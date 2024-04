شركة HOZON AUTO رسميًا توقع اتفاقية مشتركة وتضمن استثمارًا يتجاوز 5 مليارات يوان صيني

Tongxiang Municipal People's Government Mayor Wang Jian, Hozon Auto Founder Fang Yunzhou, and Hozon Auto Co-founder Zhang Yong attended the ceremony and delivered speeches

تونجكسيانج، الصين، 23 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- عقدت شركة Hozon Auto، اتفاقية استثمار ضخمة تجاوزت قيمتها 5 مليارات يوان صيني تم إبرامها يوم 15 أبريل الماضي مع عدد من شركات الاستثمار الصينية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز المركز المالي للشركة بشكل كبير. وتعتزم شركة Hozon Auto الاستفادة القصوى من هذا الاستثمار الكبير والموارد المصاحبة له لتسريع عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام IPO والاستمرار في زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير للمنتجات والابتكار التكنولوجي. كما تسعى الشركة أيضًا إلى توسيع مركز أبحاث وتطوير الشبكات الذكية الخاص بها، وذلك لتعزيز تواجد شركة Hozon Auto وانتشار علامتها التجارية على المستوى العالمي.

وقعت شركة Tongxiang Government Capital Investment Operation Co Ltd، وشركة Yichun Jinheng Equity Investment Co Ltd، وشركة Nanning Minsheng New Energy Industry Investment Partnership Enterprise (شركة محدودة) بشكل مشترك "اتفاقية مشتركة للتنمية عالية الجودة لشركة Hozon Auto" مع ممثلين عن شركة Hozon Auto. وحضر ممثلو مساهمي Hozon Auto، وصندوق Beijing Huading Xindong Power Equity Investment Fund، وشركة Chengdu Hongjing Technology Co Ltd، وشركة Ningbo Meishan Bonded Port Area Wendeng Investment Co Ltd مراسم التوقيع.

كما حضر مراسم التوقيع كل من رئيس بلدية حكومة مدينة تونجكسيانج السيد Wang Jian، وكذلك السيد Fang Yunzhou، مؤسس شركة Hozon Auto، إلى جانب الشريك المؤسس لشركة Hozon Auto السيد Zhang Yong، فضلًا عن ممثلين عن الأطراف ذات الصلة.

نبذة عن NETA Auto

تعد شركة NETA Auto إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة Hozon New Energy Automobile Co Ltd (Hozon)، وشركة رائدة في مجال الابتكار في صناعة المركبات الكهربائية الذكية. توفر شركة NETA، من خلال تركيزها على مبدأي "التكنولوجيا للجميع" و"سيارات كهربائية EVs ذكية في متناول الجميع"، تطور NETA سيارات كهربائية EVs ذكية عالية الجودة بأحدث التقنيات العالمية. وتتضمن تشكيلة الشركة من السيارات موديلات مميزة على غرار NETA GT، وNETA S، وNETA X، وNETA AYA (NETA V-II)، وNETA V. وتخصص شركة NETA السيارات سالفة الذكر إلى سوق المستهلكين العالمي، حيث تطرح موديلات جديدة كل عام وتغطي فئات A0 إلى B. كما قامت الشركة بتطوير منصة "Shanhai Platform"، وهي عبارة عن منصة سيارات ذكية وآمنة، بالإضافة إلى علامة HOZI Technology التجارية التي تلتزم بتطوير تقنيات متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين باستمرار.