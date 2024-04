HOZON AUTO RESMIKAN KONTRAK KERJA SAMA, RAIH INVESTASI LEBIH DARI RMB 5 MILIAR

Tongxiang Government Capital Investment Operation Co., Ltd., Yichun Jinheng Equity Investment Co., Ltd., dan Nanning Minsheng New Energy Industry Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) telah meresmikan "Kontrak Kerja sama terkait Pengembangan Bisnis Hozon Auto yang Bermutu Tinggi" bersama perwakilan Hozon Auto. Para perwakilan pemegang saham Hozon Auto, Beijing Huading Xindong Power Equity Investment Fund, Chengdu Hongjing Technology Co., Ltd., dan Ningbo Meishan Bonded Port Area Wendeng Investment Co., Ltd. ikut menyaksikan acara tersebut.

Wali Kota Tongxiang Wang Jian, dua Pendiri Hozon Auto, Fang Yunzhou dan Zhang Yong, serta perwakilan pihak-pihak terkait turut menghadiri acara tersebut.

Tentang NETA Auto

NETA Auto, merek milik Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (Hozon), adalah inovator terkemuka di industri kendaraan listrik berteknologi pintar. Berfokus pada "Tech for all" dan "Make intelligent EVs for all", NETA mengembangkan kendaraan listrik bermutu tinggi dan teknologi canggih. Lini produk NETA mencakup model-model populer seperti NETA GT, NETA S, NETA X, NETA AYA (NETA V-II), and NETA V. NETA Auto bergerak di segmen konsumen umum global, serta melansir model-model baru setiap tahun untuk segmen "A0-B". NETA Auto juga mengembangkan "Shanhai Platform", platform mobil berteknologi pintar dan aman, serta merek HOZI Technology yang memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan aksesibilitas teknologi canggih.

SOURCE NETA AUTO