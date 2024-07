HR Path haalt een recordfinanciering van € 500 miljoen van Ardian binnen om zijn internationale overnamestrategie te versnellen en zijn positie als leider in HR-transformaties te consolideren

PARIJS, 3 juli 2024 /PRNewswire/ -- HR Path, een wereldwijde leider in HR-consulting, kondigt een recordfinanciering van € 500 miljoen aan van Ardian, een wereldwijd toonaangevende private investeringsmaatschappij. Deze belangrijke fondsenwerving,de grootste in de geschiedenis van het bedrijf, is een belangrijke mijlpaal in het succesverhaal van HR Path. Het zal een cruciale rol spelen in het aansturen van de volgende fase van HR Path's groei en internationale expansie in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, de Scandinavische landen en Australië.



HR Path: HR-transformatie voor efficiënt en aangepast HR-management

Het optimaliseren van werving, het ontwikkelen en behouden van talent en het effectieve beheer van human resources zijn belangrijke succesfactoren en concurrentievoordelen voor bedrijven.

HR Path hanteert een uniek model om deze uitdagingen aan te gaan in een wereldwijde markt die gedreven wordt door tal van technologische oplossingen. Door een allesomvattende en op maat gemaakte aanpak te bieden voor alle HR-kwesties waarmee bedrijven te maken krijgen, positioneert de Groep zich als een echte "one-stop shop voor HR".

Via zijn drie bedrijfsdivisies - Advise, Implement & Run - levert HR Path consultancydiensten, implementaties van HR-systemen en outsourcing van salarisadministratie, waardoor bedrijven van alle groottes en sectoren hun HR-functies effectief kunnen transformeren en optimaliseren.

Een record fondsenwerving om een nieuwe groeifase in te gaan

Dankzij deze positie is HR Path uitgegroeid tot een van 's werelds toonaangevende HR-adviesbureaus. De groep is nu actief in 22 landen, heeft meer dan 1.800 mensen in dienst en bedient wereldwijd meer dan 3.000 klanten. Het heeft een omzet van 215 miljoen euro, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 25% sinds 2021.

Om deze groei te versnellen heeft HR Path zojuist een financieringsronde van € 500 miljoen afgesloten bij Ardian. "Het verkrijgen van deze financiering van € 500 miljoen van Ardian is een transformatieve stap voor HR Path," zei François Boulet, medeoprichter en CEO van HRPath. "Dit partnerschap getuigt van hun vertrouwen in ons bedrijfsmodel en groeitraject. We willen onze oprechte dank uitspreken aan de HR Path partners, onze medewerkers en klanten voor hun niet aflatende steun en toewijding. Met de steun van het team en Ardian zijn we klaar om onze diensten voor digitale HR-transformatie wereldwijd uit te breiden en ongeëvenaarde waarde te leveren aan onze klanten."

HR Path is van plan de nieuwe financiering te gebruiken om de externe groeistrategie, die in 2009 is gestart en waarbij 38 bedrijven in 12 landen zijn geïntegreerd, voort te zetten en te versnellen. De groep wil nieuwe doelgerichte overnames doen in strategische markten, zoals de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, de Scandinavische landen en Australië. Dit stelt HR Path in staat om zijn waardepropositie uit te breiden en zijn positie op de wereldmarkt te versterken.

Cyril Courtin, medeoprichter en CEO van HR Path, voegt hieraan toe, "We willen ook onze partners bedanken, zoals Société Générale Capital Partenaires (SGCP), een van onze eerste financiële partners en in het bijzonder Marc Jacquin, directeur deelnemingen bij SGCP, voor hun steun en samenwerking. Met deze aanzienlijke investering kunnen wij onze groeiplannen versnellen en ons dienstenaanbod verder innoveren. We zijn enthousiast over de kansen die voor ons liggen en zetten ons in om uitmuntendheid in HR-dienstverlening wereldwijd te stimuleren."

