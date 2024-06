HTX lança promoção de associação Prime com benefícios exclusivos para 6 novos e ex-usuários VIP Prime

SINGAPURA, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A HTX, uma das principais bolsas de criptomoedas, lançou uma promoção exclusiva de associação Prime para novos e antigos usuários Prime VI. A associação HTX Prime é um sistema exclusivo de taxas escalonadas, adaptado pela plataforma para seus clientes VIP. Depois de se tornar um membro Prime, pode desfrutar de 15 benefícios exclusivos, como subir de nível rapidamente e usar seus ativos em $HTX para deduzir taxas de negociação enquanto desfruta de descontos atraentes.

Novos clientes VIP desfrutam dos benefícios Prime 6 imediatamente

Instant Prime 6: Para novos clientes VIP que ingressam na HTX, a bolsa está estendendo uma oferta excepcional – inscrição imediata no Prime 6 por um período experimental de 30 dias





Benefícios exclusivos: Novos membros Prime são elegíveis para recompensas generosas no valor de até 1.750 USDT.

Se os novos usuários Prime conseguirem manter seu volume de negociação ou ativos no nível Prime 6 após os 30 dias iniciais, poderão ganhar recompensas adicionais, como 100 milhões de $HTX, 500 USDT em bônus de teste de futuros, um voucher de juros de margem de 100% no valor de 100 USDT e um cartão de teste "Prime+1" de 14 dias. Aqueles que tiverem seu status Prime aumentado podem receber recompensas ainda maiores, incluindo 200 milhões de $HTX, 1.000 USDT em bônus de teste de futuros, um voucher de juros de margem de 100% no valor de 500 USDT e um cartão de teste "Prime+1" de 30 dias.

Mal pode esperar para aceitar esta oferta? Veja como se inscrever:

Método 1: Novos usuários podem preencher o formulário (clique no link do anúncio oficial abaixo para acessá-lo) e solicitar os benefícios. Os usuários qualificados serão contatados por um gerente de clientes em até 48 horas após a inscrição. Certifique-se as informações de contato fornecidas no formulário estão corretas. (Observação: o preenchimento do formulário não significa automaticamente que sua solicitação será aprovada.)





Método 2: os usuários que foram indicados a HTX por um gerente de conta podem entrar em contato diretamente para solicitar a oferta.

Para saber mais detalhes sobre o benefício Prime, leia o anúncio oficial na HTX. (https://bit.ly/HTXVIP_02)

Os clientes VIP que voltarem a usar o serviço desfrutam dos benefícios de 30 dias do seu nível Prime mais alto + 1

Com 11 anos de operações seguras, a HTX conquistou a confiança de dezenas de milhões de usuários em todo o mundo, resultado de seu princípio de priorizar o usuário. Esta oferta especial também oferece benefícios sinceros exclusivos para clientes VIP existentes que retornam.

Esses benefícios incluem, mas não estão limitados a, um cartão de teste "Prime+1" de 30 dias com base no nível Prime mais alto, um voucher de juros de margem de 100% no valor de até 1.000 USDT, um bônus futuro no valor de até 1.030 USDT (limitado para clientes Prime recorrentes), desconto de até 20% nas taxas de juros das taxas de empréstimo, limite de margem de empréstimo customizado e atendimento personalizado

Os clientes Prime que retornarem podem solicitar esses benefícios entrando em contato com seu gerente de conta HTX dedicado ou preenchendo o formulário. Mais privilégios exclusivos esperam por você.

Com a sua reformulação de marca, essa plataforma de negociação unificada de criptomoedas embarca em uma jornada renovada de globalização, com foco em "expansão global, ecossistema próspero, efeito riqueza, segurança e conformidade". Especificamente, a HTX sempre se dedica à proteção dos ativos dos usuários adotando uma ampla gama de medidas, incluindo reservas. Sua rigorosa política de reserva garante a segurança dos ativos dos usuários por meio de 19 auditorias de segurança até o momento desta publicação, comprovando uma reserva de mais de 100%. A bolsa exemplifica o seu compromisso inabalável de salvaguardar os interesses dos usuários com a máxima responsabilidade. No futuro, a HTX continuará a se esforçar para concretizar a visão de conquistar a liberdade financeira para 8 bilhões de pessoas em todo o mundo, promovendo o ecossistema da Web3 e fomentando a inovação e a prosperidade do setor.

Detalhes de contato

Michael Wang

[email protected]

Site da empresa

https://www.htx.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2391903/image_ID__Logo.jpg

FONTE HTX