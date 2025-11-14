HOYO DE MONTERREY、象徴的な「LE HOYO」ラインを拡充し「LE HOYO DE SAN LUIS」を世界初公開

Le Hoyo de San Luisは、芳醇な香りと卓越した職人技で称賛される名門「Le Hoyo」シリーズに加わります。これらはHoyo de Monterreyブランドの特徴です。

「ロングフィラーによる完全なハンドメイド」に細心の注意を払って製造されたこの新しいビトラは、キューバ*、ピナール・デル・リオ、ブエルタ・アバホ*のタバコ文化の中心地であるサン・ルイス*で独占的に調達された葉を使用しており、バランスのとれた滑らかな喫煙体験を提供します。

発売は、11月12日の昨夜、ドイツで最も優れた文化と美食の体験のひとつである、有名なAlexander Kunz Theatreでの特別ディナーショーの中で行われました。

ハバナ, 2025年11月14日 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A.は、11月12日にドイツのAlexander Kunz Theatreで開催された特別ディナーショーで、新しいHoyo deMonterrey Le Hoyo de San Luis（52 x 160 mm）を正式に発表しました。このイベントは、ドイツ、オーストリア、ポーランドにおけるHabanos, S.A.の独占販売代理店であるFifth Avenue Products Trading GmbHが主催し、販売代理店、国際メディア、愛好家など400人以上のゲストが参加しました。

Fragancias工場の名を冠したこの新しいHabanoは、その芳醇な香りと複雑さ、そして繊細な優雅さで高く評価されているLe Hoyoシリーズに新たに加わった製品です。マイルドな味わいで、細心の注意を払って「ロングフィラーによる完全なハンドメイド」されたこのHabanoは、世界最高のタバコを生産することで知られる地域、サン・ルイス*、ブエルタ・アバホ*産の葉のみを使用して製造されています。

10本入りボックスで提供される「Le Hoyo de San Luis」（52 x 160 mm）は、長く優雅な喫煙体験を約束し、一服ごとにHoyo de Monterreyの洗練されたバランスと繊細な個性が現れます。

芸術、美食、そして格別な味わいの夜

Le Hoyo de San Luisの世界初公開は、Alexander Kunz Theatreの15周年記念式典と重なり、高級料理と世界クラスのエンターテイメントが融合した、ユニークな文化と美食のイベントとなりました。

ゲストは、ミシュランの星を獲得したシェフ、Alexander Kunzが創作した4コースのメニューを楽しみ、その後、この劇場に初登場となる、受賞歴のある国際的なアーティストたちによる特別パフォーマンスプログラムを堪能しました。

夜のラインナップには、ロシアの「In Your Hands」（モスクワ・ニクリン祭（Nikulin Festival）で認められた揺りかご演技を披露する）、フランスの「Duo Sweet Darkness」（空中フープアーティストでLATINAフェスティバル（LATINA Festival）優勝者）、モンゴルのAngara（Cirque du Soleilの「Kurios」で披露された名高い曲芸演技を披露する）、イタリアのMaverik Niemen（高精度なローラローラ演技で称賛される）が登場しました。

祝賀会は、フランスのIvresse（記念シーズン限定で創作された空中シルク演技を披露する）と、キューバのResurrection（National Circus of Cubaで訓練を受けた空中アクロバットのデュオ）、そしてハンガリーのKevin Richter Troupe（受賞歴のある空中アクロバットを披露する）の出演で続きました。

ドイツ人司会者Kay Scheffelが司会を務めたこの夕べは、新ビトーラの初試飲にふさわしい特別な場となり、Hoyo de Monterreyを特徴づける精密さ、芸術性、職人技を反映した体験を提供しました。

「Le Hoyoシリーズは、好奇心旺盛な初心者から熟練の愛好家まで、あらゆるレベルの愛好家を長年にわたり魅了してきました。Le Hoyo de San Luisはこの伝統を受け継ぎ、卓越した個性と価値を提供する独自のブレンドで新たな一歩を踏み出します。Hoyo de Monterreyは、プレミアムシガーの世界において完璧な調和を体現し続けています。」— Habanos, S.A. のコマーシャル担当副社長、Jorge Pérez Martel

テイスティング・ノート

ブランド： Hoyo de Monterrey

工場名： Fragancias

サイズ：52 x 160 mm

強度：中程度

外観：

卓越した技法で仕上げられたHabanoで、淡いキャラメル色のラッパーが天然の絹のような光沢を放って輝いています。

最初の3 分の1 ：

滑らかな吸い心地と優れた燃焼性を示し、コンパクトで均一な灰を優雅なライトグレーのトーンで生み出します。香りは洗練され誘うように、心地よく爽やかでバランスの取れた煙を提供し、木質調のニュアンスと繊細で優雅な苦味がその風味を特徴づけます。

2 番目の3 分の1 ：

タバコとトーストしたようなニュアンスが強まり、木質調の背景と調和した苦味と優雅に融合します。

最後の3 分の1 ：

ココアの繊細なニュアンスが現れ、ブランドの特徴であるほのかな余韻が残り、独特で心地よい喫煙体験をもたらします。

約1時間かけて楽しむのに最適なHabanoです。

