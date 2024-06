HTX lance une promotion d'adhésion à Prime avec des avantages exclusifs pour les nouveaux et anciens utilisateurs VIP de Prime 6

SINGAPOUR, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- HTX, l'une des principales bourses de cryptomonnaies, a lancé une promotion exclusive sur l'adhésion Prime pour les nouveaux et les anciens utilisateurs Prime VIP. L'adhésion HTX Prime est un système exclusif de taux de frais échelonnés conçu par la plateforme pour ses clients VIP. Après être devenu un membre Prime, vous pouvez profiter de 15 avantages exclusifs tels que la montée en niveau rapide et l'utilisation de vos actifs $HTX pour déduire les frais de trading tout en bénéficiant de réductions attrayantes.

Les nouveaux clients VIP bénéficient immédiatement des avantages Prime 6

Prime 6 instantané : Pour les nouveaux clients VIP qui rejoignent HTX, la bourse propose une offre exceptionnelle : l'inscription immédiate à Prime 6 pour une période d'essai de 30 jours.

Avantages exclusifs : Les nouveaux membres Prime sont éligibles à une série de récompenses d'une valeur allant jusqu'à 1 750 USDT.

Si les nouveaux utilisateurs Prime parviennent à maintenir leur volume de transactions ou leurs actifs au niveau Prime 6 au-delà de la période initiale de 30 jours, ils peuvent gagner d'autres récompenses telles que 100 millions de $HTX, 500 USDT de bonus d'essai pour les contrats à terme, un bon d'intérêt de marge de 100 % d'une valeur de 100 USDT et une carte d'essai « Prime+1 » d'une durée de 14 jours. Ceux ayant amélioré leur statut Prime peuvent obtenir des récompenses encore plus importantes, notamment 200 millions de $HTX, 1 000 USDT de bonus d'essai sur les contrats à terme, un bon d'intérêt de marge de 100 % d'une valeur de 500 USDT et une carte d'essai « Prime+1 » de 30 jours.

Vous souhaitez profiter de cette offre dès maintenant ? Voici comment postuler :

Méthode 1 : Les nouveaux utilisateurs peuvent remplir le formulaire (cliquez sur le lien de l'annonce officielle ci-dessous pour l'obtenir) pour bénéficier des avantages. Les utilisateurs éligibles seront contactés par un responsable clientèle dans les 48 heures suivant la demande. Veuillez vous assurer que les coordonnées fournies dans le formulaire sont exactes. (Remarque : Remplir le formulaire ne garantit pas automatiquement que votre demande sera approuvée).

Méthode 2 : Les utilisateurs qui ont été orientés vers HTX par un gestionnaire de compte peuvent le contacter directement pour demander l'offre.

Pour en savoir plus sur les avantages Prime, veuillez lire l'annonce officielle sur HTX . (https://bit.ly/HTXVIP_02)

Les clients VIP récurrents bénéficient pendant 30 jours des avantages de leur niveau Prime le plus élevé + 1

Fort de 11 années d'opérations sécurisées, HTX a gagné la confiance de dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier, grâce à son principe de priorité à l'utilisateur. Cette offre spéciale étend également des avantages sincères exclusifs aux clients VIP récurrents.

Ces avantages comprennent, entre autres, une carte d'essai « Prime+1 » de 30 jours basée sur leur niveau Prime le plus élevé, un bon d'intérêt de marge de 100 % d'une valeur maximale de 1 000 USDT, un bonus à terme d'une valeur maximale de 1 030 USDT (limité aux clients Prime récurrents), jusqu'à 20 % de réduction sur les taux d'intérêt des prêts, une limite de prêt de marge personnalisée et un service clientèle personnalisé.

Les clients Prime récurrents peuvent demander à bénéficier de ces avantages en contactant leur gestionnaire de compte HTX dédié ou en remplissant le formulaire . D'autres privilèges exclusifs vous attendent.

Avec son changement de marque, cette plateforme unique d'échange de cryptomonnaies se lance dans un nouveau parcours de mondialisation, en se concentrant sur « l'expansion mondiale, l'écosystème prospère, l'effet de richesse, ainsi que la sécurité et la conformité ». Plus précisément, HTX se consacre toujours à la protection des actifs des utilisateurs par le biais d'un large éventail de mesures, y compris les réserves. Sa politique rigoureuse en matière de réserves garantit la sécurité des actifs des utilisateurs par le biais de 19 audits de sécurité en date de ce communiqué, attestant d'une réserve de plus de 100 %. La bourse illustre son engagement inébranlable à protéger les intérêts des utilisateurs avec la plus grande responsabilité. À l'avenir, HTX continuera de s'efforcer d'atteindre la liberté financière pour 8 milliards de personnes dans le monde, de faire progresser l'écosystème Web3 et de stimuler l'innovation et la prospérité de l'industrie.

