Huawei e parceiros testam com sucesso nova solução de detecção de incêndios florestais na Grécia

ATENAS, Grécia, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Huawei e os parceiros National e Kapodistrian University of Athens (NKUA) e a startup PROBOTEK testaram com sucesso um sistema de prevenção de incêndios florestais na Grécia.

Os parceiros testaram o sistema de detecção em tempo real usando uma simulação de fumaça e fogo. A solução, desenvolvida no âmbito da iniciativa TECH4ALL da Huawei, permitirá que os serviços de emergência respondam a potenciais incêndios florestais dentro de 15 minutos, o prazo dentro do qual os riscos de incêndio podem ser melhor controlados.

O sistema envia rotas de evacuação para os telefones dos residentes por meio de um aplicativo (PRNewsfoto/Huawei)

"Nos últimos 20 anos, a Huawei introduziu tecnologias de ponta na Grécia, acreditando no poder da inovação para proteger o meio ambiente, preservar a biodiversidade e garantir a segurança dos cidadãos e de suas propriedades", disse Ren Fujun, CEO da Região do Sudeste Europeu da Huawei.

Com verões quentes, secos e cheios de vento, o continente grego e suas ilhas são altamente suscetíveis a surtos de incêndios florestais em grande escala. Dado o impacto das alterações climáticas, os focos de incêndio na Grécia estão aumentando em número e frequência todos os anos, causando um impacto potencialmente permanente nos ecossistemas naturais e aumentando o risco de vítimas humanas e danos materiais.

Conduzido pela NKUA e PROBOTEK, o teste de simulação de fumaça e fogo ocorreu nas instalações da NKUA em uma área florestal de Atenas. Conectados pelas tecnologias de rede da Huawei, os sensores na floresta levaram o centro de comando a implantar um drone automatizado no local de teste.

Com base em imagens de vídeo transmitidas pelo drone, juntamente com dados meteorológicos e geomorfológicos, a análise de IA foi capaz de identificar eventos de incêndio e fumaça em tempo real e prever:

O caminho do fogo e a área que cobriria

O tempo que levaria para chegar às áreas habitadas

Quais áreas estariam em risco de incêndios e exigiriam evacuação

Informações sobre rotas de evacuação

O sistema de resposta a emergências compreende um centro de comando baseado em IA conectado em rede a drones com conexão 5G e sensores que detectam partículas no ar, CO 2 , temperatura, direção e velocidade do vento.

A primeira fase da solução, que foi introduzida em 2022 em Syggrou Estate, perto de Atenas, usou drones e IA para detectar incêndios. A nova solução amplia a funcionalidade do sistema para fornecer análise de propagação de incêndio, planejamento de evacuação e planejamento de rotas para caminhões de bombeiros e ambulâncias. Ele também pode estimar quantas pessoas na área serão afetadas pelo incêndio e enviar notificações personalizadas por meio de um aplicativo para os telefones dos moradores, sugerindo rotas de evacuação com base nos planos de proteção civil do município.

A solução como um todo permitirá protocolos de evacuação de resposta rápida que salvarão vidas e mitigarão os extensos danos à terra e à propriedade que os incêndios florestais normalmente causam.

Uma demonstração da solução em ação é apresentada em Connecting with Nature, o 3º episódio do documentário do Discovery "Being Digi-Sapiens", mostrando a precisão do sistema em primeira mão, incluindo como os sensores são acionados e os drones implantados.

Sobre Huawei TECH4ALL

TECH4ALL é a iniciativa de inclusão digital de longo prazo da Huawei que visa promover inclusão e sustentabilidade no mundo digital.

Para obter mais informações, acesse o site Huawei TECH4ALL em: https://www.Huawei.com/en/tech4all

Siga-nos no X:

https://twitter.com/Huawei_TECH4ALL

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2496189/1.jpg

FONTE Huawei