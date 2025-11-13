HOYO DE MONTERREY ENRIQUECE LA SERIE LE HOYO CON EL LANZAMIENTO MUNDIAL DE 'LE HOYO DE SAN LUIS'

Le Hoyo de San Luis se incorpora a la apreciada Serie Le Hoyo, reconocida por su ligereza aromática y su excepcional confección, símbolos distintivos de la marca Hoyo de Monterrey.

Meticulosamente elaborada "Totalmente a mano con Tripa Larga", esta nueva vitola ofrece una experiencia equilibrada y suave, con hojas provenientes de San Luis*, epicentro de la cultura tabacalera, en Vuelta Abajo*, Pinar del Río*, Cuba*.

El lanzamiento mundial tuvo lugar anoche, 12 de noviembre, durante una exclusiva cena-espectáculo en el famoso Teatro Alexander Kunz, una de las experiencias culturales y gastronómicas más excepcionales de Alemania.

LA HABANA, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. presentó oficialmente Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Luis (52 x 160 mm) durante una exclusiva cena-espectáculo celebrada el 12 de noviembre en el Teatro Alexander Kunz, en Alemania. El evento, organizado por Fifth Avenue Products Trading GmbH, distribuidor exclusivo de Habanos, S.A. para Alemania, Austria y Polonia, contó con la asistencia de más de 400 invitados, entre distribuidores, medios internacionales y aficionados.

HOYO DE MONTERREY EXPANDS ITS ICONIC LE HOYO LINE WITH THE GLOBAL DEBUT OF LE HOYO DE SAN LUIS

Este nuevo Habano, con vitola de galera Fragancias, es la última incorporación a la apreciada Serie Le Hoyo, una Línea admirada por su finura aromática, complejidad y sutil elegancia. De carácter suave y meticulosamente elaborados "Totalmente a Mano con Tripa Larga", cada Habano se produce exclusivamente con hojas del municipio de San Luis*, en la zona de Vuelta Abajo*, la región considerada como la cuna del mejor tabaco del mundo.

Presentado en cajas de 10 unidades y con unas dimensiones de 52 x 160 mm, Le Hoyo de San Luis ofrece una experiencia de fumada larga y elegante, en la que cada calada captura la esencia de Hoyo de Monterrey: refinada, matizada y perfectamente equilibrada.

UNA NOCHE DE ARTE, GASTRONOMÍA Y SABOR EXCEPCIONAL

El estreno mundial de Le Hoyo de San Luis coincidió con el espectáculo del 15.º aniversario del Teatro Alexander Kunz, un evento cultural y gastronómico en el que la alta cocina se une al espectáculo internacional.

Los invitados disfrutaron de un menú de cuatro tiempos creado por el chef Alexander Kunz, galardonado con una estrella Michelin, seguido de un programa exclusivo con artistas premiados que actuaron por primera vez en el teatro.

El cartel incluyó a In Your Hands (Rusia), con un número de cuna reconocido en el Festival Nikulin de Moscú; Duo Sweet Darkness (Francia), artistas de aro aéreo y ganadores del Festival LATINA; Angara (Mongolia), con su célebre número de contorsión del Cirque du Soleil's Kurios; y Maverik Niemen (Italia), reconocido por su número de rola-rola de alta precisión.

Completaron la velada Ivresse (Francia), con una actuación de telas aéreas creada en exclusiva para la temporada de aniversario; el dúo Resurrection (Cuba), acrobacia mano a mano formada en el Circo Nacional de Cuba; y la Kevin Richter Troupe (Hungría), con sus galardonadas acrobacias en pista aérea.

Presentada por el animador alemán Kay Scheffel, la noche ofreció un marco excepcional para la primera degustación de la nueva vitola, reflejando la misma precisión, artesanía y maestría que definen a Hoyo de Monterrey.

"La Serie Le Hoyo ha sido admirada durante mucho tiempo por todo tipo de aficionados, desde noveles a expertos. Le Hoyo de San Luis enriquece el portafolio de la Línea, y de la marca, aportando un valor excepcional por su diferente ligada. Hoyo de Monterrey sigue siendo una opción perfecta y equilibrada en el mundo de los puros premium." — Jorge Pérez Martel, Vicepresidente Comercial de Habanos, S.A.

NOTAS DE CATA

Marca: Hoyo de Monterrey

Vitola de galera: Fragancias

Dimensiones: 52 x 160 mm

Fuerza: Media

Apariencia: Habano de excelente apariencia, con capa color caramelo claro, brillante y sedosa.

Primer tercio: Tiro correcto y combustión excelente, con ceniza compacta y uniforme de tonos gris claro. Aroma excelente, con un humo agradable, fresco y equilibrado, con notas amaderadas y un sutil amargor elegante que marca su sabor.

Segundo tercio: Se intensifican las notas de tabaco y tostadas, integradas con el fondo amaderado y un amargor equilibrado.

Último tercio: Aparecen delicadas notas de cacao y un retrogusto de permanencia ligera, propio del carácter de la marca, que hacen de la fumada una experiencia única y placentera.

Un excelente Habano para disfrutar durante aproximadamente una hora.

