HTX onthult Prime-lidmaatschapspromotie met exclusieve voordelen voor nieuwe en voormalige VIP-gebruikers van Prime 6

SINGAPORE, 6 juni 2024 /PRNewswire/ -- HTX, een toonaangevende cryptocurrency-beurs, heeft een exclusieve Prime-lidmaatschapsaanbieding gelanceerd voor zowel nieuwe als voormalige Prime VIP-gebruikers. Het HTX Prime-lidmaatschap is een exclusief systeem met gestaffelde tarieven dat het platform op maat heeft gemaakt voor zijn VIP-klanten. Als je lid wordt van Prime, kun je profiteren van 15 exclusieve voordelen, zoals een snelle opwaardering. Je kunt je activa in $ HTX gebruiken om handelskosten af te trekken en van aantrekkelijke kortingen te profiteren.

Direct voordeel van Prime 6 voor nieuwe VIP-klanten

Instant Prime 6: Voor nieuwe VIP-klanten die zich bij HTX aansluiten, biedt de beurs een uitzonderlijk aanbod: onmiddellijke inschrijving bij Prime 6 voor een proefperiode van 30 dagen.

Exclusieve voordelen: Nieuwe Prime-leden komen in aanmerking voor een overvloed aan beloningen voor een maximaal bedrag van 1.750 USDT.

Als nieuwe Prime-gebruikers in staat zijn om na de eerste 30 dagen hun handelsvolume of activa op het niveau van Prime 6 te houden, kunnen ze verdere beloningen verdienen, zoals 100 miljoen dollar HTX, 500 USDT aan futures-proefbonus, een 100% Margerente-voucher ter waarde van 100 USDT en een 14-daagse "Prime+1" proefkaart. Personen die hun Prime-status hebben opgewaardeerd, kunnen nog grotere beloningen verzamelen, waaronder 200 miljoen dollar HTX, 1.000 USDT aan futures-proefbonus, een 100% Margerente-voucher ter waarde van 500 USDT en een 30-daagse "Prime+1"-proefkaart.

Kun je niet wachten om deze aanbieding te pakken? Je kunt je aanmelden als volgt:

Methode 1: Nieuwe gebruikers kunnen het formulier invullen (je ontvangt dit door te klikken op de officiële aankondigingslink hieronder) om de voordelen aan te vragen. Gebruikers die in aanmerking komen, worden binnen 48 uur na de aanvraag gecontacteerd door een klantmanager. Zorg ervoor dat je de contactgegevens op het formulier goed invult. (Opmerking: Het invullen van het formulier betekent niet automatisch dat je aanvraag wordt goedgekeurd).

Methode 2: Gebruikers die door een accountmanager naar HTX zijn doorverwezen, kunnen rechtstreeks contact opnemen met HTX om de aanbieding aan te vragen.

Lees voor meer informatie over de Prime-uitkering de officiële aankondiging op HTX. (https://bit.ly/HTXVIP_02)

Terugkerende VIP-klanten genieten 30 dagen van de voordelen van hun hoogste Prime-niveau + 1

Na 11 jaar veilig gebruik heeft HTX het vertrouwen gewonnen van tientallen miljoenen gebruikers over de hele wereld, dankzij het principe van voorrang voor de gebruiker. Deze speciale aanbieding biedt ook oprechte voordelen exclusief voor bestaande terugkerende VIP-klanten.

Deze voordelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een 30-dagen "Prime+1" proefkaart op basis van hun hoogste Prime-niveau, een 100% Margerente-voucher ter waarde van maximaal 1.000 USDT, een futuresbonus ter waarde van maximaal 1.030 USDT (beperkt tot terugkerende Prime-klanten), tot 20% rentekorting op leningen, een aangepaste limiet voor margeleningen en persoonlijke klantenservice.

Terugkerende Prime-klanten kunnen deze voordelen aanvragen door contact op te nemen met hun HTX accountmanager of door het formulier in te vullen. En we hebben nog meer exclusieve privileges voor jou in petto.

Met zijn rebranding begint dit one-stop cryptohandelsplatform aan een hernieuwde reis van globalisering, met een focus op "wereldwijde uitbreiding, bloeiend ecosysteem, impact op welvaart, en veiligheid en naleving." HTX is altijd toegewijd aan de bescherming van gebruikersactiva door middel van een breed scala aan maatregelen, waaronder reserves. Het strenge reservebeleid waarborgt de veiligheid van de gebruikersactiva door middel van 19 media-audits, waaruit een reserve van meer dan 100% blijkt. De beurs getuigt van zijn niet aflatende inzet voor het beschermen van gebruikersbelangen met de grootst mogelijke verantwoordelijkheid. In de toekomst zal HTX zijn visie blijven nastreven om financiële vrijheid te bereiken voor 8 miljard mensen wereldwijd, het ecosysteem van Web3 te bevorderen en innovatie en welvaart in de sector te stimuleren.

