HOZON AUTO ASSINA OFICIALMENTE ACORDO CONJUNTO E GARANTE UM INVESTIMENTO SUPERIOR A 5 BILHÕES DE RMB

TONGXIANG, China, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em 15 de abril, a Hozon Auto assinou um acordo de investimento com diversas empresas de investimento chinesas no valor de mais de 5 bilhões de RMB, fortalecendo ainda mais a sua capacidade financeira. Com a coordenação de diversos recursos relacionados, a Hozon Auto pretende agilizar o seu processo de IPO e continuar a aumentar o investimento em pesquisa de produtos e inovação tecnológica. Além disso, planeja expandir o seu centro de pesquisa e desenvolvimento de rede inteligente para facilitar a expansão internacional da Hozon Auto.

O prefeito do governo popular municipal de Tongxiang, Wang Jian, o fundador da Hozon Auto, Fang Yunzhou, e o cofundador da Hozon Auto, Zhang Yong, participaram da cerimônia e fizeram discursos (PRNewsfoto/NETA AUTO)

A Tongxiang Government Capital Investment Operation Co., Ltd., a Yichun Jinheng Equity Investment Co., Ltd. e a Nanning Minsheng New Energy Industry Investment Partnership Enterprise (Parceria Limitada) assinaram conjuntamente o "Acordo Conjunto para o Desenvolvimento de Alta Qualidade da Hozon Auto" com representantes da Hozon Auto. Representantes dos acionistas da Hozon Auto, Beijing Huading Xindong Power Equity Investment Fund, Chengdu Hongjing Technology Co., Ltd. e Ningbo Meishan Bonded Port Area Wendeng Investment Co., Ltd., testemunharam a cerimônia de assinatura.

O prefeito do Governo Popular Municipal de Tongxiang, Wang Jian, o fundador da Hozon Auto, Fang Yunzhou, o cofundador da Hozon Auto, Zhang Yong, e representantes das partes relevantes participaram da cerimônia de assinatura.

Sobre a NETA Auto

A NETA Auto, uma marca da Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (Hozon), é líder em inovação na indústria de veículos elétricos inteligentes. Com foco em "Tecnologia para todos" e "Fazer veículos elétricos inteligentes para todos", a NETA Auto desenvolve veículos elétricos de alta qualidade e tecnologias de ponta. Sua linha inclui modelos populares como NETA GT, NETA S, NETA X, NETA AYA (NETA V-II) e NETA V. A NETA Auto se dedica ao mercado de consumo de massa, apresentando novos modelos a cada ano e cobrindo os segmentos A0-B em evidência. A marca também desenvolveu a "Plataforma Shanhai", uma plataforma automotiva inteligente e segura, e a marca HOZI Technology, que atende às demandas de usuários e promove a acessibilidade à tecnologia avançada.

