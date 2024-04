HOZON AUTO FIRMA OFICIALMENTE UN ACUERDO CONJUNTO Y SE ASEGURA UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 5.000 MILLONES DE RMB

TONGXIANG, China, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- El 15 de abril, Hozon Auto, alcanzó un acuerdo de inversión con múltiples empresas de inversión chinas por más de 5.000 millones de RMB, reforzando aún más sus capacidades financieras. Coordinando entre varios recursos relacionados, Hozon Auto, acelerará su proceso de salida a bolsa y continuará aumentando la inversión en investigación de productos e innovación tecnológica. Además, ampliará su centro de investigación y desarrollo de redes inteligentes, para facilitar la expansión de la escala de Hozon Auto en el extranjero.

El alcalde del Gobierno Popular Municipal de Tongxiang, Wang Jian, el fundador de Hozon Auto, Fang Yunzhou y el cofundador de Hozon Auto, Zhang Yong, asistieron a la ceremonia y pronunciaron discursos (PRNewsfoto/NETA AUTO)

Tongxiang Government Capital Investment Operation Co., Ltd., Yichun Jinheng Equity Investment Co., Ltd., y Nanning Minsheng New Energy Industry Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) firmaron el "Acuerdo conjunto para el desarrollo de alta calidad de Hozon Auto" con representantes de Hozon Auto. Representantes de los accionistas de Hozon Auto, Beijing, Huading Xindong Power Equity Investment Fund, Chengdu Hongjing Technology Co., Ltd., y Ningbo Meishan Bonded Port Area Wendeng Investment Co., Ltd., presenciaron la ceremonia de firma.

El alcalde del Gobierno Popular Municipal de Tongxiang, Wang Jian, el fundador de Hozon Auto, Fang Yunzhou, el cofundador de Hozon Auto, Zhang Yong, y representantes de las partes interesadas asistieron a la ceremonia de firma.

Acerca de NETA Auto

NETA Auto, una marca de Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (Hozon), líder en innovación en el sector de los vehículos eléctricos inteligentes. Con el lema "Tecnología para todos" y "Vehículos eléctricos inteligentes para todos", NETA Auto, desarrolla vehículos eléctricos de alta calidad y tecnologías de vanguardia. Su catálogo incluye modelos populares como NETA GT, NETA S, NETA X, NETA AYA (NETA V-II) y NETA V. NETA Auto, se dedica al mercado de consumo masivo, e introduce nuevos modelos cada año, que cubren los segmentos principales A0-B. La marca también ha desarrollado la "Plataforma Shanhai", una plataforma automovilística inteligente y segura, y la marca HOZI Technology, que satisface las demandas de los usuarios y promueve la accesibilidad a la tecnología avanzada.

