HR Path sichert sich eine Rekordfinanzierung über 500 Millionen Euro von Ardian zur Beschleunigung seiner internationalen Akquisitionsstrategie und zur Festigung seiner Position als führendes Unternehmen im Bereich HR-Transformationen

PARIS, 3. Juli 2024 /PRNewswire/ -- HR Path, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich HR-Beratung, gibt eine Rekord-Finanzierungsrunde in Höhe von 500 Millionen Euro durch Ardian, ein weltweit führendes privates Investmenthaus, bekannt. Diese wegweisende Finanzierungsrunde, die größte in der Geschichte des Unternehmens, stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von HR Path dar. Sie wird eine entscheidende Rolle bei der nächsten Wachstumsphase und der internationalen Expansion von HR Path in den USA, Kanada, Deutschland, den Nordischen Ländern und Australien spielen.

HR Path: HR-Transformation für effizientes und maßgeschneidertes HR-Management

Die Optimierung der Rekrutierung, die Entwicklung und Bindung von Talenten und ein effektives Personalmanagement sind entscheidende Erfolgsfaktoren und Wettbewerbsvorteile für Unternehmen.

HR Path verwendet ein einzigartiges Modell, das von einer Vielzahl technologischer Lösungen geprägt ist, um diese Herausforderungen auf einem globalen Markt zu bewältigen. Indem das Unternehmen einen umfassenden und maßgeschneiderten Ansatz für sämtliche HR-Themen denen Unternehmen gegenüberstehen anbietet, positioniert es sich als echter „One-Stop-Shop für HR".

Mit seinen drei Geschäftsbereichen - Advise, Implement & Run - bietet HR Path Beratungsdienstleistungen, die Implementierung von HR-Systemen und das Outsourcing von Lohn- und Gehaltsabrechnungen an, wodurch es Unternehmen aller Größen und Branchen ermöglicht, ihr Personalwesen effektiv zu transformieren und zu optimieren.

Eine Rekordfinanzierung zur Einleitung einer neuen Wachstumsphase

Diese Position hat es HR Path ermöglicht, sich als eine der führenden HR-Beratungsfirmen weltweit zu etablieren. Die Gruppe ist nun in 22 Ländern tätig, beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter und betreut weltweit über 3.000 Kunden. Sie erzielt einen Umsatz von 215 Millionen Euro und verzeichnet seit 2021 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 25 %.

Um dieses Wachstum zu beschleunigen, hat HR Path einem Rechtsberater, eine Finanzierungsrunde über 500 Millionen Euro von Ardian abgeschlossen. „Die Sicherung dieser 500 Millionen Euro Finanzierung von Ardian ist ein entscheidender Schritt für HR Path", sagte François Boulet, Mitbegründer und CEO von HR Path. „Diese Partnerschaft unterstreicht ihr Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie. Wir möchten unseren aufrichtigen Dank an die Partner von HR Path, unsere Mitarbeiter und Kunden für ihre unermüdliche Unterstützung und Hingabe aussprechen. Mit der Unterstützung des Teams und von Ardian sind wir bestens aufgestellt, um unsere Dienstleistungen zur digitalen Transformation des Personalwesens global auszubauen und unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten."

HR Path beabsichtigt, die neuen Mittel zu nutzen, um die externe Wachstumsstrategie fortzusetzen und zu beschleunigen, die seit 2009 zur Integration von 38 Unternehmen in 12 Ländern geführt hat. Die Gruppe plant, gezielte neue Akquisitionen in strategischen Märkten wie den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, den Nordischen Ländern und Australien vorzunehmen, um das Leistungsangebot von HR Path zu erweitern und seine Position auf dem globalen Markt zu stärken.

Cyril Courtin, Mitbegründer und CEO von HR Path, fügte hinzu: „Wir möchten auch unseren Partnern danken, wie zum Beispiel Société Générale Capital Partenaires (SGCP), einem unserer ersten Finanzpartner, und insbesondere Marc Jacquin, Direktor für Beteiligungen bei SGCP, für ihre Unterstützung und Zusammenarbeit. Diese bedeutende Investition ermöglicht es uns, unsere Wachstumspläne zu beschleunigen und unser Serviceangebot weiter zu innovieren. Wir sind begeistert von den bevorstehenden Möglichkeiten und sind entschlossen, Exzellenz in HR-Dienstleistungen weltweit voranzutreiben."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1813833/HR_Path_Logo.jpg

Kontakt:

[email protected]