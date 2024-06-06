HTX推出Prime會員促銷活動，為Prime 6的新老VIP用戶提供專屬福利

新加坡2024年6月6日 /美通社/ -- 領先的加密貨幣交易所HTX針對新老Prime VIP用戶推出了Prime會員專屬優惠活動。HTX Prime會員系統是該平臺為其VIP客戶定制的專屬分級收費系統。成為Prime會員後，您可以獲得快速提升等級、使用$HTX資產抵扣交易費用等15項專屬福利，同時還能享受極具吸引力的折扣。

VIP新客戶立享Prime 6福利

Prime 6福利：對於新加入HTX的VIP客戶，交易所為他們提供特別優惠：立即註冊Prime 6，即可試用30天。

專屬福利：Prime新會員可獲得最高價值1,750 USDT的豐厚獎勵。

如果Prime新用戶能夠在最初的30天后，將其交易量或資產保持在Prime 6水準，即可獲得更多獎勵，包括1億$HTX、500 USDT的期貨試用獎勵、價值100 USDT的100%保證金利息抵用券，以及14天的「Prime+1」試用卡。升級Prime狀態的用戶也可獲得更多獎勵，包括2億$HTX、1,000 USDT的期貨試用獎勵、價值500 USDT的100%保證金利息抵用券，以及30天的「Prime+1」試用卡。

想要獲享此優惠？可以透過以下方法申請：

方法 1：新用戶可填寫表格（點擊下方官方公告鏈接獲取）申請福利。對於符合條件的用戶，客戶經理會在收到申請後的48小時內與他們聯繫。請確保表格中提供的聯繫信息準確無誤。(注：填寫表格並不意味著您的申請將自動獲得批准）

方法 2：由客戶經理推薦給HTX的用戶可直接聯繫客戶經理申請優惠。

關於Prime福利的更多詳情，請參閱HTX網站上的官方公告。(https://bit.ly/HTXVIP_02)

VIP老客戶可獲享30天內其最高Prime等級+1的福利

在11年的安全運營中，HTX憑藉用戶優先的原則，贏得了全球數千萬用戶的信任。本次特惠活動還特別為VIP老客戶提供了專屬福利。

這些福利包括但不限於：在用戶最高Prime等級的基礎上獲得30天的「Prime+1」試用卡、最高價值1,000 USDT的100%保證金利息抵用券、最多1,030 USDT的期貨獎勵（僅限於Prime老客戶）、最高20%的貸款利率折扣、自定義保證金貸款限額，以及個性化客戶服務。

Prime老客戶可聯繫HTX的專職客戶經理或填寫此表格申請福利。更多專屬權益等您來拿。

透過重塑品牌，這個一站式加密貨幣交易平臺重新踏上全球化之路，專注於「全球業務擴張、繁榮的生態系統、財富效應，以及安全合規」。具體而言，HTX始終致力於透過包括儲備資金在內的各種措施保護用戶資產。其嚴格的準備金政策確保了用戶資產的安全，截至目前，該平臺已進行了19次安全審計，證明準備金率超過100%。該交易所以極高的責任感展現了其對維護用戶利益的堅定承諾。展望未來，HTX將繼續致力於實現全球80億人的財務自由、推動Web3生態系統發展、以及促進行業創新和繁榮的願景。

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SOURCE HTX