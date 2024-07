HR Path garante financiamento recorde de €500 milhões da Ardian para acelerar sua estratégia de aquisições internacionais e consolidar sua posição como líder em transformações de RH

PARIS, 3 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A HR Path, líder global em consultoria de RH, anuncia uma captação recorde de €500 milhões da Ardian, uma das principais empresas de investimento privado do mundo. Esta captação histórica, a maior da história da empresa, marca um marco significativo na trajetória de sucesso da HR Path. Ela desempenhará um papel crucial na condução da próxima fase de crescimento e expansão internacional da HR Path nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, países nórdicos e Austrália.

HR Path: Transformação de RH para uma Gestão de RH Eficiente e Personalizada

A otimização do recrutamento, o desenvolvimento e a retenção de talentos e a gestão eficaz dos recursos humanos são fatores chave de sucesso e vantagens competitivas para as empresas.

A HR Path utiliza um modelo único para enfrentar esses desafios em um mercado global impulsionado por uma multiplicidade de soluções tecnológicas. Ao oferecer uma abordagem abrangente e personalizada para toda a gama de questões de RH que as empresas enfrentam, o Grupo se posiciona como uma verdadeira "loja única para RH".

Através de suas três linhas de negócios - Advise, Implement & Run - a HR Path fornece serviços de consultoria, implementação de sistemas de RH e terceirização de folha de pagamento, permitindo que empresas de todos os tamanhos e setores transformem e otimizem eficazmente suas funções de RH.

Uma Captação Recorde para Entrar em uma Nova Fase de Crescimento

Essa posição permitiu à HR Path se estabelecer como uma das principais consultorias de RH do mundo. O grupo agora opera em 22 países, emprega mais de 1.800 pessoas e atende mais de 3.000 clientes em todo o mundo. Tem um faturamento de €215 milhões, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 25% desde 2021.

Para acelerar esse crescimento, a HR Path, consultoria jurídica, acaba de fechar uma rodada de financiamento de €500 milhões com a Ardian. "Garantir esse financiamento de €500 milhões da Ardian é um passo transformador para a HR Path", disse François Boulet, cofundador e CEO da HR Path. "Essa parceria destaca a confiança deles em nosso modelo de negócios e nossa trajetória de crescimento. Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos aos parceiros da HR Path, nossos funcionários e clientes pelo apoio e dedicação inabaláveis. Com o apoio da equipe e da Ardian, estamos prontos para expandir nossos serviços de transformação digital de RH em escala global e oferecer um valor incomparável aos nossos clientes."

A HR Path pretende usar o novo financiamento para continuar e acelerar a estratégia de crescimento externo iniciada em 2009, que já resultou na integração de 38 empresas em 12 países. O grupo planeja fazer novas aquisições estratégicas em mercados como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, países nórdicos e Austrália, para expandir a proposta de valor da HR Path e fortalecer sua posição no mercado global.

Cyril Courtin, cofundador e CEO da HR Path, acrescentou: "Também estendemos nossa gratidão aos nossos parceiros, como a Société Générale Capital Partenaires (SGCP), um dos nossos primeiros parceiros financeiros, e em particular a Marc Jacquin, Diretor de Participações da SGCP, pelo seu apoio e colaboração. Este investimento significativo nos permite acelerar nossos planos de crescimento e inovar ainda mais nossas ofertas de serviços. Estamos entusiasmados com as oportunidades à frente e comprometidos em promover a excelência nos serviços de RH em todo o mundo."

