kunstfertigkeit und Handwerkskunst widerspiegelt, die Hoyo de Monterrey auszeichnen.

„Die Le Hoyo Serie hat seit langem Liebhaber aller Niveaus in ihren Bann gezogen - vom neugierigen Neueinsteiger bis zum erfahrenen Kenner. Le Hoyo de San Luis baut auf diesem Erbe mit einer unverwechselbaren Mischung auf, die außergewöhnlichen Charakter und Wert bietet. Hoyo de Monterrey verkörpert weiterhin die perfekte Balance in der Welt der Premium-Zigarren." - Jorge Pérez Martel, kaufmännischer Vizepräsident von Habanos, S.A.

VERKOSTUNGSNOTIZEN

Marke: Hoyo de Monterrey

Name der Fabrik: Fragancias

Abmessungen: 52 x 160 mm

Stärke: Mittel

Erscheinungsbild:

Eine außergewöhnlich gut verarbeitete Habano, umhüllt von einem hellen, karamellfarbenen Deckblatt, das mit einem natürlichen, seidigen Glanz schimmert.

Erstes Drittel:

Geschmeidiger Zug und ausgezeichneter Abbrand mit kompakter, gleichmäßiger Asche in eleganten hellgrauen Tönen. Das Aroma ist raffiniert und einladend und bietet einen angenehmen, frischen und ausgewogenen Rauch, mit holzigen Noten und einer subtilen, eleganten Bitterkeit, die den Geschmack prägt.

Zweites Drittel:

Die Tabak- und Röstnoten intensivieren sich und verschmelzen anmutig mit einem holzigen Hintergrund und einer ausgewogenen Bitterkeit.

Letztes Drittel:

Zarte Kakaonoten und ein leicht anhaltender Nachgeschmack sind charakteristisch für die Marke und sorgen für ein einzigartiges und angenehmes Raucherlebnis.

Dies ist eine ausgezeichnete Habano, die man etwa eine Stunde lang genießen kann.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822443/Habanos.jpg